Torna il Treno Natura, per un viaggio da sogno in Toscana

Viaggiare in treno alla scoperta di angoli speciali del nostro Paese, soprattutto in autunno, è un’esperienza sostenibile e particolarmente appagante. E c’è una regione – che a dirla tutta è splendida in qualsiasi momento dell’anno – che in questa stagione è più bella che mai, soprattutto se scoperta a bordo di vagoni a vapore. Parliamo della Toscana , che in questi giorni vede ricomparire sui suoi binari il bellissimo Treno Natura .

Il Treno Natura in Toscana

Il Treno Natura in Toscana permette di andare alla scoperta di alcuni dei territori più affascinanti e suggestivi di tutto il nostro Paese: la Val D'Orcia, i vigneti del Brunello di Montalcino e le Crete Senesi. Il tutto a bordo di carrozze a vapore risalenti agli anni Trenta e Cinquanta.

Con un'estensione di 51,2 km che collegano le province di Siena (Asciano) e Grosseto (Monte Antico), quest'antica ferrovia è il modo più opportuno per trascorrere una giornata nel cuore più autentico della Toscana, andando a passo lento verso alcuni dei borghi più belli della regione e per partecipare a eventi speciali, come sagre e feste di paese, per poi fare escursioni all'insegna della storia, delle tradizioni gastronomiche e della natura autunnale.

E gli appuntamenti di questo ottobre e novembre sono, oltre che gustosissimi, davvero imperdibili.

Gli appuntamenti da non perdere

Il primo spettacolare appuntamento a cui partecipare a bordo del Treno Natura è domenica 8 ottobre e si tratta di Sapori e profumi dei boschi amiatini. Con partenza da Siena, l'antico treno si dirige alla volta di Vivo d’Orcia, dove va in scena la Sagra del Fungo Porcino. I più avventurosi potranno partecipare anche al percorso trekking di sei chilometri per andare alla scoperta della sorgente del fiume Vivo, oppure si potrà prendere parte a una più semplice passeggiata guidata nel bosco.

Domenica 15 ottobre l’appuntamento da non perdere è la Festa d’Autunno a Abbadia San Salvatore. Si tratta di una giornata gustosissima perché è dedicata ai prodotti agroalimentari di questa stagione, a partire da un prodotto del bosco davvero eccezionale: le castagne.

I visitatori potranno ovviamente approfittare di questa occasione per dirigersi presso la suggestiva Abbazia di San Salvatore, la galleria sotterranea del Museo della Miniera e molto altro ancora.

Un altro gustoso appuntamento si terrà domenica 22 ottobre, giorno in cui il Treno Natura partirà da Siena con destinazione borgo di Trequanda: qui avrà luogo la Festa dell’Olio Novo, l'occasione perfetta per visitare gli stand degli espositori e imparare a degustare l’oro verde. Non mancheranno canti e balli folcloristici e un concerto di violino e pianoforte presso la Chiesa dei SS. Pietro e Andrea.

Quella stessa domenica sarà possibile anche salire a bordo dell'antico convoglio per andare alla Sagra del Tordo a Montalcino, la culla del buonissimo vino Brunello, in cui si potrà assistere alla sfilata in costume storico e partecipare alla visita guidata del borgo.

Infine gli appuntamenti di novembre: domenica 12 e domenica 19, tutti a bordo del Treno Natura per andare alla Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Crete Senesi a San Giovanni d’Asso. Da queste parti si avrà l'opportunità di visitare il castello dove si svolgerà la manifestazione, passeggiare per le vie del borgo e del parco sculture Bosco della Ragnaia, e gustare tutti i prodotti tipici della zona.