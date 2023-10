Svizzera in autunno: tutto il meglio di un Paese da fiaba

L’autunno è la stagione perfetta per visitare la Svizzera: ecco tante attività da fare in questo Paese ricco di sorprese, ora che le giornate sono più fresche

Appassionata di storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

L’autunno è davvero arrivato, e con esso le giornate un po’ più fresche: è in questo periodo dell’anno che la natura offre il suo spettacolo più bello, quello del foliage. Il mondo si incendia di infinite sfumature di giallo, rosso e arancione, ed è davvero splendido ammirare suggestivi panorami naturali – magari dopo una bella camminata tra i boschi. La Svizzera è, da questo punto di vista, un luogo magico: scopriamo quali sono le attività più belle e le tappe imperdibili per scoprire questo Paese da fiaba.

Svizzera, tra borghi e relax

In Svizzera ci sono borghi bellissimi e castelli tutti da scoprire, e l’autunno è la stagione perfetta per farlo. Appena oltre il confine italiano, ai piedi del passo del Sempione, c’è il paese di Briga: il suo meraviglioso Castello di Stockalper è un vero gioiello, costruito nella seconda metà del ‘600 da uno dei più importanti uomini d’affari dell’epoca. Merita assolutamente una visita, per ammirare il giardino rigoglioso che lo circonda e il museo che, tra le sue sale, ospita tantissimi cimeli appartenuti all’uomo che tanto si spese per realizzarlo.

È invece nel Canton San Gallo, nella Svizzera tedesca, che troviamo il grazioso paese di Lichtensteig: incastonato nella natura, è entrato a far parte del circuito dei Borghi più belli della Svizzera. Famoso principalmente per il suo festival di musica jazz e blues, tra le sue stradine si possono ammirare antiche casette e monumenti storici di gran pregio. Per chi invece vuole regalarsi una vacanza all’insegna del wellness, allora la destinazione giusta è Ovronnaz: questo piccolo borgo immerso tra le montagne ospita due piscine termali all’aperto, dove rilassarsi e fare il pieno di benessere.

Le attività da fare nella natura

La Svizzera è poi il luogo ideale dove immergersi nella natura e fare attività all’aria aperta, in attesa che arrivi l’inverno e si possa finalmente tornare sulle piste da sci. Quali sono le mete più suggestive da scoprire? Una delle escursioni assolutamente imperdibili è quella che conduce alla valle Lauterbrunnental: qui ci sono ben 72 cascate che si tuffano tra le pareti rocciose, con le loro acque spumeggianti che poi si infrangono con un rumore rilassante – alcune di esse scorrono addirittura all’interno della montagna.

Vista la stagione, cosa c’è di meglio che regalarsi una passeggiata tra i vigneti e poi degustare qualche buon vino? La regione di Lavaux, nel Canton Vaud, è forse la tappa migliore per chi ama questo genere di esperienze: si snoda lungo la sponda settentrionale del lago di Ginevra, con bellissime colline rigogliosamente coltivate. Ci sono diversi sentieri da percorrere, sia a piedi che in bici, per poi andare alla scoperta delle numerose cantine che offrono assaggi dei prodotti tipici del luogo. Insomma, questa è una delle mete più belle per l’enoturismo, una tendenza di viaggio che si fa sempre più largo tra i turisti.

Infine, per chi vuole semplicemente ammirare paesaggi mozzafiato, la Svizzera propone diverse soluzioni in treno con carrozze panoramiche, lungo itinerari ferrati che regalano meraviglie. Oltre al classico trenino rosso del Bernina, ormai famosissimo in tutto il mondo, c’è ad esempio il Luzern-Interlaken Express, che collega due celebri mete turistiche (Lucerna e Interlaken) con un percorso da favola, lungo il quale si possono vedere cinque laghi montani, cascate e montagne imponenti.