A Manhattan è nata una nuova e incredibile attrazione, Skylift at Top of the Rock

A Manhattan c’è una nuova e grande attrazione. Uno dei primi grattacieli della città, risalente agli Anni ’40, che negli ultimi anni era stato dimenticato a scapito di altre incredibili aperture, torna in auge: stiamo parlando del Rockefeller Center sul cui rooftop è da poco stato inaugurato lo Skylift at Top of the Rock, una piattaforma circolare panoramica che porta i visitatori ancora più in alto, sollevandoli fino a quasi 280 metri d’altezza, con una vista a 360° da urlo su tutta New York City che sarà letteralmente ai vostri piedi. Sì, perché la piattaforma girevole non soltanto è una terrazza di cristallo tutt’intorno, ma anche sul pavimento.

Sul Top of the Rock

Il Top of the Rock Observation Deck si trova al 70° piano del Rockefeller Center e consente a 13 visitatori alla volta di salire di ulteriori tre piani per ammirare la città con lo skyline più bello del mondo grazie al nuovissimo Skylift inaugurato lo scorso ottobre. Si ispira all’iconica architettura art déco dell’edificio, con gradinate di marmo che riproducono il motivo che decorano il Rockefeller Center. La sera lo Skylift si illumina pure con uno show di luci led che lo rendono visibile da tutti gli altri rooftop di Manhattan, dall’Empire State Building al One Vanderbilt.

Quanto costa salire sul Top of the Rock

I biglietti per salire sullo Skylift possono essere acquistati direttamente sul posto e costano 41 euro circa oltre al biglietto d’accesso per il Top of the Rock. Inoltre, il Top of the Rock Observation Deck è compreso nel New York CityPASS che costa 147,15 euro (124,98 euro per i bambini tra i 6 e i 17 anni). I ragazzi con età inferiore ai 18 anni devono essere accompagnati da un adulto. È accessibile anche persone con difficoltà motorie o con sedie a rotelle. Lo Skylift è aperto tutti i giorni dalle 8 a mezzanotte, con ultimo ingresso alle 23.10, indipendentemente dalla pioggia o dal sole. L’esperienza dura solamente cinque minuti, ma saranno indimenticabili. Per accedere al Top of the Rock bisogna recarsi al 30 Rockefeller Plaza, con ingresso sulla 50th Street tra la Fifth e la Sixth Avenue.