Sagre ed eventi del weekend del 5 e del 6 ottobre

Se siete in cerca di esperienze autentiche e sapori unici, questo primo weekend di ottobre offre una varietà di sagre ed eventi imperdibili in tutta Italia. Da Nord a Sud, piccoli borghi e città si animano con manifestazioni che rendono omaggio alle eccellenze eno-gastronomiche del territorio. Dalla rinomata Mostra del Tartufo di Apecchio (Pesaro e Urbino), passando per la Sagra del Pistacchio di Bronte (Catania), fino agli eventi enogastronomici di Marsala (Trapani), avete solo l’imbarazzo della scelta per partire alla scoperta delle tradizioni culinarie, immergervi nella cultura locale e vivere momenti indimenticabili tra sapori e folklore.