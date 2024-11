Benvenuti a Torino, la Capitale Europea dell’innovazione

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: iStock Piazza San Carlo vista di sera a Torino

Torino è stata recentemente proclamata Capitale Europea dell’Innovazione 2024, un riconoscimento che premia le città europee più all’avanguardia nella creazione di soluzioni innovative per migliorare la qualità della vita dei cittadini.

L’annuncio è stato dato al Web Summit di Lisbona, uno degli eventi tecnologici più rilevanti a livello mondiale. Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ha infatti accolto con entusiasmo il premio, sottolineando come l’innovazione possa essere un potente strumento per costruire ambienti urbani più giusti, sostenibili e vivibili.

Con l’assegnazione di 1 milione di euro, il riconoscimento va a premiare il continuo impegno della città nella promozione di tecnologie all’avanguardia a servizio della comunità. Vediamo nel dettaglio quali sono i servizi più innovativi che il capoluogo piemontese offre al cittadino e al turista.

Un premio per l’innovazione a misura di cittadino

La giuria che ha assegnato il premio alla città di Torino ha messo in evidenza il lavoro della città in ambito tecnologico e sociale, con particolare riferimento alle iniziative che hanno visto la collaborazione tra enti pubblici, imprese e cittadini.

La piattaforma Torino City Lab è uno degli esempi più significativi di come la città stia sperimentando nuove soluzioni per migliorare la vita quotidiana. Grazie alla Casa delle Tecnologie Emergenti Cte Next e alla piattaforma collegata Torino Social Impact, la città sta realizzando progetti innovativi che spaziano dall’efficienza energetica alla gestione delle emergenze, passando per soluzioni smart per la mobilità e la sostenibilità urbana.

Innovazioni a Torino: un esempio di città smart

Torino, già da tempo, è al centro di una vera e propria rivoluzione tecnologica che si riflette in numerosi progetti e servizi pensati per migliorare l’esperienza di cittadini e turisti. Tra le principali innovazioni che i visitatori possono sperimentare, spiccano:

Torino Mobility: un sistema avanzato di gestione del traffico che sfrutta la tecnologia per ottimizzare i flussi di veicoli e migliorare l’accessibilità alla città. I turisti possono facilmente orientarsi grazie a un’app che consente di conoscere in tempo reale la disponibilità di parcheggi, il traffico in tempo reale e le opzioni di trasporto pubblico; Wi-Fi pubblico e smart city: Torino offre ai suoi abitanti e visitatori una rete di Wi-Fi gratuito in diverse zone della città, tra cui piazze principali, stazioni e parchi. Questo permette di navigare senza interruzioni, ma anche di accedere ai servizi digitali messi a disposizione dalla città; Torino Green: la città è anche un modello di sostenibilità urbana grazie a numerosi progetti di energia verde e di riduzione delle emissioni. I turisti possono esplorare Torino con biciclette elettriche condivise e veicoli a basso impatto ambientale messi a disposizione per gli spostamenti, rendendo l’esperienza di visita non solo più comoda, ma anche ecologica: Turismo digitale: in un’ottica di inclusività, Torino ha sviluppato anche soluzioni digitali per rendere la città ancora più accessibile. Grazie ad app dedicate, è possibile prenotare visite guidate, consultare mappe interattive e ricevere informazioni in tempo reale su eventi e mostre in corso. La tecnologia aiuta a semplificare l’esperienza del turista, migliorando la fruibilità dei beni culturali e storici; Casa delle Tecnologie Emergenti (Cte Next): uno spazio fisico dedicato alla ricerca e innovazione tecnologica, dove aziende e startup possono sperimentare nuove soluzioni tecnologiche, dalla realità aumentata alla robotica. Questo centro è anche un punto di riferimento per chi desidera conoscere le nuove frontiere della tecnologia applicata alla vita quotidiana.

Oltre ai progetti già in corso, Torino guarda con grande ottimismo al futuro, con l’intenzione di estendere ulteriormente il suo impegno verso l’innovazione in ambito urbano. Tecnologie 5G, internet delle cose (IoT) e soluzioni di smart housing sono solo alcuni degli ambiti in cui la città sta progettando interventi per diventare ancora più integrata e tecnologicamente avanzata.