Feste e ponti 2025, dove organizzare un viaggio

Quali saranno i giorni in cui potremmo andare in vacanza ottimizzando le ferie nel 2025? Ecco il calendario dei ponti del prossimo anno e alcuni consigli su dove andare

Fonte: iStock Una coppia visita il Foro Romano nella capitale italiana

Il 2025 si prospetta come un anno ideale per i viaggiatori, grazie a numerosi ponti e festività che permettono di sfruttare periodi di pausa prolungati senza dover richiedere molte giornate di ferie. Rispetto al 2024, il 2025 offre una disposizione più favorevole di giorni festivi e ponti, creando diverse opportunità per lunghi weekend e pause strategiche.

Vista l’abbondanza di ponti e festività, il 2025 è l’anno perfetto dunque per pianificare le ferie in anticipo. Prenotare con largo anticipo può rivelarsi vantaggioso per assicurarsi le migliori tariffe di viaggio e per garantirsi l’accesso alle mete più richieste.

Approfittare dei ponti e delle festività per staccare la spina durante l’anno contribuisce non solo al benessere personale, ma permette di vivere esperienze uniche in ogni stagione. Ecco il calendario completo con tutti i ponti e le festività dell’anno 2025.

Ponti scolastici 2025

Per chi viaggia in famiglia, i ponti scolastici del 2025 sono di grande interesse e si rivelano perfetti per organizzare brevi vacanze con i figli senza compromettere l’anno scolastico. I ponti includono le festività natalizie, la pausa pasquale e le vacanze estive, oltre a periodi più brevi come l’Immacolata e il Ferragosto.

Grazie alla pausa di Pasqua, ad esempio, le famiglie possono godere di una settimana abbondante per organizzare una fuga primaverile in una meta che possa accontentare grandi e piccoli. Per chi desidera una vacanza di breve durata, il ponte dell’Immacolata o quello dell’Epifania, che cade di lunedì, offre una pausa perfetta dopo le festività natalizie.

Ponte di Pasqua 2025

Nel 2025, Pasqua cadrà nella penultima settimana di aprile (20 aprile), offrendo un’opportunità particolarmente interessante per un lungo periodo di ferie. Grazie alla vicinanza con il 25 aprile, che è un giovedì, è possibile sfruttare fino a 15 giorni di vacanza con soli 7 giorni di ferie tra il 19 aprile e il 4 maggio.

Un momento perfetto, quindi, per concedersi una vera e propria vacanza prima dell’estate. Per scegliere dove andare, visto che ci troviamo già nel pieno della primavera, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Fonte: iStock

Calendario ponti 2025

Ecco una panoramica sui principali ponti e festività del 2025, con alcuni suggerimenti per ottimizzare le giornate di ferie:

Ponte dell’Epifania – Lunedì 6 gennaio 2025

Iniziamo l’anno con la pausa dell’Epifania, che quest’anno cade di lunedì. È un’ottima occasione per chi desidera prolungare le festività natalizie o riposarsi prima di iniziare l’attività lavorativa con slancio.

Ponte del 1° Maggio – Giovedì 1 maggio 2025

Il Primo Maggio del 2025 cade di giovedì, permettendo di creare un ponte lungo o una mini-vacanza con un solo giorno di ferie.

Ponte del 2 Giugno – Lunedì 2 giugno 2025

La Festa della Repubblica italiana cadrà di lunedì, offrendo un lungo weekend perfetto per chi desidera anticipare le ferie estive con una pausa a giugno.

Estate 2025: week-end lunghi senza ponti

Anche se durante l’estate non ci saranno ponti veri e propri, sia Ferragosto (venerdì 15 agosto) che il 2 giugno offriranno weekend lunghi. Quest’anno potrebbe essere interessante estendere le vacanze estive proprio partendo da uno di questi weekend lunghi, ideale per chi desidera fare una breve fuga.

Autunno 2025: Ponte dell’Immacolata 8 dicembre, lunedì

L’Immacolata Concezione, che nel 2025 cade di lunedì, sarà una grande occasione per un lungo weekend prima del periodo natalizio. Questo ponte offre una breve ma ottima occasione per immergersi nell’atmosfera natalizia.

Natale e Santo Stefano – Giovedì 25 e Venerdì 26 Dicembre 2025

Nel 2025, Natale e Santo Stefano si susseguono tra giovedì e venerdì, offrendo così un weekend lungo senza dover utilizzare ferie. Un’occasione perfetta per trascorrere le festività natalizie in una meta internazionale o per visitare una città italiana, godendo dell’atmosfera natalizia e delle tradizioni locali.

La tabella del calendario ponti 2025

Data Giorno Festività 1 gennaio 2025 Mercoledì Capodanno 6 gennaio 2025 Lunedì Epifania 16 febbraio 2025 Domenica Carnevale 20 aprile 2025 Domenica Pasqua 21 aprile 2025 Lunedì Pasquetta 25 aprile 2025 Venerdì Festa della Liberazione 1 maggio 2025 Giovedì Festa del Lavoro 2 giugno 2025 Lunedì Festa della Repubblica 15 agosto 2025 Venerdì Ferragosto 1 novembre 2025 Sabato Ognissanti 8 dicembre 2025 Lunedì Immacolata 25 dicembre 2025 Giovedì Natale 26 dicembre 2025 Venerdì Santo Stefano 31 dicembre 2025 Mercoledì San Silvestro

Dove andare in vacanza

Per chi è alla ricerca di esperienze da vivere durante i ponti del 2025 e vuole avere un consiglio su dove andare, la prima cosa che ci sentiamo di suggerire per le famiglie è optare per un volo alla volta di Disneyland Paris, in Francia.

Anche Port Aventura, in Spagna, rappresenta una meta ideale per il divertimento dei bambini, mentre chi preferisce l’arte e la storia può scegliere una gita primaverile a Roma o Firenze, approfittando della stagione per ammirare monumenti e musei.

Londra è splendida a dicembre con le sue luminarie, piste di pattinaggio e l’imperdibile Winter Wonderland, mentre Praga cattura chi ama il Natale con la sua atmosfera ricca di tradizioni, storia e cultura. Colonia e Norimberga sono celebri per i mercatini di Natale e i villaggi a tema illuminati, invece Parigi offre l’incanto degli Champs-Élysées illuminati e lo shopping natalizio.

Chi cerca un clima mite anche nei mesi più freddi può optare per Barcellona, che alterna relax e cultura, o per Amsterdam, perfetta a primavera per la fioritura dei tulipani e i suoi suggestivi canali. Tra le destinazioni estive, la Corsica incanta con paesaggi naturali e spiagge, mentre Malta soddisfa chi cerca un mix tra cultura e mare senza eccedere nei costi.

Anche la Sardegna e la Puglia sono perfette per un assaggio di mare nelle prime giornate calde, offrendo spiagge poco affollate, mentre in Provenza è possibile immergersi nei colori della lavanda, visitando antichi borghi medievali. In Italia, la primavera sulla Costiera Amalfitana e in Sicilia regala un clima ideale e l’occasione di visitare mete iconiche prima del caldo estivo; chi preferisce spingersi oltre, invece, troverà nel clima mite di Atene e delle Isole Greche un’opzione perfetta per un viaggio lontano dalla folla.

Per un’ultima immersione natalizia, Vienna e Bruxelles mantengono viva l’atmosfera invernale, con mercatini di Natale aperti fino a gennaio e specialità artigianali e dolci locali da gustare.