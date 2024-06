Fonte: iStock Dove andare a Capodanno 2025: le mete migliori

Il 1 gennaio 2025 cade di mercoledì ed è l’occasione per prendersi qualche giorno di ferie e allungare le vacanze di Natale fino al ponte dell’Epifania.

Per godersi al meglio almeno una settimana in viaggio, occorre pensare al Capodanno e prenotare con largo anticipo così da approfittare di eventuali offerte su trasporti e strutture ricettive, risparmiare e non rischiare di trovare il “tutto esaurito”.

Ma dove andare? Sono davvero innumerevoli le mete da considerare, in Italia e all’estero, ognuna differente e meritevole per bellezze storiche, artistiche, architettoniche, naturalistiche nonché per gli eventi organizzati proprio per festeggiare la Notte di San Silvestro.

Per questo, abbiamo preparato una selezione delle migliori località da mettere in lista per il Capodanno 2025.

Capodanno 2025: dove andare in Italia

Partiamo da chi desidera festeggiare la notte più lunga dell’anno in Italia. Una meta da non perdere è in Umbria ed è l’incantevole e raccolto borgo di Orvieto, arroccato su una rupe di tufo, “museo a cielo aperto” con oltre tremila anni di storia e caratterizzato da un complesso labirinto sotterraneo con oltre 1200 grotte, cunicoli, cisterne e pozzi, dal bellissimo Duomo gotico, dal capolavoro di ingegneria del Pozzo di San Patrizio e da un’atmosfera autentica.

Come se non bastasse, per festeggiare Capodanno, va in scena l’evento l’Umbria Jazz Winter, il festival che fa risuonare le vie con i ritmi del jazz, del soul, del funky e del gospel.

Altrettanto interessante è la scelta di Ferrara, la “città delle biciclette”, che avvolge in uno stile di vita rilassato e riporta ai fasti dell’epoca della nobile famiglia degli Este, con simboli indiscussi quali il maestoso Castello Estense cui dedicare una visita per ammirare le cucine, gli appartamenti, la cappella, il giardino e le prigioni, l’elegante Palazzo dei Diamanti con 8500 blocchi di marmo striati di rosa a formare la struttura esterna, e Palazzo Schifanoia, con lo spettacolare “Salone dei Mesi”, lungo 24 metri, dal più grande ciclo di affreschi pagani di epoca rinascimentale.

Ed è proprio il Castello a divenire protagonista del Capodanno con l’atteso “Incendio del Castello Estense” tra incredibili fuochi d’artificio ed esplosioni di colori sincronizzati.

Per vivere il 31 dicembre all’insegna della tradizione secolare, il consiglio è quello di raggiungere il Molise e, in particolare, il borgo di Gambatesa, a dominio della Valle del Fortore con vista panoramica sul Lago di Occhito. Da vedere il suggestivo centro storico con il Castello, la Chiesa di San Bartolomeo Apostolo, la Chiesa di San Nicola e il Santuario di Maria SS della Vittoria e da vivere la tradizione unica che va in scena proprio l’ultima notte dell’anno, ovvero le Maitunate, con gruppi di ogni età che percorrono il paese e si esibiscono in canti e scherzi per le case, augurando a tutti un felice anno nuovo.

Difficile, poi, non inserire una meta emozionante come Matera, la “Città dei Sassi” Patrimonio UNESCO, uno dei centri più antichi al mondo dove si respira un’atmosfera senza pari. Qui, oltre al concerto di Capodanno e agli eventi organizzati per l’occasione, il valore aggiunto è il luogo magico che si svela al visitatore con un incanto inebriante, nelle grotte naturali della Murgia, e dona la sensazione di camminare “dentro a un presepe”.

Infine, il fascino medievale di Siena è perfetto per dare il benvenuto al 2025, tra il concerto e i fuochi d’artificio nella cornice della scenografica Piazza del Campo, e i tipici mercatini che allietano il suggestivo centro storico con prodotti tipici e degustazioni.

Capodanno 2025: dove andare in Europa

Allarghiamo lo sguardo all’Europa e, tra le destinazioni migliori per un Capodanno indimenticabile, segnaliamo Vienna, dove molti dei pittoreschi mercatini natalizi sono ancora aperti il 31 dicembre e il 1 gennaio, contribuendo a rendere le festività ancora più fiabesche.

Inoltre, a incantare sono il celebre concerto della Filarmonica e il Silvesterpfad, il Capodanno in piazza, da festeggiare camminando con soste lungo il percorso di San Silvestro con palchetti di vari generi musicali, stand gastronomici e scuole di danza che propongono corsi in strada.

Ancora, per godersi un festival di tre giorni e un fitto calendario di spettacoli dislocati in ogni angolo, la città ideale è Dublino, che accoglie l’anno nuovo con il “Dublin New Year’s Festival“: si tratta di una kermesse che vede eventi, concerti, performance artistiche, danza, sfilate, musica e fuochi d’artificio davvero inimitabile.

Anche se non necessita di presentazioni, il Capodanno di Londra merita una menzione, se non altro perché i festeggiamenti in piazza a Trafalgar Square e i fuochi d’artificio che illuminano il Tamigi sono tra i più sorprendenti e amati. Ma non mancano alternative: una crociera sul Tamigi, un cenone di Capodanno nei migliori locali oppure una notte di pura movida tra i migliaia di locali e discoteche londinesi.

A Lisbona, fulcro della notte di Capodanno è la Praça do Comércio con musica, l’immancabile concertone e il benvenuto al 2025 dato dal suono delle dodici badaladas cui seguono i fuochi mentre a Marsiglia, oltre alla zona del porto vecchio dove si radunano le persone per assistere ai fuochi, ci si gode la festa con dj set in strada e nei locali.

Capodanno 2025: dove andare nel resto del mondo

Il Capodanno da “una volta nella vita” è senza dubbio quello di New York per provare l’ebbrezza del famoso countdown a Times Square: una gigantesca sfera luminosa di circa tre metri e mezzo ricoperta da ben 2688 triangoli di cristallo cade da un’altezza di 23 metri!

Un’adrenalina simile la regala anche il Capodanno nella futuristica Dubai, dove si ha la fortuna di assistere al più grande spettacolo pirotecnico a livello mondiale: basti pensare che sono oltre 400.000 i fuochi che vengono fatti esplodere a ritmo di musica e in contemporanea. Migliaia le persone che, ogni anno, si radunano sul lungomare della Fontana di Dubai.

E per fuggire dall’inverno e dare il benvenuto al 2025 al caldo e al sole? Scelta d’eccellenza è Mauritus dove, oltre alle spiagge paradisiache, si possono praticare trekking ed escursioni esplorando il lussureggiante entroterra, visitare case coloniali e giardini botanici nonché dedicarsi allo snorkeling, alle gite in barca e alle immersioni.

Lontano dallo stress di tutti i giorni, in un’atmosfera di gioia e relax, si può accogliere il 2025 in Giamaica, paradiso naturale con candide spiagge di sabbia fine e un clima piacevole, oppure a Capo Verde, dove vivere momenti di assoluto divertimento e svago tra vivaci feste in spiaggia o nei locali.