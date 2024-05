Quanto costa un giro in gondola a Venezia

Visitare Venezia e regalarsi un giro in gondola è un must per qualsiasi viaggiatore. Ecco una guida ai costi previsti nei canali

È la città romantica per antonomasia e anche una delle più belle e spettacolari al mondo. Stiamo parlando di Venezia, un luogo in cui le strade sono fatte d’acqua, dove i palazzi si stagliano verso il cielo e affondano le loro radici nella laguna e che va visitata “perdendosi” nelle sua celle e salendo e scendendo dai numerosi battelli.

Ma c’è un modo per sperimentare tutta la sua magia, aggiungendo un tocco ulteriore di unicità: fare un giro in gondola a Venezia. Si tratta di imbarcazioni tipiche della laguna, realizzate in legno e dalla forma allignata. Vengono manovrate dai gondolieri con un lungo remo e offrono una prospettiva diversa dalla quale vedere questa meravigliosa città: dall’acqua, su un natante che si trova solo in questa laguna e senza la folla che spesso si trova sui battelli. Ma quanto costa fare un giro in gondola a Venezia? Non poco ma è prezzo che vale la pena spendere.

Un giro in gondola a Venezia, quanto costa

Viaggiare significa esplorare il mondo con lo sguardo colmo di curiosità e con la voglia di vedere le cose da prospettive nuove e uniche nel loro genere. Osservare Venezia in gondola è una di quelle esperienze che vanno provate almeno una volta, perché sono imbarcazioni speciali e perché regalano un punto di osservazione della città incredibile: dalle acque dei canali, riuscendo a raggiungere anche quelli più piccoli dove i grossi battelli non passano.

E poi regalano un’esperienza profondamente romantica che offre la sensazione di fare un salto indietro nel tempo.

Ma quanto costa fare un giro in gondola a Venezia? I prezzi sono abbastanza elevati, ma è uno di quei costi che si possono mettere in preventivo se si programma un viaggio nella Serenissima. La giunta comunale cittadina a novembre del 2023 ha stabilito le nuove tariffe, ritoccando quelle in vigore precedentemente di dieci euro. Ora un giro in gondola durante il giorno ha un costo che ammonta a 90 euro, che salgono a 110 euro in orario serale. La gita ha una durata di 30 minuti di giorno (la fascia oraria è quella che va dal mattino alle 19) e di 35 minuti in orario serale. Questo è forse uno dei momenti più romantici, con le luci dei palazzi che si riflettono sulle acque dei canali e che regalano una scenografia indimenticabile.

Come risparmiare sul giro in gondola a Venezia

Esiste più di un metodo per risparmiare sui costi di un giro in gondola a Venezia. Il numero massimo di passeggeri consentito a bordo, infatti, è di cinque e basta condividere con altri la gita per ridurre la spesa che si dovrà sostenere a persona. Se ci si pensa bene così il prezzo scende di molto e la presenza di altri passeggeri nulla toglie alla bellezza di questa esperienza.

Si può fare il giro che si desidera (a patto di rispettare i tempi) e vi sono diversi punti di partenza disseminati per la città. Non è obbligatoria la durata del tour, infatti si possono fare dei tour più lunghi, ma è bene sapere che il prezzo verrà calcolato sulla base di una proporzione con il tempo aggiuntivo.

Vi è anche un modo per salire in gondola spendendo solamente due euro: esiste un servizio, infatti, che permette di attraversare Canal Grande da una sponda all’altra spendendo solamente due euro. Sono veri e propri servizi traghetti che si trovano in alcuni punti della città. Se si vuole risparmiare sono la scelta giusta per non provarsi dell’esperienza, anche se di durata molto più breve.