10 cascate d’Italia da visitare in autunno

L'autunno è il momento ideale per concedersi piacevoli gite all'aria aperta, quando la temperatura è mite e la natura si tinge delle calde tinte pastello. Tra le mete più rigeneranti che esistano spiccano le cascate, simboli della forza dell'acqua, immerse in scenari bucolici. Ne abbiamo selezionate 10, a partire dalle Cascate di Molina, nell'omonimo parco in Valpolicella, non lontano da Verona: un'oasi di pace dove lasciarsi incantare dai salti d'acqua, dai torrenti, dalle pareti di nuda roccia e dai colori del foliage. (Nella foto, Cascate di Molina, Valpolicella).