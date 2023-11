Puoi entrare in una torre “infinita” fatta di migliaia di libri

A Praga vi è un'installazione che regala la sensazione di trovarsi in una torre che non ha fine, composta da tantissimi libri: come visitarla

Fonte: iStock Photo La torre di libri a Praga è un'opera d'arte e ci regala un sogno

Potrebbe essere il sogno inconfessabile di ogni bibliofilo: entrare in uno spazio in cui si è circondati solamente da libri, composto da tantissimi di volumi che sembrano non finire mai e che si estendono all’infinito.

E quel sogno può trasformarsi in realtà, perché per entrare nella torre infinita composta da migliaia di libri, basta volare a Praga dove è possibile ammirare l’opera realizzata dall’artista slovacco Matej Kren. Un gioco di specchi che sembra regalare alla struttura l’incanto dell’infinito, ma il trucco non toglie nulla alle grandi dimensioni di questa torre composta davvero da un grandissimo numero di volumi disposti a cerchio uno sopra l’altro.

Si chiama Idiom ed è una struttura favolosa, che sembra nascere da un sogno per trasformarsi in realtà e regalare ai visitatori stupore e meraviglia: tutto quello che c’è da sapere.

Dove si trova e come è fatta la torre composta da migliaia di libri

Se ci si affaccia al suo interno sembra di essere stati proiettati in un universo in cui esistono solo libri: ovunque si volga lo sguardo ci sono solo quelli. A circondarci, infatti, ci sono solo volumi. Un tunnel che si estende all’infinito e che potrebbe essere il sogno di ogni persona che ama leggere.

Per lasciarsi stupire da questa opera d’arte bisogna andare a Praga e, più precisamente, all’interno della Bibliotaca Municipale della città. Qui si trova Idiom, un’installazione realizzata dall’artista slovacco Matej Kren e composta da circa 8mila volumi. A guardarla dall’esterno appare come un cilindro con file di libri sovrapposte. E se a una prima osservazione non lascia comunque indifferenti per le sue grandi dimensioni, tutto si amplifica quando si getta lo sguardo al suo interno. Infatti, vi è un’apertura che permette di affacciarsi dentro la torre e di scoprire la “magia”. Grazie a due specchi posti sulla cima e sul fondo si ha la sensazione che la torre non finisca mai, prolungandosi all’infinito.

Le sfumature di colori che si possono ammirare sono quelle delle copertine dei libri, ma non solo: anche le pagine fanno la loro parte. Il risultato è stupefacente e regala la sensazione di essere dentro a un mondo diverso, lontano dalla realtà.

Un’installazione che vale la pena visitare inserendola tra le tante tappe obbligate se si programma un viaggio a Praga.

Praga, le tappe da non perdere (compresa la biblioteca)

Per visitare Idiom ci si deve dirigere verso la biblioteca Municipale, un luogo interessante non solo per la presenza di questa singolare installazione, ma anche perché qui vengono spesso organizzati eventi. Tra le altre tappe da non perdere di questa città c’è l’Orologio Astronomico, che si trova sul municipio della Città Vecchia: il suo meccanismo è molto antico ed è una delle mete imperdibili di Praga.

Tanti i luoghi da visitare come il quartiere ebraico, con le sue numerose sinagoghe. Vale la pena visitare anche la Cattedrale di San Vito, il Ponte Carlo, il Castello di Praga e il Vicolo d’Oro. Ma queste sono solamente alcune delle tantissime attrazioni che richiamano turisti da tutto il mondo a Praga: una città viva, ricca di cultura e storia.

E in cui provare tante esperienze indimenticabili, proprio come quella di immergersi in un tunnel infinito di libri.