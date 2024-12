Il modo migliore per viaggiare lentamente e in modo sostenibile? Salendo su uno di questi treni che vi porteranno alla scoperta dei luoghi più belli d'Europa

Fonte: iStock Un treno attraversa le Alpi svizzere

C’è qualcosa di veramente speciale nel vivere i paesaggi attraverso il finestrino di un treno in movimento, seduti comodamente, magari accompagnati da un buon libro o da una playlist che vi farà sentire come in un film. In Europa, poi, di posti bellissimi da scoprire in modo lento e sostenibile ne abbiamo davvero tantissimi, per non parlare dei continui sviluppi in questo settore, dall’introduzione di nuove rotte ogni anno ai treni che diventano sempre più moderni e ricchi di comfort e alle tratte notturne. Qui vi consigliamo i migliori viaggi in treno da fare in Europa dove troverete il mix perfetto tra paesaggi meravigliosi, percorsi storici e avventure a ritmo lento.

Da Oslo a Bergen, Norvegia

Città, incredibili percorsi di trekking, montagne e fiordi: seppur il viaggio on the road sia uno dei più amati per visitare la Norvegia, anche chi viaggia in treno avrà la possibilità di godere dei paesaggi mozzafiato offerti da questo Paese. Una delle tratte più suggestive è sicuramente quella che collega Oslo con Bergen, che vi permetterà di scendere a diverse fermate ricche di cose da fare e da vedere come la valle di Hallingdal, ideale per chi viaggia con bambini perché permette di arrivare facilmente al Bjørneparken, dove incontrare gli orsi e altri animali.

Se invece siete alla ricerca di avventure outdoor scendete a Gol per raggiungere il paradiso dei trekking, Hemsedal, a Geilo, ideale per chi ama sciare, o a Voss se praticate rafting o skydiving. Questo viaggio vi permette di arrivare anche in paesini di montagna accessibili solo con il treno, come Finse, per poi giungere a Bergen, la tappa finale. Il tutto è arricchito dai paesaggi che ammirerete al finestrino: imponenti montagne, gole profonde, scenografiche cascate, passaggi impervi e fiordi spettacolari.

Fonte: iStock

Da Shrewsbury a Swansea, Galles

Andiamo nel Galles dove la linea ferroviaria Heart of Wales è riconosciuta come una delle più scenografiche del Paese. Si estende per 121 chilometri partendo dalla pittoresca città di Shrewsbury, con la sua meravigliosa architettura e storia, alla suggestiva città costiera di Swansea, nel Galles meridionale. La linea attraversa anche due imponenti viadotti a Cynghordy e Knucklas, offrendo viste spettacolari da ammirare dal finestrino.

Durante il percorso, della durata di 4 ore, passerete attraverso le Welsh Marches, accanto a castelli storici, villaggi idilliaci e città termali vittoriane: questo è un viaggio che offre tante opportunità di esplorazione e vi permette di scendere a diverse fermate per intraprendere l’Heart of Wales Line Trail, una lunga passeggiata che si snoda tra le varie stazioni attraversando Shropshire, Powys, Carmarthenshire, il Parco Nazionale dei Brecon Beacons e Swansea.

Da Belgrado a Bar, Balcani

La linea ferroviaria che collega Belgrado con Bar offre un’esperienza di viaggio unica per immergersi nella storia, cultura e ricchezza geografica dei Balcani. Della durata di 12 ore, la tratta si snoda attraverso paesaggi montani incontaminati, da ammirare intorno alla capitale serba, per poi giungere alla costa adriatica del Montenegro. Durante il viaggio, il treno scompare nelle Alpi Dinariche, attraversando canyon, gole fluviali e un antico lago tettonico.

Tra le tratte migliori di questo viaggio non possiamo non citare il viadotto di Mala Rijeka, situato poco prima di Podgorica, la capitale del Montenegro. È lungo quasi 500 metri e alto 200 metri e, fino al 2001, rappresentava il ponte ferroviario più alto del mondo (ora a detenere questo record è l’India).

Fonte: iStock

Da Ajaccio a Bastia, Corsica

Sono 158 i chilometri che separano Ajaccio e Bastia percorribili con un treno dal nome particolarmente simpatico: “U Trinighellu” che significa “piccolo treno”. La linea ferroviaria, aperta nel 1879 e il cui nome ufficiale è Le Chemins de Fer de la Corse, offre un viaggio immersi in paesaggi magnifici composti da gole profonde e scenari montuosi difficili da dimenticare. Chi vuole scendere a determinate fermate può richiederle in anticipo e sbarcare in luoghi remoti dell’entroterra per avventurarsi lungo escursioni selvagge o scoprire le piccole spiagge nascoste, protette dalla folla turistica che arriva ogni anno presso le località balneari più famose della Corsica.

Da Villefranche-de-Conflent a Latour-de-Carol, Francia

Uno dei treni più iconici della Francia è sicuramente il “canarino”, chiamato amichevolmente così grazie al suo colore giallo acceso. Il Treno Giallo collega Villefranche-de-Conflent a Latour-de-Carol per una distanza totale di 63 chilometri, salendo di 1200 metri verticali fino a Bolquère, la stazione sciistica più alta di Francia, situata a 1593 metri. Il viaggio completo dura tre ore, quindi avrete tutto il tempo necessario per fotografare il paesaggio della valle del Tet e dell’altopiano della Cerdagna, nel cuore dei Pirenei. Come salire su questo treno? Vi basterà fare un cenno quando si avvicina e comprare il biglietto direttamente a bordo dal controllore, al quale dovrete anche dire quando volete scendere. Le fermate sono consultabili sul sito ufficiale, insieme agli orari e ai prezzi dei biglietti.

Fonte: iStock

Da Locarno a Domodossola, tra Italia e Svizzera

È ampiamente risaputo che qualsiasi viaggio in Svizzera garantisce paesaggi mozzafiato e questa linea ferroviaria non è da meno. Il treno Centovalli, che collega Locarno in Svizzera a Domodossola nel Piemonte, è una tratta breve, ma panoramica che percorre 52 chilometri attraversando cascate, boschi di castagni, villaggi con chiese, profonde gole e vigneti. Tra i punti più salienti del viaggio? Il ponte Isorno vicino al villaggio di Intragna e la gola di Intragna.

La linea che collega Domodossola e Locarno opera tutto l’anno con tratte speciali, come quella dedicata ai mercatini di Natale, in particolare al mercatino di Santa Maria Maggiore, tra i più grandi d’Europa e molto amato per l’atmosfera suggestiva che offre ai suoi visitatori.

Da St. Wolfgang alla cima dello Schafberg, Austria

Non è un viaggio in treno che dura per ore, ma è comunque un’esperienza da non perdere se visitate l’Austria, soprattutto la zona di Salisburgo. Qui, precisamente a St. Wolfgang, dal 1893 opera la ferrovia a cremagliera più ripida del Paese. Il treno, in 35 minuti, percorrerà una distanza totale di 5,85 chilometri, salendo di 1190 metri di dislivello verticale, per portarvi sulla cima dello Schafberg. Una volta arrivati troverete ad aspettarvi l’ex rifugio Himmelspforte con terrazza panoramica, l’hotel Schafbergspitze, un panorama montano a 360° e una vista pazzesca su 11 laghi diversi.

Fonte: iStock

Da Bohinjska Bistrica a Nova Gorica, Slovenia

Viaggiare in treno è uno dei modi più sostenibili per esplorare la Slovenia, un Paese che ha fatto dell’ecologia un manifesto che porta avanti ormai da anni. Una delle tratte più belle è sicuramente quella che collega Bohinjska Bistrica a Nova Gorica: durante questa tratta attraverserete due meravigliose valli alpine, quella del fiume Bohinj e quella del fiume Soča. La ferrovia di Bohinj fa parte della linea ferroviaria Praga-Trieste da quasi 120 anni e includono il tunnel di Bohinj, lungo 6.327 metri, considerato il tunnel ferroviario più lungo della Slovenia, e il ponte di Solkan, il ponte ferroviario ad arco in pietra più lungo del mondo.

Da Kristinehamn al Gällivare, Svezia

Se amate i paesaggi nordici non potete perdervi la tratta offerta dalla ferrovia Inlandsbanan grazie alla quale potrete immergervi negli scenari della bellissima campagna svedese. Partendo da Värmland, nel sud, attraverserete la Dalarna fino ad arrivare al nord, in Lapponia. Durante il viaggio, inoltre, attraverserete 19 comuni e potrete scendere a diverse fermate per esplorare la natura percorrendo sentieri di trekking, scoprire il patrimonio locale o provare le specialità tipiche della zona come i lamponi d’altura.

La Inlandsbanan è lunga 1.300 chilometri e parte da Kristinehamn a sud e termina a Gällivare a nord. La ferrovia offre partenze giornaliere dalla metà di giugno alla fine di agosto. In altri periodi dell’anno, invece, è aperta solo per viaggi su prenotazione.

Treno storico del Douro, Portogallo

Considerata una delle tratte panoramiche più belle d’Europa, il treno storico portoghese vi farà viaggiare nel tempo tra i paesaggi magnifici della valle del Douro. Quest’area è molto rinomata anche perché ricca di vigneti dove viene prodotto il vino Douro, un vino a denominazione controllata ottenuto esclusivamente in queste zone. Avete a disposizione due opzioni, una più economica e l’altra meno, entrambe con partenza dalla cittadina di Pinhão: con la prima potete prendere il classico treno regionale dal sapore vintage, mentre con la seconda salirete sul treno storico ufficiale chiamato Linha do Douro, dotato di carrozze particolari e di un’atmosfera suggestiva.

Fonte: iStock

Da Glasgow a Mallaig, Scozia

Se volete immergervi nei paesaggi selvaggi tipici della Scozia, privi di strade, automobili e, spesso e volentieri di persone, dovete salire sul treno in partenza da Glasgow con arrivo finale a Mallaig. Il percorso, che inizialmente segue il fiume Clyde, si circonda di valli e pendii ombreggiati prima di aggrapparsi a ripidi pendii fiancheggiati da betulle e percorrere una curva ai piedi del Ben Doran prima di dirigersi verso Fort William. Verso la fine del viaggio percorrerete uno dei tratti di binario più riconoscibili al mondo: il Glenfinnan Viaduct in cima a Loch Shiel, dove Harry Potter e i suoi amici cavalcano l’Hogwarts Express.

Da Zermatt a St. Moritz, Svizzera

Impossibile parlare dei migliori viaggi da fare in treno in Europa e non nominare il Glacier Express. Partendo dalla stazione sciistica di Zermatt, la fila di carrozze rosse che compone l’iconico treno sfila davanti al ghiacciato Matterhorn prima di imbarcarsi in un meandro di otto ore attraverso i tre cantoni del Vallese, Uri e Grigioni, la gola del Reno e lungo il ghiacciaio del Rodano fino a St. Moritz. Potrete ammirare i paesaggi dalle grandi vetrate panoramiche affacciate su prati alpini, chalet in legno e mucche con il campanello al pascolo sui pendii. Anche se piacevole tutto l’anno, il periodo migliore per fare quest’esperienza è la primavera.