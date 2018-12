Cosa fare a Natale e Capodanno in Costa Azzurra

editato in: da

Dove trascorrere Natale e Capodanno? Perché non in Costa Azzurra. Ecco alcune idee, tra le quali un antico mercatino secolare.

È quel periodo dell’anno, quello in cui si inizia a chiedere e chiedersi cosa si farà a Natale. Cena in famiglia? Ritrovo tra amici? Scelte classiche, che però non fanno per tutti. C’è infatti chi opterà per un viaggio, di breve o lunga durata, così da provare nuove esperienze e un tipo di festività lontane dalla propria realtà. Perché dunque non prenotare un viaggio in Costa Azzurra?

A Cannes è possibile visitare il Village de Noel, uno dei mercatini più suggestivi della Costa, con i bimbi che potranno incontrare Babbo Natale in svariate date dall’1 al 24 dicembre, con la vigilia arricchita dalla Grande Parade de Noel. Il mercatino aprirà le sue porte dall’1 dicembre al 6 gennaio 2019.

Nelle stesse date a Frejus si addobba il centro storico, Port-Frejus, Saint Aygulf e Frejus-Plage, con bancarelle e presepi, tra animazioni, eventi e concerti. Il tutto rientra nell’iniziativa Noel a Frejus, festa magica come la Foire aux santons di Marsiglia, che si tiene dal 17 novembre al 6 gennaio 2019, ed è una delle manifestazioni più antiche del sud della Francia, giunta addirittura alla sua 216esima edizione. Dall’1 al 31 dicembre a Nizza si allestirà le Village de Noel, soprattutto in Place Massena, nel centro storico.

La Costa Azzurra è un luogo magico d’estate come d’inverno, consigliato anche per poter festeggiare il Capodanno. Da Milano si può raggiungere Nizza in circa tre ore e mezza, ritrovandosi in un ambiente pittoresco e familiare, con i classici fuochi d’artificio che sanno stupire locali e turisti ogni anno. Come mancare all’appuntamento con Montecarlo, location nell’immaginario di tutti, tra la classe dei suoi ambienti al fascino dei tanti titoli di James Bond che vi sono stati ambientati. I mercatini sono molto caratteristici e affiancati dalle vetrine di ricche boutique. Guardare e non toccare insomma, almeno per certi budget.

Da James Bond alla città del cinema: Cannes, dove poter vivere il gala al Palais des Festivals de Cannes. Serata decisamente esclusiva, per la quale è necessario prenotare con largo anticipo. In quattro ore ci si potrà arrivare da Milano, per vivere un Capodanno assolutamente chic.