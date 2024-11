A Gardaland arriva la nuova attrazione in anteprima mondiale

Gardaland, il celebre parco divertimenti italiano, ha annunciato l'arrivo di una nuova esperienza esclusiva per la stagione 2025: Animal Treasure Island. La novità coincide con il cinquantesimo anniversario del Parco e rappresenta un lancio in anteprima mondiale.

Gardaland sarà infatti il primo parco all’interno dell’universo Merlin a presentare questa nuova IP (Intellectual Property) sviluppata da Merlin Magic Making, il centro creativo di Merlin Entertainments. Si tratta di un progetto ambizioso destinato a un futuro sviluppo internazionale, con l’obiettivo di replicare l’esperienza in altri parchi del gruppo.

Un investimento di 10 milioni di euro

Con un investimento di circa 10 milioni di euro, Animal Treasure Island promette di offrire un’avventura immersiva e indimenticabile. La nuova attrazione sarà una water dark ride sotterranea di 6.000 metri quadrati, composta da venti scene coinvolgenti che guideranno i visitatori al cospetto di una storia avventurosa e ricca di emozioni.

La struttura è progettata per coinvolgere un pubblico di tutte le età, per un’esperienza innovativa grazie alla combinazione di tecnologie avanzate e narrazione avvincente.

Una storia di avventura e valori senza tempo

La trama di Animal Treasure Island si ispira a temi universali come la lotta tra il bene e il male, intrecciata con una coinvolgente caccia al tesoro.

I protagonisti della storia, creati dai Merlin Studios, accompagneranno i partecipanti in un percorso ricco di pathos e colpi di scena, trasportandoli in un mondo fantastico popolato da personaggi originali e ambientazioni mozzafiato. Secondo Sabrina de Carvalho, amministratrice delegata di Gardaland, l’esperienza sarà caratterizzata da “uno spirito avventuroso e un’ambientazione maestosa e accattivante”.

Un progetto di sviluppo internazionale

Il lancio di Animal Treasure Island rappresenta soltanto la prima tappa di un progetto di espansione più ampio per Merlin Entertainments. Dopo l’inaugurazione a Gardaland, l’obiettivo è replicare l'attrazione in altri parchi del gruppo in tutto il mondo.

Il roll-out testimonia l’importanza strategica del progetto e la fiducia riposta nel parco italiano come punto di partenza per la nuova IP.

Celebrazioni per il 50° anniversario

L’annuncio di Animal Treasure Island si inserisce in un momento molto significativo per Gardaland, che nel 2025 celebrerà il suo cinquantesimo anniversario. Il parco ha in programma un investimento pubblicitario e una strategia di comunicazione incentrata proprio sull'importante traguardo. Le celebrazioni coinvolgeranno sì la nuova attrazione, ma anche una serie di novità ed eventi speciali pensati per donare un’esperienza ancora più indimenticabile.

Con Animal Treasure Island, Gardaland arricchisce la propria offerta e si prepara a entrare in una nuova era di intrattenimento. L’investimento e l’ambizioso progetto internazionale dimostrano come il parco divertimenti si ponga come un punto di riferimento nel panorama europeo.

Gli appassionati e le famiglie attendono con trepidazione l’inaugurazione di Animal Treasure Island che promette di stabilire nuovi standard nel settore delle attrazioni immersive, grazie all’uso di tecnologie all’avanguardia e a una narrazione emozionante. Un progetto grazie al quale Gardaland non soltanto celebra il suo ricco passato, ma guarda anche al futuro, con l'obiettivo di rafforzare ancora di più la sua posizione di leadership nel settore dell’intrattenimento.

Gardaland si conferma così simbolo di innovazione e avventura, pronto a festeggiare i suoi 50 anni con un evento che rimarrà nella memoria di tutti.