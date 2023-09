Nel piccolo Tibet d’Europa è iniziato il foliage: è magia

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice.

Fonte: iStock Autunno a Livigno

La stagione più suggestiva dell’anno è arrivata e ha portato con sé uno spettacolo affascinante e grandioso, l’ultimo di Madre Natura prima del lungo letargo. È questo il momento perfetto per organizzare nuovi viaggi, per scoprire e riscoprire tutti quei luoghi che durante l’autunno indossano il loro abito più bello, quello fatto di infinite sfumature di rosso, di giallo e di arancione.

I parchi dorati, i viali alberati e imbruniti, e le foglie che cambiano colore e che danzano leggiadre nel vento creano la scenografia perfetta per le nostre attività outdoor. È tempo di passeggiate, trekking e hiking, barefooting e forest bathing, è tempo di perdersi e immergersi nell’incantata atmosfera autunnale.

Le destinazioni da raggiungere, per vivere esperienze esclusive e straordinarie, sono tante e diverse, difficile sceglierne una soltanto. Quello che possiamo dirvi è che se volete vivere tutte le suggestioni di questa stagione non c’è bisogno di allontanarsi dal Belpaese perché proprio qui, nel piccolo Tibet d’Europa, è già iniziato il foliage ed è magico.

L’autunno nel piccolo Tibet d’Europa

Il nostro viaggio di oggi ci porta nel cuore di una delle destinazioni più apprezzate dagli amanti della natura e dagli appassionati degli sport invernali. Stiamo parlando di Livigno, la cittadina più alta d’Europa incastonata nelle Alpi italiane e confinante con la Svizzera.

Soprannominata il piccolo Tibet d’Europa, Livigno si trova in una posizione unica e privilegiata. Il comune, infatti, si snoda su un altopiano situato a 1.800 metri di altezza completamente circondato dalla natura e da vette maestose che superano i 3.000 metri di altezza.

Organizzare un viaggio qui è sempre un’ottima idea, in ogni periodo dell’anno e in tutte le stagioni, per ammirare il panorama di montagna che cambia e si trasforma. Farlo adesso, però, vi permetterà di toccare con mano tutta la magia dell’autunno, e del foliage, che sta già invadendo l’intero territorio.

La valle che ospita Livigno, infatti, è puntellata da una miriade di larici che a partire dalla fine di settembre tingono il paesaggio di infinite sfumature di giallo e marrone. Passeggiate lente, trekking avventurosi e pedalate suggestive vi consentiranno di attraversare un paesaggio di una bellezza mozzafiato.

Foliage e passeggiate in montagna: cosa fare a Livigno

L’autunno, a Livigno, è dedicato al benessere e al relax, ma anche alla scoperta della natura alpina a ritmo slow. Le cose da fare e da vedere qui sono tantissime, e tutte le esperienze sono incorniciate proprio dal foliage che in questo periodo infiamma l’intera valle. Per ammirare lo spettacolo è possibile percorrere i numerosi sentieri di diverse difficoltà, alcuni dei quali adatti anche ai meno allenati, o le piste ciclabili che si snodano sul territorio e che permettono di raggiungere scorci panoramici e mozzafiato.

Tra le strade più belle da percorrere c’è il cosiddetto sentiero d’arte che parte dal Larix Park, un percorso dolce di circa un km che permette di addentrarsi nel bosco autunnale e ammirare alcune incredibili sculture di legno completamente immerse nella natura. Un’altra passeggiata, adatta a tutti, è quella che conduce alla Valle Apisella e che permette di addentrarsi in un lariceto dalle infinite sfumature di giallo e arancione.

Chi vuole dedicarsi al benessere, sfruttando i grandi benefici offerti da Madre natura, può sperimentare a Livigno il barefooting: una passeggiata sensoriale a piedi nudi. All’interno dell’Hotel Lac Salin SPA & Mountain Resort di Livigno, infatti, è possibile camminare scalzi nel giardino della struttura ed entrare a contatto con tutti gli elementi del territorio alpino.