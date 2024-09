Foliage express, parte il viaggio in treno più bello dell’autunno

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: @Peter Boffelli Sguardo sulla Ferrovia Vigezzina-Centovalli

Amanti dell’autunno al rapporto! Dal 12 ottobre al prossimo 17 novembre 2024 potrete vivere un’esperienza incredibilmente suggestiva a bordo del favoloso Treno del Foliage: vi aspettano circa 4 ore di viaggio, tra Italia e Svizzera, per immergervi nella magia di questa romantica stagione e godere delle mille infuocate sfumature dei colori dell’autunno. Ecco i dettagli.

Il Foliage Express, viaggio autunnale in treno

L’esperienza del foliage attende i viaggiatori quest’autunno a bordo dei treni della storica Ferrovia Vigezzina-Centovalli: nel territorio che connetta il Lago Maggiore e la Val d’Ossola, con ben 52 km di binari e di paesaggi mozzafiato.

La storica linea panoramica è attiva 365 giorni all’anno ma il Treno del Foliage è un must turistico di questa stagione che è alle porte, soprattutto per gli amanti della natura che vogliano essere deliziati dagli scenari spettacolari dei monti in Italia e in Svizzera.

D’altronde, ogni anno sono migliaia i passeggeri che scelgono di salire sui convogli della Ferrovia Vigezzina-Centovalli per ammirare gli straordinari scenari che questi treni percorrono fin dal 1923. La Ferrovia alpina che collega la Svizzera al territorio italiano è anche stata citata dalla Lonely Planet tra le dieci linee più belle d’Europa.

La tratta italiana di questo emozionante viaggio parte da Domodossola, proseguendo fino alla valle dei pittori, toccando anche la Valle Vigezzo, e arrivando al suo punto più alto presso il borgo di Santa Maria Maggiore. Dopo essere passati davanti al celebre Santuario della Madonna del Sangue, si scende fino alle Centovalli fino a arrivare a Locarno, sul Lago Maggiore. Su questo viaggio panoramico si possono ammirare le colline costellate da filari di vite color oro e i boschi di betulle e castagni, con le faggete, sulle quote più alte.

Il viaggio può iniziare da uno dei due capolinea, Domodossola o Locarno e il tempo di percorrenza di ciascuna tratta è di circa due ore. A Domodossola è di interesse una visita nel centro storico, dove fermarsi a visitare la Piazza Mercato e i suoi palazzi storici, come Palazzo San Francesco, sede delle collezioni dei Musei Civici.

Fonte: @Peter Boffelli

Locarno è il punto di arrivo per i viaggiatori che vengono dall’Italia ed è una cittadina deliziosa, dove passeggiare sullo splendido lungolago e immergersi tra gli scorci suggestivi del centro storico fino ad arrivare a Piazza Grande sede del famoso Festival del Cinema. Volendo è anche possibile prendere un bus da Locarno per visitare la città di Ascona, dal carattere mediterraneo.

Durante il periodo in cui sarà attivo il Treno del Foliage si potrà cogliere l’occasione per scoprire la 25a edizione dell’Autunno Gastronomico del Lago Maggiore e Valli, che si terrà fino al 22 ottobre a Locarno. Santa Maria Maggiore, invece, offre la possibilità per i giorni del 19 e 20 ottobre di scoprire la 19a edizione di Fuori di Zucca, per conoscere il borgo Bandiera Arancione del TCI e i suoi prodotti tipici. Ancora a Santa Maria Maggiore, fino al 3 novembre è in programma la mostra Gian Maria Rastellini nella Milano di Grubicy e Tosi.

Quali sono i prezzi del Foliage Express

Sul sito http://www.vigezzinacentovalli.com/foliage è possibile acquistare i biglietti per questo viaggio a bordo del Foliage Express. Sabato, domenica, festivi e prefestivi gli adulti pagano le seguenti tariffe: 1a classe € 50 – 2a classe € 40 – biglietto che include una sola fermata intermedia facoltativa (all’andata o al ritorno).

Negli altri giorni, invece, gli adulti possono scegliere tra questi prezzi: 1a classe € 46 – 2a classe € 36 – biglietto comprensivo di una sola fermata intermedia facoltativa (all’andata o al ritorno)

I ragazzi dai 6 ai 16 anni (non compiuti) possono viaggiare con uno sconto del 50%, mentre sotto i 6 anni possono viaggiare gratuitamente senza occupare il posto a sedere.