Le 10 migliori destinazioni europee da visitare a febbraio

In inverno, non c'è niente di meglio che un city break: questa è l'occasione giusta per andare alla scoperta di alcune splendide località europee, approfittando dei pochi turisti che si mettono in viaggio durante i mesi più freddi (e approfittando delle offerte che si trovano facilmente in bassa stagione). Ma quali sono le mete ideali? La prima non può che essere Berlino (in foto), splendida città ricca d'arte e cultura, che negli ultimi anni è diventata sempre più vivace e moderna. È il luogo migliore per concedersi qualche giorno di relax e ammirare bellissimi monumenti.