Dove sono i dieci migliori outlet in Italia

Fonte: iStock Il bellissimo Serravalle Designer Outlet

Gli outlet sono ormai una tappa obbligata per gli amanti dello shopping, dal momento che offrono ai visitatori la possibilità di acquistare abbigliamento e accessori dei migliori marchi a prezzi scontati. Questi centri commerciali a cielo aperto ospitano una vasta gamma di negozi, dalle grandi firme di moda fino a brand di elettronica e articoli per la casa e rendono lo shopping un’esperienza ancora più conveniente e gratificante.

Da Nord a Sud, l’Italia è piena di outlet che combinano sconti eccezionali con un’offerta variegata. Ecco una panoramica dei 10 migliori outlet italiani.

Serravalle Designer Outlet, Alessandria

Situato tra Milano e Genova, Serravalle Designer Outlet è una vera e propria cittadella dello shopping. Con oltre 180 negozi, è il più grande outlet d’Italia e uno dei più importanti d’Europa. Qui troverete brand di lusso come Gucci, Prada, e Burberry, accanto a marchi più accessibili come Nike e Adidas. L’atmosfera elegante e l’ampia scelta di negozi lo rendono una meta irrinunciabile per gli appassionati di moda.

Dove: Autostrada A7 Milano-Genova, uscita Serravalle Scrivia (AL)

Vicolungo The Style Outlets, Novara

A pochi chilometri da Milano, Vicolungo The Style Outlets è una delle destinazioni di shopping preferite dai milanesi. Con oltre 150 negozi, questo outlet offre una selezione di marchi italiani e internazionali, da abbigliamento a prodotti per la casa. Vicolungo è anche molto apprezzato per la sua offerta di articoli sportivi e di design.

Dove: Autostrada A4 MI-TO, uscita Biandrate/Vicolungo, Piazza Santa Caterina ang. via Papa Giovanni XXIII, Vicolungo (NO)

Franciacorta Outlet Village, Brescia

Immerso nella splendida regione vinicola della Franciacorta, questo outlet combina la passione per lo shopping con quella per il buon vino. Il Franciacorta Outlet Village conta circa 160 negozi, con marchi come Calvin Klein, Levi’s, e Timberland. Perfetto per una giornata di shopping, il Franciacorta Outlet Village è la scusa per fetta per concludere un’esperienza come questa con una degustazione di spumanti locali.

Dove: Autostrada A4, uscita Ospitaletto, Piazza Cascina Moie 1/2, Rodengo Saiano (BS)

Fidenza Village, Parma

Fidenza Village, situato lungo l’autostrada A1 tra Milano e Bologna, è rinomato per l’offerta di brand di lusso e per il suo stile raffinato. Con oltre 120 boutique, qui si possono trovare marchi come Valentino, Versace e Armani. L’outlet è organizzato come un villaggio architettonicamente caratterizzato da un certo charme, che rende l’esperienza di shopping ancora più piacevole.

Dove: Autostrada A1, uscita Fidenza/Salsomaggiore (PR)

Castel Guelfo The Style Outlets, Bologna

Non lontano da Bologna, Castel Guelfo The Style Outlets offre un’ampia selezione di negozi con marchi di moda, articoli sportivi e accessori. Con circa 100 negozi, questo outlet è ideale per chi cerca sconti su brand noti come Nike, Guess e Levi’s. La posizione strategica, vicino a una delle città più vivaci d’Italia, lo rende una tappa perfetta per i viaggiatori.

Dove: Castel Guelfo di Bologna (BO)

Barberino Designer Outlet, Firenze

Nel cuore della Toscana, a pochi chilometri da Firenze, Barberino Designer Outlet è immerso in un paesaggio mozzafiato. Questo outlet offre oltre 100 negozi che spaziano dall’abbigliamento sportivo agli accessori di lusso. Troverete marchi come Michael Kors, Dolce & Gabbana, e Hugo Boss, oltre a un’ampia selezione di prodotti per la casa e dolciumi locali.

Dove: Autostrada A1, uscita Barberino di Mugello (FI), Via Meucci

The Mall, Firenze

Se siete alla ricerca di articoli di alta moda a prezzi scontati, The Mall è la destinazione ideale. Situato a pochi chilometri da Firenze, questo outlet ospita i più grandi nomi della moda internazionale come Gucci, Saint Laurent e Balenciaga. Qui troverete una vasta scelta di articoli di lusso a prezzi ribassati, in un ambiente elegante e curato.

Dove: Autostrada A1, uscita Incisa Valdarno, proseguire per Leccio Reggello (FI), Via Europa, 8

Valmontone Outlet, Roma

Valmontone Outlet, situato a circa 40 chilometri da Roma, offre oltre 180 negozi che spaziano dalla moda all’elettronica. Marchi come Adidas, Benetton e Nike sono tra i più frequentati. Valmontone è noto anche per la sua vasta offerta di intrattenimento, grazie alla vicinanza con il parco a tema Rainbow MagicLand: una scelta perfetta, dunque, anche per una giornata in famiglia.

Dove: Valmontone (RM)

Castel Romano Designer Outlet, Roma

A pochi minuti da Roma, Castel Romano Designer Outlet è una delle mete più amate dagli abitanti della capitale e dai turisti. Con oltre 110 negozi, offre sconti su marchi di fama mondiale come Versace, Roberto Cavalli e Ralph Lauren. L’architettura ispirata all’antica Roma aggiunge un tocco unico all’esperienza di shopping.

Dove: Uscita 26 del Grande Raccordo Anulare, Strada Statale 148 Pontina, uscita Castel Romano (Roma), Via Ponte di Piscina Cupa, 64

Molfetta Outlet, Bari

Per chi si trova nel Sud Italia, Molfetta Outlet è una delle destinazioni principali per lo shopping. Situato vicino al mare, questo outlet offre un’ampia selezione di marchi nazionali e internazionali, con negozi che spaziano dall’abbigliamento agli articoli per la casa. Marchi come Puma, Guess e Timberland sono ben rappresentati, e l’atmosfera rilassata lo rende ideale per una giornata di shopping e relax.

Dove: Molfetta (BA)