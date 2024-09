Le 10 città più pericolose d’Italia

Anche per il 2024 il Sole 24 Ore ha stilato la classifica delle città italiane meno sicure, in un periodo in cui, per la prima volta dal 2013, i reati denunciati tornano a salire. Infatti, nel 2023 i reati sono stati 2,34 milioni, con un incremento del 3,8% se paragonati al 2022 e del 1,7% rispetto all'epoca pre-Covid. Al 10 posto della classifica troviamo Livorno, con un totale di 15.464 denunce. (Nella foto, veduta di Livorno)