Check-in chicken, il nuovo trend di viaggio (ma attenzione ai rischi)

Fonte: 123RF Il trucco del check-in chicken

Che sia dovuto a disorganizzazione o a tattiche intelligenti, il check-in dell’ultimo minuto può comportare condizioni di viaggio favorevoli. Sul web si sta diffondendo il trucchetto del check-in chicken in seguito a una esperienza condivisa sui social. Chelsea Dickenson, blogger di viaggi e fondatrice di Cheap Holiday Expert, ha recentemente condiviso un segreto per potersi assicurare i posti migliori per la prossima avventura.

Nella didascalia di un video di TikTok di ottobre scorso che ha ottenuto più di 54.000 visualizzazioni al momento in cui scriviamo, Chelsea ha riportato le seguenti parole: “Il check-in chicken è quando fai volontariamente il tuo check-in online per Wizz Air e Ryanair in ritardo, nella speranza che ti venga assegnato un posto migliore”.

Cosa è il check-in chicken

Tante persone amano viaggiare, ma per farlo serve un budget che spesso non è molto elevato. Pertanto si cerca di non rinunciare a una fuga durante l’anno, prestando comunque attenzione alle proprie possibilità economiche e ogni possibilità di risparmiare è ben accetta. TikTok, come altri social media, aiutano molto oggi come oggi a capire dove dormire, dove mangiare e come visitare un posto piuttosto che un altro in giro per il mondo. E non mancano i consigli anche per viaggiare in aereo, in treno e altre soluzioni furbe e vantaggiose.

Il check-in chicken è il nuovo trend che riguarda la prenotazioni dei voli ed è stato diffuso proprio grazie a TikTok. In parole semplici è un sistema per ottenere i migliori posti su un aereo senza pagare gli extra che, soprattutto per i voli low cost, vengono aggiunti in fase di prenotazione. Certo, non è un trucco molto adatto a chi ama programmare tutto in anticipo e stare tranquillo, perché è un procedimento rischioso.

Fonte: 123RF

Come funziona il check-in chicken

Si tratta di posticipare il check-in online poco prima della partenza così da ottenere il posto migliore sull’aereo senza costi extra. Chi viaggia spesso con compagnie low cost sa bene che, nel corso della prenotazione di un volo, è previsto un costo aggiuntivo per scegliere il posto a sedere.

Dickenson spiega il suo trucco in questo modo: “Sia Wizz Air che Ryanair spesso mettono le persone nei posti peggiori, ovvero nei posti centrali e quelli lontani dalle uscite. Tutto questo significa che con il passare del tempo, i posti rimasti disponibili sono i posti buoni, ovvero nelle prime file e con più spazio per le gambe. Il rischio è fare il check-in troppo tardi, quando non ci sono più posti disponibili. Il mio consiglio: controlla la planimetria“.

Consigli utili per evitare problemi

Le compagnie aeree low cost assegnano casualmente i posti dei viaggiatori a partire dalle opzioni meno desiderabili, dividendo gruppi e coppie fino alle estremità separate dell’aereo e spesso nei posti centrali, anche se sembrano esserci posti disponibili insieme. Ciò si traduce in maggiori profitti per la compagnia aerea, poiché i vacanzieri desiderosi di fare il viaggio insieme, piuttosto che essere schiacciati tra due sconosciuti come sardine, pagano per cambiare posto.

Aspettare fino all’ultimo minuto per effettuare il check-in online può occasionalmente significare che gli unici posti rimasti siano quelli per cui nessuno è stato disposto a pagare, quelli nella parte anteriore dell’aereo e i posti in uscita con molto più spazio per stendersi. Quindi occorre aspettare con pazienza che si esauriscano i posti meno ambiti e poi incrociare le dita, ma si consiglia di completare il check-in 6-8 ore prima del decollo. Il rischio è che il trucco non funzioni in caso di overbooking del volo.