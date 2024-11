Natale e Capodanno a Miami, gli appuntamenti da non perdere

C'è qualcosa per tutti i gusti in questo paradiso tropicale, dagli scintillanti spettacoli di luci agli eventi culturali e di musica: ecco gli appuntamenti di Natale e Capodanno a Miami

Fonte: iStock Miami può essere certamente una delle destinazioni per vivere il Natale e il Capodanno in modo speciale

Tra tante idee per le feste, Miami, nel Sud degli Stati Uniti, può essere certamente una delle destinazioni per vivere il Natale e il Capodanno in modo speciale (e al caldo), tra luci scintillanti, eventi esclusivi e fuochi d’artificio sul mare, immersi in un’atmosfera tropicale. Per chi cerca un capodanno esclusivo, una festa divertente o semplicemente un’ambientazione spettacolare, Miami sa come fare festa.

Cosa fare a Miami a Natale

Appuntamenti per tutti i gusti e ogni età, al caldo ma in pieno spirito natalizio.

Luci di Natale a Coconut Grove

A Miami, le festività natalizie iniziano con l’accensione dell’albero di Natale su Fuller Street, un evento imperdibile che segna l’apertura ufficiale delle celebrazioni a Coconut Grove. Il 1° dicembre, a partire dalle 18, il Coconut Grove Business Improvement District trasforma la zona in un Paese delle Meraviglie invernale. L’evento gratuito, con spettacoli dal vivo, band locali e performance circensi, è aperto alle famiglie e ai visitatori che vogliono scattare una foto con Babbo Natale e assaporare dolci natalizi e cioccolata calda. Alle 19, l’illuminazione dell’albero di Natale è il momento culminante della giornata.

Fonte: iStock

Jungle Island – Concerti a lume di candela

Jungle Island, il parco eco-avventura di Miami, ospita i suggestivi concerti a lume di candela, una serie di eventi privati che mescolano la magia della musica classica con ambientazioni straordinarie illuminate dalle candele. Originariamente pensati come rassegne di musica classica, i concerti si sono evoluti per includere una varietà di temi e generi musicali, in uno dei luoghi più suggestivi della città.

Christmas Wonderland al Tropical Park

Fino al 5 gennaio, il Tropical Park diventa un paradiso natalizio con Christmas Wonderland, un evento immersivo con oltre mezzo miglio di luci scintillanti e installazioni. Il parco ospita attrazioni per tutte le età, come il paese delle meraviglie innevato con l’Ice Bar e il Magnificent Midway, un luna park con giostre emozionanti. Tra le attività imperdibili ci sono le storie raccontate da Mrs. Claus e il Villaggio di Babbo Natale, dove i bambini possono incontrare il famoso Santa e scattare una foto. Non mancano spettacoli entusiastici come Holiday Hijinx e Wonder Cirque, per una festa natalizia che coinvolge tutta la famiglia.

Scrooge! A Fractured Christmas Carol

Per gli appassionati di teatro, il Fantasy Theatre Factory presenta una rivisitazione del classico Canto di Natale con Scrooge! A Fractured Christmas Carol, una performance che mescola l’intemporalità della storia di Ebenezer Scrooge con un tocco moderno ispirato a Miami. In scena dal 30 novembre al 1° dicembre e dal 20 al 22 dicembre, questo spettacolo celebra la diversità e l’inclusività. Un’esperienza dedicata a grandi e piccini, grazie alla presenza di pupazzi e a un umorismo che strappa più di una risata.

Concerto a Lummus Park – Steel Away

Lummus Park ospita il 22 dicembre un festoso concerto natalizio ispirato ai Caraibi. Steel Away, il concerto di Kobie Alleyne, uno dei migliori suonatori di steel pan, porta una ventata di allegria tropicale a Miami, mescolando influenze musicali dal reggae al jazz. Parte della Ocean Drive Promenade Music Series, l’appuntamento è alle 17. Un consiglio? Meglio portare una coperta o una sedia per godersi il concerto all’aperto (l’evento si sposta a The Betsy Hotel in caso di pioggia).

Lo Schiaccianoci – Magical Christmas Ballet

Il 30 dicembre, il Magical Christmas Ballet di Talmi Entertainment riporta in scena la magia natalizia con una produzione straordinaria de Lo Schiaccianoci. Questo classico della danza vede sul palco ballerini di talento e coreografie mozzafiato accompagnate dalla musica di Čajkovskij. L’evento, perfetto per tutte le età, trasforma il Fillmore Miami Beach in un mondo incantato con costumi di classe Broadway e scenografie affascinanti. Inoltre, i bambini hanno la possibilità di ballare con la compagnia professionale durante il programma Dance with Us.

Tour Drag Natalizio – A Drag Queen Christmas

Per un Natale fuori dal comune, non perdere A Drag Queen Christmas, il tour natalizio più lungo d’America, che arriva al The Fillmore Miami Beach il 29 dicembre. Presentato da Nina West, questo spettacolo vede la partecipazione di drag queen di fama internazionale e vincitrici di RuPaul’s Drag Race. L’evento, adatto a un pubblico adulto, promette un’esplosione di energia, performance indimenticabili, e un tocco di glamour durante le festività natalizie.

Cosa fare a Miami a Capodanno

Miami offre tantissime opzioni per festeggiare il nuovo anno e salutare il vecchio, con eventi adatti a tutti i gusti e le età.

Fonte: iStock

Cirque Dreams Celebration

Dal 31 dicembre al 2 gennaio, al Adrienne Arsht Center si tiene il Cirque Dreams Celebration, parte della serie Family Fun Live 2024/2025. Questo spettacolo unico combina la magia del circo con la narrazione in stile Broadway, creando un’esperienza incantevole per tutta la famiglia. Acrobati, giocolieri, ballerini e artisti aerei si esibiscono in scenografie natalizie spettacolari, offrendo un’interpretazione moderna dei classici delle festività. Gli spettacoli si tengono il 31 dicembre alle 17, il 1° gennaio alle 15 e 19:30, e il 2 gennaio alle 11.

Capodanno con l’Orchestra Miami a Miami Beach

Per un Capodanno all’insegna della musica, non si può perdere la festa di Capodanno dell’Orchestra Miami, martedì 31 dicembre, sulla spiaggia di Miami Beach. Questo concerto gratuito, adatto a tutte le età, vede protagonista la principale orchestra professionale di Miami, diretta da Elaine Rinaldi. Il programma include un mix di musica latina, jazz e classica, con ospiti speciali come i Negroni’s Trio, tre volte nominati ai Latin GRAMMY®, e la diva latina Marinel Cruz. La serata inizia con un quartetto d’archi alle 20, seguito dall’orchestra completa alle 22, e culmina con uno spettacolare spettacolo di fuochi d’artificio a mezzanotte, sponsorizzato dalla città di Miami Beach. L’evento si svolge tra la 21ª e la 22ª Strada, sulla spiaggia.

Festeggiare a Bayfront Park

Un’altra opzione imperdibile è la festa di Capodanno al Bayfront Park NYE, martedì 31 dicembre, dalle 20 in poi, nel cuore di Miami. Questo evento gratuito offre musica dal vivo e fuochi d’artificio spettacolari, il tutto con lo splendido skyline della città come sfondo. Per chi cerca un’esperienza esclusiva, il programma VIP propone una sistemazione riservata, con cibo gourmet, cocktail personalizzati e una vista privilegiata sulle esibizioni, oltre a un brindisi con champagne a mezzanotte. L’accesso VIP è riservato agli adulti sopra i 21 anni e i biglietti sono non rimborsabili.

Capodanno LGBTQ+

Al Dreamland, un evento LGBTQ+ di prim’ordine, la fine del vecchio anno si festeggia con sei feste indimenticabili, distribuite su cinque giorni, dal 27 dicembre al primo giorno del 2025. Il programma della festa di quest’anno comprende Midnight Service, Secret Garden, Teleport City, Purple Disco Machine, Paradise, The Play-L1st, Meat XXL e Dreamland, ospitata in luoghi iconici quali Wynwood, Little River e South Beach , come ZeyZey, M2, MAD Club e Palm Tree Club.

Stand-up con Patton Oswalt

Se si cerca un po’ di umorismo per concludere l’anno, non si può perdere Patton Oswalt: Effervescent all’Adrienne Arsht Center, il 31 dicembre alle 19:30. Conosciuto per la sua comicità pungente e autoironica, Oswalt presenta un’ora di stand-up in cui mescola riflessioni sulla cultura pop e il tema dell’invecchiamento, offrendo un’interpretazione unica e irresistibile della realtà.

Capodanno VIP negli hotel

Anche gli hotel di Miami propongono programmi esclusivi per il Capodanno. Celebrazione VIP sul rooftop dell’InterContinental Miami, con spettacolari vedute dello skyline di Miami e dei fuochi d’artificio su Biscayne Bay. Dalle 10 alle 11, per una depurazione prima della fine dell’anno, il rituale Ocean Flower Release ospitato dall’1 Hotel South Beach sulla spiaggia, è una cerimonia meditativa che si svolge sulla sabbia, permettendo a chiunque di connettersi con i suoni rilassanti dell’oceano. Dalle 21 il JW Marriott Turnberry Resort & Spa ospita una Gala di Capodanno tutta dedicata a New York, dai sapori alle performance, e un grande schermo proietta in diretta il celebre ballo della palla di Times Square.

Clima di Miami a Natale e Capodanno

Miami è la meta ideale per chi cerca un Natale e un Capodanno al caldo. Con temperature medie che oscillano tra i 20 e i 25 °C, Miami gode di un clima subtropicale decisamente piacevole. Durante il periodo delle feste, le giornate sono generalmente soleggiate, con serate più fresche, motivo per cui è consigliabile portare con sé una giacca leggera o un maglione. Vestirsi a strati è l’ideale, con un abbigliamento leggero per il giorno (occhiali da sole inclusi!) e un capo più caldo per a sera. Sebbene le piogge siano meno frequenti in inverno, Miami può comunque essere soggetta a brevi acquazzoni, soprattutto a dicembre: meglio mettere in valigia un ombrello pieghevole o una giacca impermeabile per ogni evenienza.