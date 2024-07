10 cose da fare a Londra di notte

Sogna fin da bambina di "viaggiare per lavoro", cercando di unire al viaggio la sua passione per la scrittura e la fotografia.

Fonte: iStock Una serata nei pub di Londra è un'esperienza da non perdere

Londra, la capitale del Regno Unito, è da sempre e non solo nel nostro immaginario una delle città più dinamiche e vive al mondo. E non si spegne con il tramonto, anzi: proprio quando cala la sera, la città svela il suo fascino più inebriante. Una piccola premessa: in Inghilterra la sera inizia presto; nei pub si va dalle 18, e alle ore 19 si fa cena.

Se siete pronti a tuffarvi nella sua energia notturna, ecco 10 esperienze imperdibili che renderanno il vostro soggiorno indimenticabile.

1. Serata in un pub londinese

Per un’autentica esperienza della cultura londinese, non perdetevi una serata in uno dei suoi tanti pub storici. Questi locali, spesso risalenti a centinaia di anni fa, offrono un’atmosfera unica e accogliente, dove potrete immergervi nelle tradizioni britanniche gustando una pinta di birra e un piatto tipico. Tra i quartieri, conigliamo: Soho, rinomato per la sua vita notturna e l’alta concentrazione di pub storici; City of London, che vanta una ricca storia e numerosi pub antichi; Fitzrovia, quartiere bohémien che ospita una varietà di pub eclettici, ognuno con la sua atmosfera unica. Cosa ordinare? Oltre a una pinta di birra, provate un piatto tipico della cucina britannica, come il pie and mash (torta di carne e purè di patate), il fish and chips (pesce e patatine fritte) o il bangers and mash (salsicce e purè di patate). Per un’esperienza più raffinata, alcuni pub offrono anche piatti gourmet a base di ingredienti locali.

Consigli

I pub londinesi possono essere affollati, soprattutto nei fine settimana. Se desiderate un posto a sedere, vi consigliamo di arrivare presto o di prenotare un tavolo in anticipo. Il dress code nei pub è generalmente informale, quindi evitate di indossare abiti eleganti o tacchi alti. I pub inglesi sono famosi per la loro conversazione. Non abbiate paura di attaccare bottone con i locali e di conoscere la loro cultura.

2. Un tuffo nel passato con i Jack the Ripper Tours

Per gli amanti del brivido e della storia, un tour serale sulle tracce di Jack lo Squartatore è un must. Attraverserete i vicoli bui di Whitechapel, ripercorrendo le vicende del più famoso serial killer di tutti i tempi, con guide esperte che vi immergeranno nell’atmosfera inquietante dell’epoca vittoriana.

Consiglio

Prenotate il tour in anticipo, soprattutto nei fine settimana, e indossate scarpe comode perché si cammina parecchio!

3. Musical al West End

Londra è la capitale mondiale del teatro e non potete perdervi un musical del West End. Dai classici intramontabili come “Il Re Leone” e “Les Misérables” alle nuove produzioni innovative, c’è davvero uno spettacolo per tutti i gusti.

Consiglio

I biglietti per i musical più popolari vanno a ruba, quindi prenotateli in anticipo, online, anche per risparmiare un pochino.

4. Atmosfera magica sul London Eye

Ammirate Londra da una prospettiva unica salendo sul London Eye, la maestosa ruota panoramica che domina il panorama cittadino. La vista notturna della città illuminata è semplicemente mozzafiato. La ruota è aperta tutti i giorni della settimana fino alle ore 20.30.

Consiglio

Per un’esperienza ancora più speciale, optate per una capsule privata con champagne.

5. Una serata jazz

Londra vanta una fiorente scena jazzistica, con locali intimi che offrono musica dal vivo tutte le sere. Immergetevi nell’atmosfera suggestiva di un jazz club e lasciatevi trasportare dalle melodie coinvolgenti.

Consiglio

Cercate online i locali che si adattano ai vostri gusti musicali e prenotate un tavolo in anticipo, soprattutto se siete in gruppo.

6. Cocktail d’autore in un rooftop bar

Per un’esperienza glamour e sofisticata, molto di tendenza, concedetevi un cocktail in uno dei rooftop bar di Londra. Sorseggiando il vostro drink mentre ammirate la vista spettacolare della città illuminata, vi sentirete come dei veri protagonisti della vita notturna londinese.

Consiglio

In questi locali è spesso richiesto un dress code elegante, quindi preparatevi di conseguenza.

7. Crociera sul Tamigi con cena

Salite a bordo di un battello per una crociera sul Tamigi illuminato e godetevi una cena deliziosa mentre navigate lungo il fiume. Ammirerete i monumenti più iconici della città da una prospettiva suggestiva, in un’atmosfera romantica e conviviale.

Consiglio

Prenotate la vostra crociera con cena in anticipo, soprattutto se viaggiate in alta stagione.

8. Shopping serale a Oxford Street

Oxford Street, la famosa arteria dello shopping londinese, non dorme mai. Anche di sera, potrete fare acquisti nei numerosi negozi che rimangono aperti fino a tardi, approfittando spesso di sconti e promozioni speciali. D’altronde Oxford Street è un paradiso per gli amanti della moda, con negozi di tutti i prezzi e stili. Dagli ultimi trend ai capi vintage, potrete trovare l’abbigliamento perfetto per ogni occasione. Non perdetevi i grandi magazzini, dove potrete sbizzarrirvi tra collezioni di stilisti internazionali e brand emergenti. I beauty addicted troveranno la loro felicità tra le profumerie di Oxford Street; mentre se siete in cerca di un regalo per i vostri amici e parenti, Oxford Street offre una vasta gamma di souvenir a tema londinese, dalle magliette alle tazze con i simboli della città. Potrete trovare anche oggetti d’antiquariato e artigianato locale nei negozietti caratteristici. Oxford Street vanta librerie e negozi di musica di ogni genere, oltre a elettronica e tech. Potrete trovare le ultime novità letterarie, classici intramontabili, vinili vintage e CD dei vostri artisti preferiti.

Consiglio

Se preferite un’atmosfera più tranquilla e uno shopping meno caotico, visitate Oxford Street durante la settimana, evitando i fine settimana affollati.

9. Spettacolo di cabaret al Leicester Square Theatre

Il Leicester Square Theatre è un vero e proprio tempio del cabaret londinese, dove ogni sera va in scena uno spettacolo unico e coinvolgente che vi lascerà senza fiato. Tra cabarettisti esilaranti, numeri di burlesque sensuali e performance artistiche di ogni genere, preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile all’insegna del divertimento sfrenato.

Consiglio

Prenotate i biglietti in anticipo, soprattutto nel fine settimana, perché gli spettacoli sono spesso sold out.

10. Serata al museo

Se siete alla ricerca di un’esperienza serale alternativa e stimolante, Londra offre una vasta gamma di musei che aprono le loro porte in tarda serata, con visite, laboratori e attività. Qualche esempio? Il British Museum apre le sue porte ogni venerdì fino alle 20.30, offrendo un’occasione imperdibile per ammirare da vicino la sua vasta collezione di reperti archeologici e opere d’arte provenienti da tutto il mondo. Gli amanti dell’arte non possono perdere l’occasione di visitare la National Gallery ogni mercoledì fino alle 21, per ammirare capolavori di Van Gogh, Monet, Da Vinci e molti altri maestri della pittura in un’atmosfera tranquilla e suggestiva, lontano dalla folla del giorno. Il Museo della Scienza propone serate a tema ogni giovedì fino alle 22, con mostre interattive, dimostrazioni scientifiche e laboratori per adulti e bambini. Il Victoria and Albert Museum apre le sue porte ogni venerdì fino alle 22, offrendo un’ampia scelta di mostre dedicate a moda, design, arte e cultura. Il Natural History Museum: Il Museo di Storia Naturale propone serate a tema ogni sabato fino alle 22.30, con mostre interattive, conferenze e laboratori per adulti e bambini.

Consigli

Prenotate i biglietti in anticipo, soprattutto per i musei più popolari, per evitare lunghe code all’ingresso. Consultate i siti web dei musei per programmare la vostra visita e scegliere gli eventi o le mostre che vi interessano di più.

Info pratiche

Documenti necessari

Attenzione, perché per entrare nel Regno Unito, i cittadini italiani hanno bisogno di un passaporto valido. Non è necessario il visto per soggiorni di meno di 180 giorni.

Come arrivare a Londra

Il mezzo più comodo per raggiungere Londra dall’Italia è senz’altro l’aereo. Londra è servita da numerosi aeroporti internazionali, tra cui Heathrow, Gatwick e Stansted. Potete trovare voli diretti da molte città italiane a prezzi vantaggiosi, soprattutto se prenotate in anticipo. In alternativa, potete raggiungere Londra in treno con Eurostar dal continente europeo. Il viaggio dura circa 2 ore e 30 minuti da Parigi e circa 5 ore da Bruxelles.

Come muoversi in città

Londra è una città molto grande ma ben servita e vanta una rete di trasporti pubblici efficiente ed estesa, che comprende metropolitana, autobus e taxi neri. Con la Oyster Card o la Travelcard potrete viaggiare liberamente su tutti i mezzi pubblici. In ogni caso il centro di Londra è abbastanza compatto e molte attrazioni sono raggiungibili a piedi. Camminare è un ottimo modo per immergersi nell’atmosfera della città e scoprire angoli nascosti. Se amate pedalare, Londra offre un sistema di bike sharing chiamato Santander Cycles, con biciclette a noleggio disponibili in tutta la città.

Altre info utili

Se avete intenzione di visitare molte attrazioni, la London Pass potrebbe essere un’opzione conveniente. Offre l’ingresso gratuito a oltre 60 attrazioni e sconti su altre attività. Ma soprattutto: come vestirsi? Il tempo a Londra può essere variabile, quindi preparatevi a tutto, con un ombrello a portata di mano e un maglione per le serate fresche.