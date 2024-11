Sagre ed eventi del weekend del 22 e 24 novembre 2024

Il cioccolato è sicuramente protagonista in Italia in questo periodo, ma ci sono anche altri eventi che uniscono arte, cultura e specialità locali.

Il weekend del 22 e 24 novembre 2024 prevede tanti appuntamenti per i golosi e chi ama la tradizione. In tutta Italia sono in programma sagre ed eventi che uniscono la bontà di prodotti locali con spettacoli culturali, iniziative di intrattenimento per tutta la famiglia e storia. Si può consultare il ricco programma e scegliere l’evento che si preferisce, in base ai propri gusti e alle proprie esigenze.

Il cioccolato senza dubbio è protagonista di questo periodo, ma anche chi preferisce il salato avrà il suo da fare con la polenta, il tartufo, l’olio e altri prodotti del territorio di ottima qualità. Di seguito abbiamo selezionato alcune sagre ed eventi previsti per questo weekend in Italia.

Chocofestival

A Chieti dal 22 al 24 novembre 2024 si svolge il Chocofestival, un evento dedicato interamente al cioccolato con tanti espositori provenienti da tutta Italia. Il calendario è fitto con degustazioni, show cooking, spettacoli, musica, attività per i bambini e tante iniziative che coinvolgeranno i visitatori e animeranno le giornate dell’evento.

A differenza degli anni scorsi, questa volta il Chocofestival offre anche un’area dedicata alle degustazioni di vino in abbinamento al cioccolato. Per qualsiasi altra informazione su come partecipare e per consultare il programma completo potete visitare il sito chocofestival.it

Festa della Polenta

A Viticuso, in provincia di Frosinone, è previsto un appuntamento gustoso per il weekend del 23 e 24 novembre 2024. A partire dalle ore 20 avrà luogo la tradizionale Festa della Polenta organizzata dalla Pro Loco Viticuso che si è rivelata già un grande successo nelle passate edizioni. La serata del 23 prevede uno spettacolo musicale con prenotazione obbligatoria e poi si può gustare la polenta condita in vari modi per connettersi con i sapori locali tradizionali.

Sweet Pampepato

Il centro storico di Terni offre l’evento Sweet Pampepato dal 22 al 24 novembre 2024, un grande evento dedicato alla pasticceria tipica ternana. Una ricca selezione di dolci umbri e nazionali si potranno gustare per un weekend alla scoperta delle tradizioni della regione. Un’area espositiva e commerciale, oltre a un’area eventi dove il pubblico potrà assistere a showcooking gratuiti, degustazioni guidate e incontri con le eccellenze italiane, animeranno questa festa tra cultura, spettacolo e cucina.

Sagra del Tartufo e del Cinghiale

Calvi dell’Umbria, in provincia di Terni, ospita per un secondo weekend la Sagra del Tartufo e del Cinghiale presso la Taverna del Monastero. I visitatori possono gustare le migliori specialità locali a base di tartufo e cinghiale con menù pensati per esaltarne la qualità e il gusto. Su Facebook si può consultare il menù e ottenere tutte le informazioni principali per partecipare.

L’Oro di Spello Festa dell’Olivo e Sagra della Bruschetta

L’Oro di Spello Festa dell’Olivo e della Bruschetta celebra la tradizione in provincia di Perugia. Spello è la capitale dell’olio nuovo e custodisce il sapore autentico della regione, ma nei giorni dal 22 al 24 novembre diventa anche il luogo perfetto per gustare tante bruschette preparate con l’olio extravergine di oliva locale, immersi in un’atmosfera di festa. Una terra che ha molto da offrire viene celebrata per qualche giorno, invitando i locali e le persone provenienti da tutta Italia a divertirsi con mercatini, musica della tradizione e popolare, e degustazioni imperdibili.

Choco Marche

Ancona celebra i maestri artigiani del gusto con Choco Marche, un evento che rende omaggio al cioccolato che seduce grandi e piccoli da sempre. Tra tradizione e modernità, gli esperti danno vita a prodotti straordinari, permettendo ai visitatori di assaggiare specialità del territorio dal 22 al 24 novembre 2024. Non solo cioccolato, ma anche pasticceria generica, panificazione, pasta fresca e altri prodotti tipici della zona, unendo passione e tradizione delle imprese artigiane.

Festa della Cicerchia

A Serra de’ Conti, in provincia di Ancona dal 22 al 24 novembre è prevista la Festa della Cicerchia, una sagra di qualità che anima la Valle del Misa e del Nevola con piatti della tradizione. I visitatori troveranno ben 16 menù diversi da gustare nella suggestive cornice di grotte della zona e locali del centro storico di questo borgo medievale tra i meglio conservati della provincia di Ancona.

La cicerchia ovviamente sarà la regina di queste giornate con piatti della tradizione marchigiana proposti agli avventori e per l’occasione sarà aperto al pubblico il Monastero di Santa Maria Maddalena. Inoltre nei vicoli di Serra de’Conti ci si potrà imbattere in artisti di strada, clown, cantastorie, spettacoli con il fuoco e altre attrazioni per tutte le età.

Festa del Cioccolato

A pochi chilometri da Roma dal 22 al 24 novembre 2024 c’è la Festa del Cioccolato, grazie al patrocinio del Comune e alla collaborazione della ProLoco. A Latina, precisamente nella Piazza del Popolo centrale con la Torre Civica, avrà luogo questo evento che aprirà le porte dalle 10 di mattina per poi andare avanti fino a tarda notte. Gli amanti del cioccolato non potranno resistere a degustazioni golose, assaggi prelibati di una raffinata pralineria, il gianduiotto, il cioccolato abbinato con la frutta secca, il cremino, e altre creazioni da non perdere.

Eurochocolate

Questo è il weekend di chiusura dell’Eurochocolate di Perugia che è iniziato il 15 novembre e termina il 24. Come ogni anno questo evento propone un viaggio goloso ed emozionante a chi sceglie di farci un salto, per esplorare il mondo del cioccolato a 360 gradi. Stand provenienti da ogni parte del mondo si ritrovano per celebrare questo alimento indispensabile con un ricco programma di animazioni, spettacoli dal vivo, degustazioni, attività esperienziali e convegni a tema, nella suggestiva cornice del centro storico della città.