I mercatini di Natale da raggiungere in treno

Fonte: Ufficio Stampa La Ferrovia Vigezzina-Centovalli

La magia dei mercatini di Natale, si sa, incanta grandi e piccini: non c’è niente di più bello che lasciarsi travolgere dall’atmosfera colma di luci, colori e profumi incredibili, che ci ricordano la nostra infanzia. Ma per vivere un’esperienza ancora più speciale, ora alcuni mercatini si possono raggiungere in treno. Il viaggio lento per eccellenza diventa così non soltanto un modo per arrivare a destinazione, ma per iniziare a respirare l’aria magica natalizia ancor prima di scendere dal vagone. Vediamo quali sono gli itinerari imperdibili di questo 2023.

Il treno elettrico per i mercatini dell’Alto Adige

In Alto Adige, i mercatini di Natale sono una vera tradizione: d’altra parte, l’atmosfera incantata delle Dolomiti imbiancate dalla neve è difficile trovarla altrove. Tuttavia, affrontare il viaggio in auto – soprattutto per chi arriva da un po’ più lontano – non è affatto agevole, per non parlare della necessità di trovare parcheggio. Perché non prendere il treno? Anche quest’anno, per il secondo anno, parte un convoglio Flirt (Fast Light Regional Train) ovvero un elettrotreno dalla stazione di Milano Centrale e raggiunge alcuni dei più suggestivi mercatini altoatesini. Il treno parte il 30 novembre, l’1, 2, 13, 14, 16, 20 e 21 dicembre diretto al Brennero con tappe a Bolzano e Vipiteno.

Il treno storico per i mercatini di Trento

I mercatini di Natale di Trento sono una vera istituzione: due sono gli appuntamenti imperdibili, quello in piazza Fiera (dove spuntano le splendide mura merlate della città) e quello in piazza Mostra, davanti al famoso Castello del Buonconsiglio. Centinaia di bancarelle, ospitate all’interno delle tradizionali casette di legno, propongono prelibatezze tipiche natalizie, prodotti d’artigianato e tante idee regalo da cui lasciarsi conquistare. Non mancano, poi, la Casa di Babbo Natale per intrattenere i più piccini e il Trenino del Natale, che attraversa il centro storico illuminato con mille festoni colorati.

Quest’anno c’è una possibilità in più per andare alla scoperta dei mercatini di Trento, senza bisogno di spostarsi in auto e perdere tempo a cercare parcheggio: si tratta di un treno storico elettrico in partenza, per una sola data speciale fissata l’1 dicembre 2024, dalla stazione di Milano Centrale. Il convoglio, costituito da carrozze anni ’60 e ’70, ferma a Milano Lambrate, Treviglio, Rovato e Brescia, prima di arrivare alla stazione di Trento. Essendo i posti limitati, è obbligatoria la prenotazione. L’orario di partenza da Milano è fissato alle 8:20 con arrivo a Trento alle 10:45, mentre il pomeriggio si riparte da Trento alle ore 17:00.

Il Christmas Train del Trentino

Il “Christmas Train” è la versione invernale del Trenino dei castelli del Trentino che, ogni estate, porta alla scoperta di quattro dei più bei manieri delle due splendide valli. È la prima volta che questo treno parte anche nella stagione invernale. Viaggia attraverso uno spettacolare paesaggio alpino per portare alla scoperta gli imponenti manieri della Val di Non e della Val di Sole, accompagnati da guide esperte che ripercorreranno le origini e descriveranno, nel dettaglio, gli elementi architettonici e artistici più rilevanti dei castelli. Si fa tappa a Mezzana, in Val di Sole, per poi raggiungere, con il pullman, il borgo di Ossana, uno dei Borghi più belli d’Italia per ammirare i 1600 presepi artigianali allestiti lungo le vie e nei palazzi. Segue, quindi, la visita al Castello di San Michele, celebre per l’imponente mastio, alto ben 25 metri.

Il Treno dei Krampus nel Friuli-Venezia Giulia

Parte il 5 dicembre questo treno davvero speciale conduce i passeggeri da Trieste a Tarvisio in occasione della sfilata per la tradizionale festa di San Nicolò e i Krampus, rumorose e inquietanti creature la cui origine si perde nella notte dei tempi e nella profondità della foresta. Un’occasione imperdibile per vivere la notte del cinque dicembre a Tarvisio.

Il Treno dei Presepi e dei Mercatini di Natale

Un altro treno delle feste friulano è quello storico che parte da Gemona del Friuli lungo la storica ferrovia, fermandosi a Poffabro, Polcenigo e Sacile in occasione dei presepi e dei mercatini di Natale. Il treno parte in un’unica data, il 15 dicembre, ed è un viaggio nella magica atmosfera del Natale di questi affascinanti borghi storici.

La Ferrovia Vigezzina-Centovalli

Tra i treni più suggestivi del Nord Italia c’è quello che percorre la Ferrovia Vigezzina (chiamata anche la Centovalli): attraversando il confine tra il nostro Paese e la Svizzera, conduce alla scoperta di paesaggi naturali meravigliosi. È durante l’autunno che offre il meglio di sé, tanto da essere conosciuto come il Treno del Foliage. Impossibile non rimanere stupefatti davanti ai meravigliosi colori della natura, che ogni anno riesce a sorprenderci. Con l’arrivo dell’inverno e delle prime nevicate il panorama si fa decisamente affascinante e l’atmosfera più magica.

Ecco, dunque, che il treno assume vesti diverse, e ci porta tra i più bei mercatini natalizi della zona, quelli di Santa Maria Maggiore e di Domodossola. A dicembre, si può partire da Domodossola o da Locarno (in Svizzera) per raggiungere il piccolo borgo di Santa Maria Maggiore, dove si tiene la 25esima edizione dei mercatini di Natale, con oltre 200 espositori provenienti da ogni angolo della regione. Incastonato nel cuore della Val Vigezzo e cinto dalle montagne, il paesino è un vero gioiello che, in occasione del Natale, si veste a festa e diventa un paradiso per grandi e piccini.

Il Treno dei mercatini di Natale d’Abruzzo

Ci sono due treni che portano i visitatori alla scoperta dei mercatini di Natale d’Abruzzo. Uno è organizzato dalla Fondazione FS. Questo treno storico composto da carrozze Centoporte degli Anni ’30 e Corbellini degli Anni ’50, nel periodo dell’Avvento ripercorre i binari che da Sulmona portano a Roccaraso. Il treno parte in diverse date: 1, 6, 7, 8, 14, 26, 27, 28, 29 dicembre.

La Ferrovia dei Parchi

Il secondo treno è quello della Ferrovia dei Parchi detto anche Transiberiana d’Italia, perché conduce alla scoperta dei panorami mozzafiato dell’entroterra tra Abruzzo e Molise. Tante le partenze speciali da Sulmona previste dal 23 novembre al 6 gennaio 2025 oltre a cinque partenze speciali dalla Costa Adriatica su L’Aquila e Greccio. Il treno parte alle 9 dal binario 1 della stazione di Sulmona. Entra nel territorio del Parco Nazionale della Maiella, in continua ascesa tra boschi e gallerie fino a svalicare a quasi 1300 metri di quota sugli Altipiani Maggiori d’Abruzzo. Dopo 52 km di salita e quasi mille metri di dislivello, si arriva alla stazione di Roccaraso alle 10.50, il cui centro è addobbato a festa per i mercatini di Natale disposti lungo via Roma e piazza Leone. Il treno riprende i binari alle 14.20 in direzione di Campo di Giove per altri mercatini di Natale addobbati in piazza Duval. Alle 17.45 il treno storico riparte per essere a Sulmona per le 18.30.