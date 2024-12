Le località termali in Sicilia dove rilassarsi

Non tutti sanno che, oltre ad un mare meraviglioso e ad un contesto naturale mozzafiato e verdeggiante, in Sicilia si celano anche strutture termali naturali fra le migliori d’Italia.

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: iStock Vista del Lago Specchio di Venere a Pantelleria

Che la Sicilia sia un’isola magica e meravigliosa non è certo un segreto. Tuttavia, ciò che molti non sanno è che, oltre a vantare un mare cristallino, un patrimonio naturale mozzafiato e una ricca tradizione culturale, l’isola custodisce anche alcune delle migliori terme naturali e strutture termali in Italia. Dalle incantevoli terme di Castellammare del Golfo, passando per quelle di Sciacca e le rinomate terme di Acqua Pia, la Sicilia offre un ventaglio di esperienze termali che non solo incantano per la loro bellezza, ma sono anche apprezzate per i benefici terapeutici delle acque termali.

In questo articolo, esploreremo queste realtà straordinarie, mettendo in luce le loro unicità e particolarità, per scoprire come l’isola, oltre a essere una meta turistica, sia anche un luogo ideale per il benessere e il relax.

Terme Segestane (Trapani)

Le Terme Segestane, situate a Castellammare del Golfo, sono uno degli stabilimenti termali più rinomati della Sicilia, grazie alla qualità delle sue acque sulfuree e alle numerose opzioni di trattamento terapeutico e benessere. Le acque termali sono leggermente radioattive, ricche di idrogeno solforato e altri composti minerali, che conferiscono proprietà anticatarrali, antiflogistiche, antisettiche e antiflogistiche, particolarmente benefiche per le malattie respiratorie, dermatologiche e reumatiche.

Lo stabilimento è dotato di sei piscine termali, ognuna con specifiche caratteristiche. La piscina principale, di circa 25 x 9 metri, permette ai visitatori di nuotare in acque che variano dai 37°C ai 39°C. Accanto a questa, c’è una piscina esterna con idromassaggi, una coperta con idromassaggi e cascate, e una serie di vasche adatte a trattamenti termali specifici. L’uso della cuffia in piscina è obbligatorio per rispettare le norme igieniche.

Le Terme Segestane si trovano a Segesta, a circa 30 km da Trapani. È possibile arrivarci in auto percorrendo la SS113in direzione di Calatafimi. Le terme sono facilmente accessibili e ben segnalate dalla strada.

Le Terme Segestane sono aperte tutto l’anno, con una breve pausa durante il periodo invernale, dal 1 dicembre al 6 gennaio. L’orario di apertura prevede sessioni al mattino dalle 10:00 alle 13:00, e al pomeriggio dalle 16:30 fino a mezzanotte. Gli ingressi serali sono consentiti fino alle ore 21:00. Il centro rimane chiuso il lunedì mattina e il giovedì per l’intera giornata.

All’interno dello stabilimento si trovano tre sorgenti naturali di acque sulfuree che sgorgano a temperature tra i 44°C e i 46°C. Le sorgenti “Sorgente Nuova” e “Grotta Regina” si trovano all’interno dello stabilimento, offrendo ambienti termali caldo-umidi che favoriscono il trattamento sudatorio, mentre la terza sorgente, chiamata “Bagno delle Femmine”, è esterna. Questi spazi sono ideali per terapie sudatorie naturali e per chi cerca il benessere a contatto con la natura.

Lo stabilimento offre numerosi trattamenti terapeutici, tra cui fanghi ad alto potere terapeutico, bagni ipertermali, inalazioni, aerosol, irrigazioni nasali e idromassaggi. Tra i trattamenti più richiesti ci sono i fanghi termali, che vengono applicati per alleviare dolori reumatici e per la cura della pelle. Inoltre, sono disponibili anche trattamenti come il massaggio (30 minuti per € 25,00) e bagni nelle vasche naturali della Grotta Regina (a partire da € 15,00).

Per quanto riguarda i prezzi di ingresso, l’ingresso alle piscine costa € 15,00 per gli adulti e € 5,00 per i bambini fino a 5 anni (per un massimo di 3 ore). Altri trattamenti, come il bagno terapeutico con fanghi o l’inalazione, hanno un costo di € 25,00, mentre le inalazioni semplici sono proposte a € 15,00.

Terme di Acqua Pia (Agrigento)

Le Terme di Acqua Pia, a Montevago, nel cuore della Sicilia, sono un luogo ideale per il benessere e il relax, grazie alle acque sulfuree naturali che sgorgano a temperature di circa 40°C. Queste acque, ricche di minerali e idrocarburi solforati, sono rinomate per i benefici che apportano in caso di malattie respiratorie, artroreumatiche, e per il trattamento di disturbi circolatori e dermatologici. Le terapie termali offerte sono non solo un rimedio naturale a questi problemi, ma anche un valido supporto per i percorsi di riabilitazione e per il recupero fisico. In particolare, molti trattamenti sono riconosciuti dal Servizio Sanitario Nazionale e quindi a carico della sanità pubblica.

Lo stabilimento offre una serie di servizi benessere esclusivi, che spaziano dalle sauna finlandese al bagno turco con cromoterapia, passando per idromassaggi e sdraio riservate per il massimo del comfort. Un percorso benessere di 60 minuti include anche un aperitivo in grotta e un bagno nell’antica vasca delle donne, un’esperienza immersiva che sfrutta i benefici delle acque termali. In aggiunta, il trattamento prevede l’accesso illimitato alla piscina termale, alle cascatelle e alla sorgente naturale, insieme a un kit benessere e una tisana rilassante per un completo momento di recupero.

Le Terme di Acqua Pia si trovano a Cianciana, un piccolo comune della provincia di Agrigento. Per raggiungerle, si prende la SS 189 da Agrigento verso Caltanissetta e si prosegue fino a Cianciana, seguendo le indicazioni per le terme.

Il Parco Termale è aperto dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 16:30, mentre venerdì, sabato e domenica l’orario si estende fino alle 19:00. I prezzi di ingresso variano a seconda del giorno: dal lunedì al giovedì il costo è di € 13, mentre nei giorni del fine settimana (venerdì, sabato e domenica) il biglietto ha un costo di € 18. Non è necessaria la prenotazione per l’accesso giornaliero, ma si consiglia di portare la cuffia per la piscina, obbligatoria per ragioni igieniche.

Inoltre, le Terme di Acqua Pia offrono anche trattamenti estetici e massaggi specifici, come il massaggio al viso di 15 minuti a € 15 e il più completo massaggio linfodrenante della durata di 70 minuti, al costo di € 80.

Per chi desidera vivere un’esperienza termale ancora più esclusiva, è possibile prenotare alcuni pacchetti esclusivi, ad esempio un offerta di coppia del valore di € 360, che include un percorso benessere personalizzato, l’accesso a tutti i servizi del parco termale e il trattamento con i massaggi.

Terme di Alì (Messina)

Le Terme di Alì, situate nella provincia di Messina, sono celebri per le loro acque termali sulfuree, salso-bromo-iodiche, boriche, litiose e alcali, che sgorgano da un’antica sorgente naturale a una temperatura di circa 39°C. Grazie all’elevato contenuto di idrogeno solforato, queste acque sono rinomate per le loro proprietà terapeutiche, particolarmente utili nella cura di disturbi dell’apparato respiratorio, uditivo, osteo-articolare e del sistema nervoso. L’acqua delle Terme di Alì è indicata per le cure inalatorie, la fangoterapia, la bagnoterapia e i trattamenti per la riabilitazione di diverse patologie.

Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale e offre diverse terapie termali: tra queste, si trovano la fangoterapia, la bagnoterapia, le cure inalatorie, le insufflazioni tubo timpaniche, e la nebulizzazione, tutte pratiche adatte a trattare una varietà di disturbi e a favorire il recupero fisico e la prevenzione di malattie.

L’acqua termale viene utilizzata anche per il trattamento di problemi circolatori e per migliorare il benessere della pelle. Oltre ai trattamenti terapeutici, sono disponibili anche trattamenti estetici, come l’idromassaggio con acque termali anticellulite, maschere viso e vari massaggi.

Le Terme di Alì sono situate nel comune di Alì Terme, sulla costiera jonica messinese. Per arrivarci, si percorre l’autostrada A20 Messina-Palermo, uscita Alì Terme, e si prosegue lungo la strada provinciale che porta direttamente alle terme.

Un’ulteriore attrazione dello stabilimento è la piscina termale esterna, alimentata direttamente dalle acque terapeutiche. La piscina è aperta da giugno a ottobre e offre postazioni idromassaggio sia in piedi che da seduti. La profondità della piscina varia dai 90 ai 160 cm, il che la rende adatta anche ai bambini. La sicurezza è garantita dalla presenza costante di un bagnino.

Un altro punto di forza delle Terme di Alì è il percorso Kneipp, che consiste nel camminare alternativamente in vasche di acqua calda e fredda, fino al ginocchio. Questo percorso ha effetti positivi sulla circolazione sanguigna e sulla funzione vasomotoria, grazie alla stimolazione alternata della vasodilatazione e della vasocostrizione, che aiuta a migliorare la circolazione venosa e la salute generale dei vasi sanguigni.

Per quanto riguarda i prezzi d’ingresso, le Terme di Alì offrono diverse opzioni, a seconda delle necessità dei visitatori. L’ingresso giornaliero per gli adulti è di € 18,00, mentre l’ingresso per un periodo di 3 ore è di € 12,00. È anche possibile accedere per una sessione di 1 ora alla piscina termale al costo di € 10,00. Se si desidera utilizzare esclusivamente il percorso Kneipp, il costo dell’ingresso è di € 8,00. I bambini, con un’altezza minima di 1 metro, possono entrare alla piscina termale per € 10,00. L’uso della cuffia è obbligatorio per motivi igienici e ha un costo aggiuntivo di € 3,00.

Terme di Vulcano (Eolie)

Le terme libere di Vulcano rappresentano una delle esperienze termali più suggestive e benefiche d’Italia, grazie alla straordinaria interazione tra terra e mare. Situata sull’omonima isola, Vulcano sfrutta le risorse geotermiche naturali che emergono dal sottosuolo, creando un ambiente termale unico al mondo. Le acque termali, che sgorgano a una temperatura di circa 39°C, sono ricche di minerali come zolfo, bromo, iodio, borace e litio, e vengono utilizzate per una vasta gamma di trattamenti terapeutici. Per raggiungerle, si parte da Milazzo in traghetto, con una traversata che dura circa un’ora. Una volta sull’isola, le terme sono facilmente raggiungibili in auto o con navette locali.

Fonte: iStock

Le zone termali dell’isola si caratterizzano per la loro naturale bellezza e per i benefici che le acque e i fanghi sulfurei possono offrire. La Pozza dei Fanghi, alimentata da numerose bolle termali, è uno dei luoghi più frequentati dai visitatori. Qui, il fango argilloso ad alta concentrazione di zolfo viene utilizzato per trattamenti di tipo terapeutico, in particolare per le affezioni articolari e dermatologiche, grazie alle sue proprietà antinfiammatorie e disintossicanti. Questo trattamento è particolarmente indicato per chi soffre di patologie come osteoartrosi, reumatismi e disturbi muscolari.

Accanto alla Pozza, il mare caldo rappresenta un altro elemento distintivo delle terme di Vulcano. In questo tratto di mare, il calore proveniente dal sottosuolo riscalda l’acqua, creando una sorta di idromassaggio naturale. Le fumarole sottomarine, che emettono vapore ad alta pressione, completano il trattamento, permettendo ai bagnanti di godere di un’esperienza di benessere unica, con effetti benefici per la pelle e per la circolazione.

Oltre a questi fenomeni naturali, le fumarole rappresentano una risorsa importante per le inalazioni, che sono molto apprezzate per il trattamento delle malattie respiratorie. Questi vapori sulfurei, emessi dal sottosuolo, sono ricchi di minerali che svolgono un’azione purificante e disinfettante, migliorando la respirazione e alleviando disturbi come asma e bronchite.

Le terme libere di Vulcano sono particolarmente consigliate per chi soffre di affezioni articolari, come osteoartrosi, reumatismi, distorsioni, stiramenti e fratture, ma anche per chi desidera trattare problemi dermatologici o respiratori.

Bagni Termali di Pantelleria

Anche la splendida isola di Pantelleria offre meravigliosi trattamenti termali, in luoghi di grande fascino e bellezza naturalistica. Per arrivarci, bisogna prendere un volo per Pantelleria (da Palermo o Trapani) e poi percorrere circa 12 km in auto dalla città per arrivare alla zona termale, ben segnalata.

Il Lago di Venere è senza dubbio uno dei luoghi più iconici dell’isola. Si trova all’interno di un antico cratere vulcanico e le sue acque calde, che variano tra i 40°C e i 50°C, sono ricche di zolfo. Il fango nero dei fondali è noto per le sue proprietà benefiche sulla pelle, tanto da essere utilizzato per trattamenti di bellezza e benessere. La leggenda vuole che questo lago sia lo “specchio” della dea Venere, e la sua bellezza incantevole lo rende una meta perfetta per chi cerca tranquillità e rigenerazione.

Un’altra meraviglia naturale è la Grotta di Benikulà Sibà, situata sulla Montagna Grande, dove il vapore acqueo fuoriesce dalla roccia a circa 38°C, creando una sauna naturale ideale per il trattamento di dolori reumatici e altre affezioni. La grotta, immersa in un paesaggio mozzafiato, è un’esperienza unica per chi desidera godere dei benefici di un vero e proprio bagno di vapore curativo.

Un altro sito imperdibile è la Stufa di Khazen, una sauna sotterranea naturale. Il vapore che si accumula all’interno di questa cupola sotterranea, che raggiunge i 37°C, offre un effetto benefico per il corpo. Già utilizzata in epoca punica per trattamenti terapeutici, la stufa di Khazen rappresenta un modo affascinante e tradizionale di sfruttare le risorse geotermiche dell’isola per il benessere fisico.

La Grotta di Sataria è un altro esempio delle meraviglie termali di Pantelleria. Qui, vasche naturali scavate nella roccia permettono di immergersi in acque termali calde, che alcuni studiosi ritengono essere la Grotta di Calipso descritta da Omero. Un luogo incantevole dove potersi rilassare, rigenerare e immergersi nella storia.

A Cala Gadir, un luogo dal fascino unico, le sorgenti termali naturali scendono verso il mare creando una miscela perfetta di calore e minerali benefici. Questo sito, conosciuto fin dall’epoca fenicio-punica, è ideale per chi cerca una vera e propria esperienza curativa in un paesaggio da sogno. Fare un bagno al chiaro di luna a Cala Gadir è un’esperienza che non si dimentica facilmente.

Cala Nikà, un’insenatura rocciosa, è famosa per l’acqua che fuoriesce a temperature molto alte (80-100°C), che si mescolano immediatamente con quella del mare, creando una piacevole e terapeutica esperienza di balneazione. La sua bellezza naturale la rende una delle mete preferite per chi cerca un incontro tra natura e benessere.

Infine, le Favare sono fenomeni geotermici spettacolari che si manifestano sotto forma di getti di vapore acqueo, che raggiungono temperature di 100°C. Questi sbuffi di vapore sono caratterizzati da un colore rossastro che tinge le rocce circostanti, creando uno spettacolo naturale di grande impatto visivo. Tradizionalmente, alcune bocche di vapore venivano coperte con rami secchi dai contadini per permettere la condensazione del vapore, utilizzato poi per gli abbeveratoi.