Ryanair, vola in tutta Italia a partire da 4,99 euro

L’Italia è un Paese meraviglioso, ricco di bellezze da ammirare e di città che vi rimarranno per sempre nel cuore, di capolavori della natura e di opere architettoniche incredibili. Che aspettate allora a concedervi un weekend all’insegna della (ri)scoperta dei gioielli che il nostro territorio custodisce gelosamente da secoli? Con l’offerta Ryanair, diventa molto più facile ed economico.

La compagnia aerea low cost ha infatti lanciato una promozione da non perdere, per viaggiare in tutta Italia a prezzi scontatissimi. Prenotando la vostra vacanza entro il 31 ottobre 2020, troverete biglietti a partire da appena 4,99 euro, per visitare alcune delle città più belle della nostra penisola. L’offerta è valida per i voli effettuati nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 30 novembre 2020. Affrettatevi a fare la vostra scelta: i posti disponibili sono limitati e lo sconto è davvero ghiotto. E se non sapete dove andare, lasciatevi guidare dai nostri suggerimenti.

Chi immagina la Sicilia come una meta unicamente estiva, dovrà assolutamente ricredersi. L’autunno è il momento migliore per scoprire alcune delle sue perle più suggestive, quando la calca dei turisti balneari ha ormai lasciato l’isola. E allora approfittatene per ammirare l’incantevole Catania, che sorge ai piedi dell’Etna e offre un panorama a dir poco incredibile. Conosciuta anche come il gioiello del barocco, la città accoglie alcune architetture di grande pregio come, ad esempio, la bellissima Cattedrale di Sant’Agata o il Teatro Bellini, affacciato sull’omonima piazza. Non dimenticate di visitare il Castello Ursino, perla medievale che oggi ospita le opere d’arte del Museo Civico di Catania.

Bologna non è solamente una delle città universitarie italiane per eccellenza, ma anche un luogo dove potrete rimanere a bocca aperta per le bellezze architettoniche che vi sono custodite. Come l’Archiginnasio, incantevole palazzo dove si respira ancora un’atmosfera pregna di cultura: per lunghi secoli fu la più prestigiosa sede universitaria del Paese, mentre ormai da tempo accoglie al suo interno la Biblioteca comunale. E se volete ammirare un panorama fantastico, non vi resta che scoprire la Torre degli Asinelli, che dall’alto dei suoi quasi 100 metri di altezza (e ben 498 gradini!) domina l’intera città e i suoi dintorni.

Infine, lasciatevi conquistare dalla magia di Trento: i suoi splendidi palazzi rinascimentali raccontano la longeva storia di questa città, mentre i suoi affascinanti castelli vi porteranno indietro nel tempo. Come non rimanere sorpresi davanti all’imponenza del Castello del Buonconsiglio? Risalente al ‘200, è stato per lungo tempo dimora di principi e vescovi, ma tra le sue mura si celano numerose storie da brivido.