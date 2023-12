Puoi trascorrere il giorno di Natale a Sandringham con la Famiglia Reale

Appassionata di storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Fonte: iStock | Ph. Goddard_Photography Sandringham House

Come da tradizione, la Regina Elisabetta II trascorreva le festività di fine anno nella sua splendida tenuta di Sandringham House, dove poi rimaneva per buona parte dell’inverno. Suo figlio Carlo e l’intera famiglia hanno mantenuto questa consuetudine anche dopo la sua scomparsa, e proprio in questi giorni tutti loro si stanno radunando presso la residenza inglese per prepararsi a celebrare il Natale. Sapevi che, proprio all’interno della tenuta, c’è un cottage in affitto dove puoi vivere la tua vacanza a due passi dal Re e alla Royal Family?

La splendida tenuta a Sandringham

Sandringham è un piccolo villaggio inglese nella contea di Norfolk, circondato dalla campagna: è qui, dove la natura è ancora rigogliosa, che sorge una splendida tenuta vittoriana di grandi dimensioni, cinta da un enorme parco. Si chiama Sandringham House, ed è una delle residenze private della Famiglia Reale britannica – assieme al Castello di Balmoral. La Regina Elisabetta II vi era particolarmente affezionata, motivo per cui vi trascorreva sempre il Natale e gran parte dell’inverno, circondata dall’affetto dei suoi cari.

La prima tenuta di Sandringham House venne realizzata nella seconda metà del ‘700, e poi restaurata in maniera importante un secolo dopo, quando venne acquistata dalla Regina Vittoria per suo figlio. Risultata troppo piccola per le esigenze reali, venne distrutta e ricostruita completamente nel 1870, così come la conosciamo oggi: all’interno, ospita moltissime stanze riccamente arredate e con soffitti affrescati, mentre all’esterno è circondata da un parco rigoglioso che include anche un bosco e un laghetto. Nel 1977, la Regina Elisabetta II decise di aprire la sua tenuta al pubblico, trasformandola in un museo aperto nel periodo in cui lei non vi risiedeva.

Il cottage a Sandringham House

Ci sono dunque molte possibilità per visitare Sandringham House, che solitamente è abitata dalla Royal Family solamente durante le feste natalizie e in alcune settimane invernali. Tuttavia, si può vivere un’esperienza ancora più speciale: trascorrere proprio il Natale a due passi dalla residenza reale, quando quest’ultima ospita Re Carlo e la Regina Camilla, assieme ad altri membri della famiglia come il Principe William, Kate Middleton e i loro figli. Come è possibile? All’interno della tenuta, si trova un cottage che un tempo era abitato dal capo giardiniere della Regina, e che oggi è in affitto su Airbnb.

Si chiama Garden House, ed è a due passi dalla residenza reale: proprio i giardini sono il suo punto forte, immersi nel più grande parco di Sandringham. L’appartamento ha sei camere da letto (è possibile scegliere tra letti singoli e king size), per poter accogliere un massimo di otto ospiti. Inoltre sono presenti due bagni, un soggiorno con camino, un’ampia sala da pranzo con vista sul giardino e una cucina dotata di ogni confort, tra cui la lavastoviglie e una prestigiosa stufa in ghisa AGA originale, un vero pezzo da collezione.

Se durante il resto dell’anno i suoi ospiti possono girare per la tenuta ed esplorare Sandringham House, nel periodo natalizio ovviamente non è possibile farlo, vista la presenza della Famiglia Reale. Tuttavia, trascorrere le vacanze così vicino a Re e Principi è un’emozione incredibile, e magari si riesce persino ad avvistarli nella proprietà. Certo, tutto ciò ha un costo notevole: si va dalle 237 sterline (poco più di 274 euro) sino alle 354 sterline (ovvero oltre 409 euro) a notte. Ma chi non vorrebbe vivere un’esperienza di questo tipo?