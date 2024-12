Vuoi pattinare sul ghiaccio a Natale? Queste sono le piste più suggestive

Fonte: iStock Piste più suggestive per pattinare sul ghiaccio

Il Natale porta con sé un’atmosfera unica, ricca di colorate luminarie, profumi speziati e tradizioni che scaldano il cuore. Tra queste, pattinare sul ghiaccio è un’esperienza capace di unire grandi e piccoli, e regalare momenti di puro divertimento e magia.

Scopriamo insieme alcune delle piste di pattinaggio più suggestive d’Italia, spesso allestite in occasione dei celebri mercatini natalizi, per vivere appieno l’incanto delle festività.

Piste di pattinaggio a Milano

Nel cuore pulsante di Milano, il Natale si accende con piste di pattinaggio che sembrano uscite da una fiaba. Tra le più amate, troviamo la pista di pattinaggio allestita ai Giardini Indro Montanelli, in occasione del Villaggio delle Meraviglie. Con una lunghezza di 80 metri e ben 1000 metri quadri di ampiezza, si tratta della pista più grande del Nord Italia, adatta sia ad adulti che bambini.

Un’altra tappa imperdibile è “O2Ice“, in Piazza Città di Lombardia, la pista di ghiaccio al coperto più grande di Milano, aperta fino al 9 febbraio 2025. Durante le Festività, la Piazza sarà lo scenario ideale per un ricco programma di eventi a tema.

Piste di pattinaggio a Torino

Torino, stupenda in tutte le stagioni, si trasforma in un vero e proprio villaggio natalizio. La pista di pattinaggio più celebre è quella di Piazza Solferino, dove il ghiaccio luccica sotto le mille luci delle decorazioni natalizie. La pista è parte integrante del Mercatino di Natale, che offre prelibatezze piemontesi e prodotti artigianali unici.

Ancora, fino al 30 marzo 2025, è aperta al pubblico la pista di pattinaggio olimpica del Palavela on Ice, una delle più belle d’Italia, irrinunciabile punto di riferimento per chi ama l’intrattenimento sul ghiaccio e vuole divertirsi imparando le basi o migliorando le abilità e, al contempo, partecipare a eventi, dj set, spettacoli e feste per famiglie.

Piste di pattinaggio a Bolzano

Non potevamo dimenticare Bolzano, una delle capitali del Natale in Italia. La pista di pattinaggio in Piazza del Municipio, incorniciata dal famoso mercatino natalizio, è un luogo iconico per chi vuole vivere l’autentico spirito delle Festività.

Pattinare qui significa immergersi in un’atmosfera da sogno, tra il profumo del vin brulé, le luci che illuminano le bancarelle e il panorama delle Dolomiti innevate sullo sfondo.

Piste di pattinaggio a Firenze

Firenze, con la sua bellezza rinascimentale, non è da meno quando si tratta di vivere una giornata di puro svago sul ghiaccio.

In Lungarno Aldo Moro 7, ecco una delle piste al coperto più amate, il Palaghiaccio Giglio Bianco, che ospita anche corsi di pattinaggio.

Ma non è l’unica. Anche per il 2024 torna, al Parco di San Donato a Novoli, la pista che, dal 22 dicembre, effettuerà orario continuato. Ancora, da provare è la pista di pattinaggio sul ghiaccio presso il Centro Commerciale i Gigli, nella piazza esterna di Corte Tonda.

Piste di pattinaggio a Roma

Anche la Città Eterna celebra il Natale con piste di pattinaggio che sanno incantare. Tra le più suggestive vanno menzionate, dall’8 dicembre 2024, quelle gestite da IcePark in Piazza Cavour e Piazza Re di Roma e, dal 6 dicembre 2024, al Foro Italico.

Altra location imperdibili sono la Pista del Ghiaccio a CinecittàDue, fino al 6 gennaio 2025, quella al Parco da Vinci (Fiumicino) in occasione delle Feste, e il Polar Park a Mezzocammino, con due piste per un totale di 1000 metri quadri.

Piste di pattinaggio a Napoli

A Napoli, il calore del Natale si unisce alla magia del pattinaggio sul ghiaccio: Edenlandia e AcquaFlash diventano veri e propri villaggi da fiaba dove divertirsi al coperto e assistere sfilate, eventi e spettacoli fino al 6 gennaio 2025.

In alternativa, il “Vulcano Buono” a Nola ospita una pista di pattinaggio di 400 metri quadri, tra negozi, ristoranti, mercatini e una grandiosa ruota panoramica di 50 metri: è parte del Christmas Dreams, il villaggio natalizio di ben 3000 metri quadri.

Altre piste di pattinaggio in Europa

E per una vacanza natalizia fuori dall’Italia?

La bella notizia è che anche l’Europa ospita tantissime magiche destinazioni per il pattinaggio sul ghiaccio, dalle piste nel cuore dei mercatini di Natale a quelle all’ombra dei graziosi monumenti cittadini.

A questo proposito, l’operatore di traghetti DFDS ha classificato le 10 piste di pattinaggio artificiali all’aperto più di tendenza in questo momento: la migliore è quella del Winter Wonderland di Londra: nell’Hyde Park della capitale, è circondata da bancarelle, bar, giostre e luci scintillanti.

La seconda pista di pattinaggio più famosa d’Europa, è la Városligeti Műjégpálya di Budapest, grazie al suo incantevole scenario (con vista sul castello Vajdahunyad), mentre la pittoresca pista di pattinaggio del Mercatino di Natale di Strasburgo, nel centro storico Patrimonio UNESCO, è al terzo posto.

Il resto della Top Ten? Eccolo: