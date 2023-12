Ponte dell’Immacolata: in Italia vincono le città d’arte

Giornalista pubblicista, web content editor e storyteller, scrive di viaggi, enogastronomia, arte e cultura. Per lei, scrivere è come viaggiare.

Il ponte dell’Immacolata è l’occasione che molti viaggiatori aspettavano per regalarsi un lungo weekend in una splendida destinazione europea o del nostro Belpaese. L’opportunità perfetta per visitare i numerosi Mercatini di Natale, partecipare a eventi e manifestazioni prenatalizi, godersi momenti spensierati e ore di relax prima delle festività. In tanti hanno preferito prenotare in anticipo, ma quali sono le mete più gettonate? Lo svela una ricerca condotta da eDreams.

Ponte dell’Immacolata: dove andranno gli italiani

Stando a quanto rivelato dalla piattaforma di viaggi, in occasione dell’8 dicembre un italiano su due ha bloccato le date del ponte dell’Immacolata da uno a due mesi prima della partenza, mentre il 30% da due a tre mesi prima. Tra le rotte preferite dai viaggiatori, sul podio in assoluto si piazzano Parigi, Milano e Londra.

Andando a sbirciare nella top 5 delle destinazioni italiane prenotate dai nostri connazionali troviamo Milano, Catania, Roma, Palermo e Napoli. Per quanto riguarda, invece, le città straniere preferite dai viaggiatori tricolori, le più amate sono Parigi, Londra, Barcellona, Tirana e Bucarest.

Nello specifico, chi parte da Roma Fiumicino predilige Parigi, Barcellona e Bucarest per quanto riguarda i viaggi all’estero per il ponte dell’Immacolata, mentre per i viaggi in Italia le più ambite sono Catania e Palermo. I viaggiatori che partono dagli aeroporti di Milano hanno optato per Londra e Tirana.

Il capoluogo lombardo, invece, sarà la meta di chi parte da Catania, Napoli e Lamezia Terme. Anche la Capitale accoglierà viaggiatori provenienti da Catania, seguiti però da quelli in arrivo da Palermo e Bari. Infine, Napoli, con la sua rinomata tradizione presepiale, è la preferita dagli italiani che hanno prenotato un volo da Torino.

Gli stranieri preferiscono le città d’arte italiane

Abbiamo visto quali sono le mete in cima alle preferenze degli italiani per il weekend dell’8 dicembre. E per quanto riguarda i visitatori stranieri? Stando alla ricerca di eDreams, le mete più ambite dai turisti internazionali sono Roma, Milano e Venezia. Ad attirare i viaggiatori esteri è il rinomato patrimonio artistico delle tre città italiane sul podio, ma anche le scintillanti vie dello shopping, con la Capitale e il capoluogo lombardo in testa.

Per quanto riguarda, infine, i Paesi di provenienza, per l’ultimo ponte dell’anno sono attesi soprattutto spagnoli (33% sul totale) e francesi (16%). Seguono i tedeschi (9%), gli inglesi (8%) e i portoghesi (6%).

Italiani in viaggio per il ponte dell’Immacolata: i dati

Stando ai dati dell’indagine realizzata per Federalberghi da ACS Marketing Solutions, pubblicati su La Repubblica, saranno circa 13 milioni e 254 mila gli italiani – tra maggiorenni e minorenni – che si metteranno in viaggio in occasione del ponte dell’Immacolata. Il 96,3% (contro il 94,1% dello scorso anno) resterà nel Belpaese mentre solo il 3,7% andrà all’estero (contro il 5,9% del 2022). Inoltre, il 55,8% di chi resterà in Italia, si muoverà nella stessa regione di residenza.

A spingere la maggior parte degli italiani (44%) a regalarsi una vacanza in questo lungo ponte è la ricerca del relax, seguita dal desiderio di ricongiungersi con i propri familiari (35,3%), e dalla voglia di divertimento (25,4%). La casa di parenti e amici (35,2%), insieme ad alberghi e villaggi turistici (26,6%) sarà l’alloggio prescelto dalla maggior parte dei vacanzieri. Seguono i bed & breakfast (14,8%), le case di proprietà (11,7%), i rifugi alpini (5,6%) e il soggiorno in residence (3,5%). La durata media del soggiorno sarà di 3,3 notti trascorse fuori casa.