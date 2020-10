Le terme dove rilassarsi in Valle d’Aosta

editato in: da

La piccola e preziosa Valle d’Aosta è senza dubbio una delle regioni più affascinanti d’Italia, grazie agli splendidi panorami che si aprono sulle due cime più emblematiche di tutto l’arco alpino. Il monte Bianco, non a caso soprannominato il “Re delle Alpi”, con i suoi oltre 4.800 m. rappresenta la montagna più alta delle Alpi, situata al confine tra Italia e Francia.

L’imponente e suggestivo massiccio montuoso del monte Rosa, il più esteso delle Alpi, si trova invece sul confine tra Italia e Svizzera e sulla punta Dufour raggiunge oltre 4.600 m. Ai piedi di questi giganti naturali di incomparabile bellezza, il territorio della valle d’Aosta si caratterizza per una natura incontaminata, capace di regalare in ogni stagione dell’anno la giusta dose di fascino e di suggestione.

Antichi borghi, fortezze medievali perfettamente conservate, prelibatezze enogastronomiche tutte da gustare, un’ampia scelta di sentieri escursionistici, trekking e vie ferrate, luoghi incantevoli dove praticare numerose tipologie di sport estivi e invernali.

Valli incantate che custodiscono ancora ritmi di vita lenti, che seguono il respiro delle montagne e delle stagioni, e che custodiscono inoltre tradizioni culturali dalle origini lontane come quella Walser, quella valdostana e quella franco-provenzale. In una regione così piccola ma al tempo stesso così speciale, non potevano di certo mancare alcune soluzioni di eccellente qualità per chi ricerca il benessere e il relax, percorsi termali esclusivi e lussuose strutture affacciate sulle altezze vertiginose e i riflessi unici che si riverberano sui profili del monte Bianco e del monte Rosa, per ritrovare un perfetto equilibrio psico-fisico, in perfetta comunione con il conturbante paesaggio alpino. Vediamo ora nello specifico alcune tra le più belle località termali d’Italia e forse d’Europa situate in valle d’Aosta.

Terme di Pré-Saint-Didier: garanzia di qualità ai piedi del monte Bianco

Negli ultimi anni le terme di Pré-Saint-Didier, in Valdigne, sono diventate senza dubbio il più famoso e frequentato centro termale dell’intera regione della valle d’Aosta. Poste ai piedi del monte Bianco in località Palleusieux, a circa 4 km dall’esclusiva stazione sciistica di Courmayeur, le terme di Pré-Saint-Didier sfruttano storicamente alcune sorgenti termali già note in epoca romana, furono agli inizi dell’Ottocento meta privilegiata della famiglia Savoia e infine definitivamente aperte al pubblico nel 1834. Le acque delle terme di Pré sgorgano naturalmente a una temperatura di circa 36°C e sono ricche di ferro.

Per questo motivo sono estremamente efficaci nella cura della pelle, delle artriti reumatoidi e dei problemi circolatori e muscolari. Tra invitanti idromassaggi, idrogetti, bagni di vapore, stanze del fieno e del sale, un’area fanghi, biosaune, docce cromoterapiche, docce sensoriali, cascate tonificanti, vasche con musica subacquea, salette relax dalle quali godere di viste mozzafiato sul monte Bianco, lo storico edificio di Pré-Saint-Didier prosegue nella sua storica tradizione di regalare momenti unici e indimenticabili di puro relax.

Terme di Saint-Vincent: benessere esclusivo davanti al Mont-Avic

Ormai a fondovalle, lungo le rive della Dora Baltea e a breve distanza dal confine con il Piemonte, il centro termale di Saint-Vincent è ospitato all’interno dello stesso edificio sede del celebre casinò di Saint-Vincent. La sua sorgente, scoperta nella seconda metà del Settecento, è storicamente detto Fons Salutis per le sue acque ritenute fortemente curative e particolarmente adatte per alleviare problemi gastro-intestinali e respiratori. A differenza di quelle di Pré-Saint-Didier, fiore all’occhiello del centro termale di Saint-Vincent è appunto l’area curativa, dotata di stanze dedicate alla crenoterapia inalatoria, inalazioni a getto di vapore, aerosol, humage e docce micronizzate. Adiacente al percorso medico-curativo oggi è presente un percorso benessere e centro SPA di alto livello dotato di vasche con getti cervicali, bagni di vapore, vasche con idromassaggio e di un’ampia scelta di trattamenti (estetici, fanghi e scrub) e massaggi.

Centro SPA Monterosa: terme con vista per tutta la famiglia

Situato nel borgo medievale di Champoluc nella suggestiva e antica val d’Ayas adagiata ai piedi del monte Rosa, si trova questo moderno e affascinante centro SPA adatto davvero a tutti, dalle coppie alle famiglie con bambini piccoli, per i quali è disponibile un comodo servizio di Baby Parking e la possibilità di usufruire di materiale ludico e acquatico che farà la gioia dei vostri bambini. Diverse vasche con acqua a 34°C sono presenti all’interno ma soprattutto all’esterno della struttura, dove è possibile ammirare il monte Rosa in tutto il suo splendore comodamente immersi in una vasca idromassaggio.

Al centro SPA Monterosa è presente inoltre una moderna area SPA dotata di sauna finlandesi, una bio sauna, tre bagni turchi differenti, vasca di reazione e docce sensoriali. A disposizione delle coppie e dei percorsi loro dedicati anche esclusive Private Spa per il massimo del relax completamente scollegati dal mondo esterno. Il centro SPA mette inoltre a disposizione un’ampia scelta di trattamenti benessere e massaggi, la possibilità di gustare yogurt e altri cibi rigorosamente a km zero, nonché un Personal Wellness dedicato.