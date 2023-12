Presepi più belli da vedere durante le festività

Natale è anche tempo di, e in giro per il nostro Paese ce ne sono di tutti i tipi. Noi di SiViaggia ne abbiamo selezionati 10 a partire daldi Bolsena (in foto), un bellissimo borgo della provincia di Viterbo che tra pochi giorni vedrà i legionari intenti a catturare i ladruncoli, il chiassoso mercato, il palazzo del censimento e il lebbrosario, gli antichi mestieri artigianali, gli animali della fattoria per la gioia dei bambini, la cagnolina Isotta e poi pastori, pescatori, contadini, artigiani, agricoltori e molto altro ancora. Da queste parti, infatti, oltre 200 figuranti ricreano 15 scene tra i vicoli e le antiche cantine del quartiere medievale Castello. I giorni in cui visitarlo sono il 26 dicembre, l’1 e il 6 gennaio 2024, dalle 17,30.