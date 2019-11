Nel cuore della Toscana c’è una strada diventata un’opera d’arte

editato in: da

In una frazione compresa nel comune di Peccioli, l’arte contemporanea ha trovato la sua dimora. Nel borgo toscano di Ghizzano, in provincia di Pisa, c’è una strada che è diventata una vera e propria opera d’arte. È Via di Mezzo ed è assolutamente da visitare se passate di qua.

Ghizzano è un piccolo borgo di 350 abitanti, circondato dalla campagna toscana e impreziosito dalle opere d’arte permanenti realizzate da grandi artisti, tra cui David Tremlett, conosciuto e apprezzato per i suoi disegni sui muri, i wall drawing.

L’artista inglese David Tremlett ha dipinto le facciate delle case di Via di Mezzo con una serie di wall drawings che hanno trasformato la strada in una sinfonia di colori che richiamano la natura circostante: verde, marrone, ocra. La tonalità dominante è proprio il verde, in tutte le sue sfumature. Voluto da David, nonostante non sia il tipico colore con cui vengono dipinti i muri delle case, per portare il bel paesaggio toscano all’interno della strada.

Il mutare delle tonalità dal chiaro al scuro rafforza la sensazione del “paesaggio attraverso” per far percepire al meglio la bellezza di Via di Mezzo che è diventata una vera e propria tela dove si alternano giochi di luce che creano un senso di identità e di appartenenza.

Le porte e le finestre delle case sono evidenziate da linee orizzontali o verticali che creano contrasti visivi e sorreggono l’intera struttura compositiva.

David Tremlett è famoso per lavorare con spazio e colori, creando “wall drawing” eseguiti con pigmenti colorati che vengono stesi a mano sui muri di chiese, palazzi e musei. Tra le sue opere figurano la Tate Gallery di Londra, il Museum of Modern Art di New York, il Pecci Museum di Prato, la chiesetta colorata di Coazzolo (che gli diede la cittadinanza onoraria di La Morra), e la Cappella della Madonna delle Grazie a La Morra.

Se passate da Pisa, quindi, dai suoi vigneti e dai boschi dei migliori tartufi, non dimenticate una passeggiata a Ghizzano per la Via di Mezzo: vi sorprenderà. Il paese medievale è un museo a cielo aperto di arte contemporanea e ospita opere di diversi artisti, sta a voi scoprirle.