Ad Arezzo tutta la magia dei Mercatini di Natale

Fonte: Villaggio Tirolese Ad Arezzo, il più grande mercato tirolese d'Italia

Su iniziativa di Confcommercio nell’ambito della rassegna Arezzo Città del Natale 2024, fino al 29 dicembre, torna la magia dei Mercatini di Natale in piazza Grande. Arriva la nona edizione del Villaggio Tirolese di Arezzo, il più grande d’Italia. Un’edizione ancora più ricca e magica con grandi novità e sorprese. Più di 40 casette di legno, le baitine del gusto, la casa della Birra Tirolese e le due attrazioni di punta del Natale di Arezzo: la Casa di Babbo Natale nella splendida Fortezza Medicea e la Lego Brick House nel palazzo di Fraternita in piazza Grande.

Fino al 29 dicembre, la magia del Natale di Arezzo torna in Piazza Grande

Nella meravigliosa cornice del centro storico di Arezzo, nel cuore della Toscana, torna per la nona edizione il Villaggio Tirolese. Il più grande, unico e originale mercato tirolese italiano torna ad accogliere turisti e visitatori da tutta Italia. L’iniziativa rientra nell’ambito della rassegna Arezzo Città del Natale 2024 ed è realizzata da Confcommercio con il contributo di Camera di Commercio Arezzo-Siena e Banca Tema, con il patrocinio del Comune di Arezzo e con la collaborazione di Fondazione Arezzo Intour e Discover Arezzo.

Il Mercato Tirolese più grande d’Italia nel cuore della Toscana

Unico, originale, caratteristico e sempre più magico. L’edizione 2024 sarà ancora più scintillante. Fino al al 29 dicembre Arezzo ospiterà il più grande Villaggio Tirolese d’Italia con un programma ricchissimo di eventi e attrazioni. Il mercato natalizio, Le Baite dei sapori per la degustazione di prodotti tipici, il grande spettacolo di luci e colori big lights show con le proiezioni sui palazzi di Piazza Grande, l’artigianato, le idee regalo, la Casa delle castagne e i tour guidati alla scoperta di Arezzo con gli speciali pacchetti “Natale ad Arezzo”.

Le baite del gusto nel cuore di Piazza Grande

Mangiare in una baita tirolese nella calda atmosfera dei Mercatini di Natale. Si può, dove? Nel più grande Villaggio Tirolese d’Italia. Brezel, raclette, formaggio fuso, polenta e il famoso stinco arrosto. Tornano a grande richiesta le Baite del Gusto Tirolesi, caratteristiche casette di legno attrezzate per la degustazione di prodotti tipici. Per l’edizione 2024 saranno addirittura tre, tutte provenienti dal Tirolo. Nella calda atmosfera di piazza Grande potrai assaggiare le migliori birre del Tirolo e i piatti tipici tirolesi: brezel farciti, panini con hamburger e salsiccia tirolese, spatzle, polenta, canederli e il famoso stinco arrosto. Un mondo di gusti e sapori dal Tirolo che allieterà il soggiorno ai Mercatini di Natale di Arezzo. E poi la Baita della Birra Artigianale e la Casetta delle Castagne. Tante esperienze di gusto in un mercato sempre più ricco.

Fonte: Villaggio Tirolese

La grande novità 2024: La Casa di Babbo Natale in Fortezza

Non mancheranno le due attrazioni di punta del Natale di Arezzo: la Casa di Babbo Natale, che diventa ancora più grande ed accogliente ed arriva nel punto più alto e panoramico della città: la Fortezza Medicea. Oltre 10.000 metri quadrati di magia e divertimento per un percorso unico tra i rifugi scavati nella roccia dove si potrà incontrare Babbo Natale e i suoi elfi magici. Un’attrazione da non perdere con giochi, laboratori, grandi installazioni, il Planetario, il grande Villaggio Lemax e tante soprese.

Lego House in Piazza Grande

Novità anche per la Brick House, la casa Lego di Natale che torna con le sue splendide opere d’arte. E torna in un meraviglioso contesto: il Palazzo di Fraternita in piazza Grande. Accanto ai Mercatini di Natale sorgerà la Casa dei mattoncini più famosi del mondo. Oltre 40 opere d’arte in stile, grandi installazioni, mosaici e moc interamente realizzate con i Lego.

Fonte: Mercato Tirolese

Big Lights Show, le grandi proiezioni luminose

Spettacolari ed emozionanti tornano anche nel 2024 le Big Lights, giochi di luci, colori e musica che allieteranno le serate del Villaggio Tirolese. Dalle ore 17 uno spettacolo magico apparirà in piazza sulle facciate dei palazzi, che si coloreranno magicamente nell’atmosfera natalizia. Potrai partecipare agli spettacoli e goderti lo show! Tutte le sere dalle ore 17 alle ore 21 e immergiti nel 360 di luci, colori e storia della piazza. Ingresso libero e gratuito.

Tour Arezzo Città del Natale: la magia delle feste In Toscana

Torna anche per l’edizione 2024 lo speciale pacchetto Arezzo e la magia del Natale, un tour guidato spettacolare insieme ad una guida abilitata. Il crocifisso del Cimabue, la cattedrale gotica di San Donato, il Palazzo della Fraternita dei Laici con il suo suggestivo orologio lunare, il Palazzo dei Priori e Palazzo Pretorio; la Casa Natale di Francesco Petrarca; la romanica Pieve di Santa Maria con il polittico di Pietro Lorenzetti, fino alla monumentale piazza Grande – dove è allestito il Villaggio Tirolese. Crea la tua visita personalizzata, partecipa ogni sabato e domenica al tour guidato in partenza dalle ore 15 dal Duomo di Arezzo. Prenota subito il tour chiamando le nostre guide turistiche (Rita Di Felice 3315025517 e Laura Bonechi 3382419829).

Le date e gli orari

Il Villaggio Tirolese è aperto fino al 29 dicembre 2024. Non sarà attivo tutti i giorni, ma dal giovedì alla domenica fino al 19 dicembre e poi tutti i giorni fino a domenica 29 dicembre 2024.

Informazioni e contatti: info@mercatininatalearezzo.it – http://www.mercatininatalearezzo.it