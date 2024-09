Devon House: un luogo iconico per la storia e la cultura della Giamaica

Fonte: Getty Images La Devon House a Kingston

Quando si parla di fare un viaggio in Giamaica si pensa subito a spiagge paradisiache, mare dei colori intensi, un clima caldo tutto l’anno e, perché no, anche a qualche intramontabile icona della musica. La Giamaica è tutto questo ma c’è anche molto altro da fare e da vedere su quest’isola, soprattutto in termini culturali.

Kingston, la capitale, è una città spesso esclusa da molti itinerari di viaggio in questo paese dei Caraibi ma vale la pena di considerarla, anche fosse solamente per un’escursione giornaliera. Una meta perfetta per inserire un pizzico di cultura in una vacanza in Giamaica è Devon House, che si trova proprio a Kingston. Come mai?

Che cos’è Devon House

Devon House è una delle residenze storiche più importanti e iconiche della Giamaica. Si tratta di un luogo da visitare se desideri scoprire l’affascinante lato storico e culturale di quest’isola caraibica. Questa dimora venne costruita alla fine del XIX secolo, momento storico in cui la Giamaica era ancora chiamata West Indies e faceva parte dell’allora Impero Britannico.

Devon House è oggi un sito di interesse nazionale: visitandola potrai ammirare un edificio dall’elegante tocco architettonico inglese, capace però di mescolarsi con elementi locali. Oltre a questo Devon House ospita molto di ciò che culturalmente, al giorno d’oggi, offre la Giamaica. Infine, la Devon House è spesso utilizzata per gli incontri ufficiali con personalità, soprattutto politiche, che si recano in visita in Giamaica. Non è raro, infatti, che la Famiglia Reale inglese venga accolta lì durante i viaggi ufficiali.

La storia di Devon House

La costruzione di questa splendida villa in stile georgiano è dovuta al desiderio del suo proprietario, un certo George Stiebel. Egli, nel 1881, vantava un primato davvero capace di segnare la storia della Giamaica come nazione coloniale. Fu, infatti, primo milionario nero della Giamaica. Era figio di un tedesco e di una donna giamaicana e fece fortuna grazie all’estrazione dell’oro in Venezuela. Rimase in questa nazione latino-americana per un po’ di tempo ma poi decise di tornare nella sua Kingston.

Fu quello il momento in cui chiese di far costruire Devon House. Questa casa rappresentava il culmine della sua ascesa sociale e la villa stessa divenne il simbolo del suo successo economico. Fu la dimostrazione che, dopo l’abolizione della schiavitù, chiunque poteva diventare ciò che più desiderava. Al giorno d’oggi, la villa è stata trasformata in museo e offre a chi la visita una finestra sul passato coloniale della Giamaica e sulla vita dell’élite giamaicana che, già all’epoca, esisteva.

Fonte: Getty Images

Come organizzare una visita a Devon House

Sei a Kingston per visitare il Museo di Bob Marley e vuoi aggiungere una gran bella esperienza alla tua giornata nella capitale giamaicana? Varca i cancelli di Devon House.

Tutta la proprietà in cui si trova Devon House è aperta al pubblico: la struttura è grande e gli orari per la visita possono differire tra le varie aree di visitare. La Villa, per esempio, è aperta dal lunedì al sabato ma i giardini sono visitabili anche la domenica. Per quanto riguarda gli orari, i visitatori sono ammessi dalle 9.30 alle 17, salvo la presenza di eventi speciali.

Per quanto riguarda il biglietto d’ingresso, occorre acquistarlo per avere la possibilità di visitare la Devon House stessa. Il costo per vedere la residenza varia: un ingresso per un adulto costa circa 13€ (2300 JMD). La zona esterna. dove ci sono i giardini e i locali, è ad accesso libero, fatta eccezione per la parte in cui c’è il parco-giochi per bambini. Entrare in quell’area costa circa una decina di euro.

Visitare la Villa Storica

La Devon House fu la vera e propria casa della Famiglia Stiebel, anche dopo che la morte di George. La visita guidata alla casa principale è il cuore di questa esperienza da fare in viaggio in Giamaica. I tour ti permetteranno di entrare a contatto con lo stile di vita di questa abbiente famiglia di colore.

L’arredamento che potrai vedere con i tuoi occhi è quello originale, in alcuni casi opportunamente restaurato e riportato allo splendore dei tempi in cui la Devon House venne inaugurata. Le stanze mostrano ancora lusso e ricchezza e regalano la sensazione di fare un viaggio nel tempo. La guida che ti accompagnerà di racconterà dei membri della famgilia Stiebel e di come George fece fortuna in Venezuela. Oltre a questo, ti racconterà dei rapporti con la gente più umile di Kingston e con i ricchi coloni inglesi. Il tour della villa dura circa 40 minuti.

Fonte: iStock

I giardini della Devon House

La Giamaica è rinomata per la sua natura e i giardini della Devon House rendono onore alla fama dell’isola. Questi spazi verdi sono davvero molto grandi e presentano ancora la struttura voluta al tempo in cui la Devon House venne progettata. Lo stile coloniale britannico – benché Stiebel fosse giamaicano – si nota: la moda del tempo, soprattutto in fatto di architettura paesaggistica, si riflette nelle scelte di aiuole colorate, vivaci ma perfettamente ordinate, come vuole la tradizione inglese.

All’interno dei giardini, al giorno d’oggi, si può passeggiare e ci si può regalare alcuni splendidi momenti di relax in compagnia o in totale solitudine. I giardini sono adornati anche da splendide fontane.

Mangiare e bere alla Devon House

Su tutta la proprietà della Devon House sono presenti dei luoghi in cui è possibile mangiare e bere. Un posto molto gettonato è la Devon House Bakery, in cui si possono mangiare dei dolci davvero deliziosi. Non mancano le proposte per chi ama il salato, oppure predilige i gusti tipicamente giamaicani. Se sei in viaggio in Giamaica e senti un po’ di nostalgia della pizza, sappi che sul posto c’è anche la possibilità di mangiare italiano. Dato che questa dimora richiama i tempi in cui gli inglesi governavano l’isola, non può mancare una tea room in piena regola: assaggerai sandwich e scone?

Fonte: iStock

Il miglior gelato di Kingston

La vera super star gastronomica della Devon House è molto celebre, anche tra i giamaicani stessi. Si tratta di una gelateria dal nome molto originale. Si chiama I-Scream e, ovviamente, gioca sull’assonanza con la parola inglese “ice-cream”. Mangiare un gelato alla Devon House è sicuramente una delle cose più popolari da fare in questo storico luogo di Kingston. Secondo una classifica stilata dal National Geographic, la gelateria della Devon House è al quarto posto nella lista dei 10 migliori posti in cui mangiare il gelato nel mondo. Sarà vero? Di certo non sarà un sacrificio provare qualche gusto per determinarne la qualità.

L’artigianato giamaicano

Un luogo che ha segnato profondamente la storia di Kingston non può garantire uno spazio anche al commercio dell’artigianato locale. La Devon House, infatti, potrebbe essere il luogo perfetto dove acquistare il souvenir del tuo viaggio in Giamaica. L’Artisan Village è una realtà preziosa perché rappresenta un’ottima vetrina per gli artigiani locali, oltre che raccontare, nel modo giusto, la grande capacità creativa dei giamaicani. Qui si possono trovare diversi tipi di articoli, dai cosmetici naturali, alle cose buone da mangiare (e che puoi portare con te in aereo) a creazioni in cotone, siano esse abiti oppure accessori variopinti da acquistare senza pensarci due minuti.

Fonte: iStock

La Spa della Devon House

Non ti bastano le spiagge di Negril o Montego Bay per rilassarti? Sappi che alla Devon House c’è anche una spa. È, in tutto e per tutto, nascosta vicino all’ingresso della proprietà ed è un luogo dove prendersi una pausa e rigenerarsi. Se hai in mente di aggiungere questo momento di relax alla tua visita alla Devon House, è consigliabile prenotare. La spa usa prodotti naturali realizzati in Giamaica e offre diversi tipi di trattamenti.

Il centro culturale della Devon House

Una proprietà che racconta il successo del primo uomo di colore in Giamaica non può non essere, anche al giorno d’oggi, un punto di riferimento per le tante storie di successo dell’isola. Oltre a questo, la Devon House rappresenta un vero e proprio palcoscenico per chi ha talento e lo vuole mostrare. Qui, infatti, troverai anche un centro culturale nel quale vengono organizzate mostre per promuovere artisti locali oppure eventi e conferenze per puntare i riflettori anche su altre forme di arte, come la scrittura, la musica e la danza. Il calendario degli eventi è solitamente pubblicato sul sito ufficiale della Devon House.

Un giorno speciale alla Devon House

Molte coppie in viaggio di nozze scelgono la bellezza delle spiagge della Giamaica per la loro luna di miele ed è facile capire il perché. La Devon House potrebbe essere un’ottima meta per un secondo servizio fotografico di nozze o, perché no, ripetere la cerimonia nuziale in stile caraibico.

La proprietà e i suoi giardini sono, infatti, a disposizione di chi li vuole affittare per il proprio giorno speciale o per uno shooting fotografico. Sul sito ufficiale della dimora sono promossi dei veri e propri pacchetti che comprendono già le ore di shooting e la scelta del fotografo. Oltre a questo, la Devon House è spesso la location per celebrare la voglia di passare la vita insieme.

Festeggiare è una vera e propria arte in Giamaica e la Devon House mette a disposizione i suoi spazi anche per altri tipi di momenti speciali, dai compleanni per bimbi, fino agli eventi aziendali. Non sarebbe male festeggiare in un luogo simile, dove è avvenuto qualcosa di storico come l’affermazione di un uomo e dove, ancora oggi, si riuniscono spesso i giamaicani per ricordarsi quanta forza abbia il loro popolo e la loro nazione.