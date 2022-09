In vacanza a casa della Regina Elisabetta d’Inghilterra

Italiaonline presenta servizi che possono essere acquistati online su Booking o altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione. I prezzi e le disponibilità non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificarli sugli e-commerce citati.

Ora qualche fortunato che riuscirà ad aggiudicarsi per tempo la prenotazione potrà anche soggiornare a Sandringham, vivendo un’esperienza davvero regale .

Quando non c’è, però, la casa è aperta al pubblico e può essere visitata. All’interno ci sono splendide stanze riccamente decorate con mobili d’epoca e opere d’are appartenenti alla famiglia reale britannica.

Il periodo del suo soggiorno non è casuale e non c’entra nulla con le vacanze invernali. Ricorre proprio in questo periodo, infatti, la morte del padre di Elisabetta, Re Giorgio VI, che avvenne a Sandringham nel 1952. Da allora, la Regina Elisabetta II decise di trascorrere gli anniversari della morte del padre nella quiete di Sandringham House.

Hai già un profilo? Registrati a SiViaggia per continuare a leggere questo contenuto Accedi

Soggiornare a Sandringham

La Regina ha infatti deciso di affittare per brevi periodi un cottage all'interno della proprietà attraverso Airbnb. Si tratta del villino destinato al giardiniere della Regina, la Garden House, ma a vederlo sembra proprio una piccola reggia.

Fonte: @Airbnb

Il cottage di Sandringham potrà essere affittato il prossimo febbraio per un soggiorno minimo di tre motti alla modica cifra di 354 sterline a notte, pari a circa 410 euro (meno di una suite in un moderno hotel a cinque stelle).

Sul sito di Airbnb la casa del giardiniere è descritta come “un delizioso nascondiglio, appartenente a Sua Maestà la Regina, nascosto nel cuore della sua tanto amata tenuta di campagna di Sandringham e l’edificio più vicino alla stessa Sandringham House”.

Il cottage offre “una struttura ricettiva deliziosa e rilassante” che può ospitare fino a otto persone su due livelli. “Arredata in modo eclettico con una collezione reale, tutti i mobili e i quadri un tempo si trovavano all’interno di una delle residenze reali”.

Fonte: @Airbnb

Anche il giardino non è da meno. È descritto come un luogo di “pura delizia e uno splendido ambiente per questa dimora idilliaca di cui gli ospiti possono godere”. Sono ammessi anche i cani, ça va sans dire, essendo Sua Maestà una grande amante dei suoi corgi che possiede fin dall'età di 18 anni.

Le altre dimore reali dove soggiornare

Sandringham non è l’unica dimora reale dove è possibile soggiornare. La Regina Elisabetta, infatti, affitta alloggi anche nella proprietà di Balmoral, una delle più famose dimore reali della Gran Bretagna, in Scozia, dove si trova ora Sua Maestà.

Fonte: 123rf

Questa tenuta fu acquistata nel 1848 dalla Regina Vittoria, che l'ha definita “il mio caro paradiso nelle Highlands”. Il Castello di Balmoral è attualmente la residenza privata estiva della Famiglia Reale, però da aprile a luglio è aperto al ipubblico e si possono visitare i terreni, i giardini, la grande sala da ballo e le mostre che si tengono.

Per far fronte alla crisi economica, proprio di recente ha addirittura deciso di rivedere vero il basso le tariffe, tanto che i prezzi partono da 15 sterline, circa 17 euro. Da non crederci.

I cottage più economici, Colt Cottage, infatti, solitamente hanno prezzi che partono da 555 sterline (650 euro) alla settimana, ma possono arrivare fino a 1.650 sterline, circa 1.900 euro, e possono ospitare fino a cinque persone il che significa che ogni notte costa 79 sterline (circa 92 euro) e quindi 15,80 sterline a persona per notte.

I cottage sono due e sono separati tra loro. Sul sito di Balmoral vengono descritti come “situati nei pressi del castello, vicini agli uffici e alle stalle della proprietà. Vi si accede attraverso la strada pubblica che porta a Balmoral e poi tramite una strada privata”.

Il più costoso è il Rhebreck Lodge che può ospitare fino a sei persone e si trova sul lato Est della residenza reale, ma gode di una vista spettacolare sulla vallata e sul campo da golf. Si affitta tutto l'anno, tranne durante le cosiddette "Royal Visit". Dentro ha camere con caminetti, salone e sala da pranzo oltre alla cucina abitabile.

Chi fosse interessato può già prenotare per soggirnaravi tra i mesi di gennaio e marzo 2023. Nessuno dei cottage è disponibile quando a Balmoral è presente la Regina, per ovvie ragioni di sicurezza.