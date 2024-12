Con il 2025 alle porte, ci chiediamo quali saranno le mete preferite per i nostri viaggi. E come vorremmo farlo

Fonte: iStock Quali sono le tendenze di viaggio per il 2025

Stai pensando di programmare la tua prossima avventura ma non sai proprio quale meta scegliere? Il 2025 promette di essere un anno di grandi novità. Dopo un periodo di cambiamenti globali che hanno influenzato le nostre abitudini di viaggio, il turismo si sta trasformando rapidamente, con nuove destinazioni, approcci innovativi e un’attenzione crescente sulla sostenibilità. Da vacanze su misura a micro-avventure dietro l’angolo, per arrivare a tecnologie futuristiche e workation in luoghi da sogno, c’è davvero qualcosa per tutti. E tutto questo diventa accessibile grazie al nuovo trend che vede sempre più la possibilità di pagare anche i servizi turistici in quote mensili con piani personalizzati come quelli proposti da Compass – società di credito al consumo del Gruppo Mediobanca – che con HeyLight ha rafforzato la propria offerta digitale con soluzioni pensate proprio per il comparto travel.

Turismo sostenibile, la natura al centro del viaggio

Mai come ora i viaggiatori sono attenti all’impatto ambientale delle loro vacanze. E il 2025 vedrà un’ulteriore diffusione del turismo sostenibile, con destinazioni e operatori che si impegnano a proteggere l’ambiente. Pensiamo a lodge eco-friendly immersi nella natura selvaggia, esperienze di volontariato per preservare ecosistemi fragili e viaggi a “impatto zero” grazie a crediti di carbonio. Inoltre, mete meno battute diventeranno più popolari, offrendo ai viaggiatori l’opportunità di scoprire luoghi da sogno ancora non investiti dal fenomeno dell’overtourism.

Un esempio? Le isole Faroe stanno lanciando iniziative per il turismo responsabile, limitando il numero di visitatori e promuovendo esperienze legate alla cultura locale. Anche la Patagonia, con i suoi paesaggi mozzafiato, sta diventando una meta simbolo per i viaggiatori eco-consapevoli.

Workation, lavorare viaggiando

Lavorare da remoto è diventato una realtà stabile per molti, e il 2025 confermerà il trend delle workation, quello delle vacanze-lavoro. Le destinazioni si stanno attrezzando per proporre soluzioni dedicate ai nomadi digitali: spazi di coworking con vista sull’oceano, connessioni internet ultraveloci in località remote e pacchetti che combinano lavoro e relax sono sempre più richiesti.

Immagina di rispondere alle e-mail da una terrazza in Costiera Amalfitana o di fare una riunione Zoom con le montagne dell’Alberta come sfondo. Tra le destinazioni più gettonate per nomadi digitali troviamo Bali, il Portogallo (in particolare Madeira e Lisbona) e persino città più insolite come Tbilisi, in Georgia, sempre più ricercata per la sua storia e per il costo della vita competitivo.

Viaggi su misura, l’era del personalizzato

Addio ai pacchetti standardizzati. Il 2025 è l’anno in cui i viaggi saranno sempre più personalizzati. Grazie alle nuove tecnologie le agenzie e le piattaforme di viaggio sono in grado di creare itinerari su misura basati sui propri interessi, abitudini e preferenze.

Vuoi una fuga romantica con soggiorni in boutique hotel a tema? Oppure un’avventura sportiva tra i canyon e i deserti americani? Ora puoi avere tutto, senza compromessi. Le esperienze “su misura” non sono solo una comodità, ma un modo per vivere il viaggio come un’estensione della propria personalità. Non manca, però, la propensione per il fai-da-te. I viaggiatori del futuro sono sempre più indipendenti, nelle scelte e nelle pianificazioni, e amano preparare tutto con la dovuta calma. Non è più l’era del last minute, anzi, fare le valigie e partire pare essere addirittura diventato fuori moda.

Ritorno alle radici, il turismo delle origini

Hai mai pensato di partire per scoprire i luoghi da cui proviene la tua famiglia? Il turismo delle origini è una delle tendenze del 2025 e si rivolge proprio a chi vuole trasformare il proprio viaggio in un’avventura personale e ricca di significato.

È un’esperienza che ti permette di camminare sulle orme dei tuoi antenati, magari visitando una vecchia casa di famiglia o partecipando a tradizioni locali ancora vive. Non sorprende che l’Italia sia una delle mete preferite per questo tipo di turismo, ma anche l’Irlanda, con i suoi castelli e paesaggi mozzafiato, o il Giappone, con le sue radici millenarie, stanno diventando popolari tra chi cerca un legame più profondo con il passato.

Micro-avventure, esperienze a due passi da casa

Se il 2025 rappresenta l’anno della scoperta globale, è anche quello del ritorno alle piccole fughe vicine a casa. Le micro-avventure, brevi viaggi di uno o due giorni, stanno guadagnando popolarità tra chi ha poco tempo ma vuole staccare la spina dalla quotidianità.

Che si tratti di un’escursione in montagna, una notte in campeggio sotto le stelle o una gita enogastronomica in una regione vicina, queste mini-escursioni sono ideali per budget contenuti o per chi non ha una grande affinità con navi e aerei. I viaggi brevi ti permettono poi di conoscere luoghi che spesso trascuriamo, ma che sono ricchi di fascino di fascino.

Viaggi sensoriali e wellness, ritrovare l’equilibrio

Il 2025 sarà anche l’anno dei viaggi dedicati al benessere olistico. Spa esclusive, retreat yoga immersi nella natura e soggiorni pensati per la digital detox sono in cima alle preferenze dei viaggiatori.

Sempre più persone cercano esperienze che coinvolgano tutti i sensi: dall’aromaterapia nelle foreste del Giappone (shinrin-yoku, il “bagno nella foresta”) ai soggiorni in Islanda per immergersi nelle piscine termali sotto l’aurora boreale. Anche i viaggi culinari si stanno evolvendo in esperienze sensoriali: pensa a corsi di cucina immersivi in Italia, o degustazioni multisensoriali nelle vigne della Borgogna.

Programmazione anticipata e pagamenti dilazionati: il viaggio accessibile

Cresce l’appeal della programmazione anticipata unita ai piani di pagamento dilazionati. Grazie a queste soluzioni, viaggiare diventa più accessibile per tutti, eliminando lo stress di dover coprire in un’unica soluzione i costi spesso elevati di un viaggio.

Prenotare in anticipo, poi, non è solo una questione di risparmio: permette di assicurarsi le date preferite, le sistemazioni migliori e spesso di approfittare di tariffe più convenienti. Anche i viaggi last-minute stanno beneficiando di queste innovazioni: molte piattaforme ora combinano flessibilità e piani di pagamento per chi decide di partire all’improvviso.

Per venire incontro alle esigenze di tutti i viaggiatori così come degli operatori del settore, Compass ha lanciato HeyLight, una nuova piattaforma internazionale che ridefinisce il concetto di Buy Now, Pay Later (BNPL) rendendolo ancora più semplice e alla portata di tutti.

Grazie alla tecnologia all’avanguardia e a un’esperienza nel credito al consumo, HeyLight si distingue per la sua flessibilità che lo rende una soluzione di pagamento multicanale, attivabile su tutti i punti di contatto del brand con il cliente finale (fisico o online), in grado di operare su importi e durate più ampie rispetto agli standard del mercato. Altra caratteristica che rende HeyLight una soluzione adatta a tutti gli operatori del settore, tra cui strutture alberghiere, agenzie viaggi, campeggi, etc, è quella di permettere al cliente di poter scegliere tra addebito su carta o conto corrente oltre alla scadenza della prima rata sempre dopo 30 giorni.

Perché sceglierlo per i tuoi viaggi? È semplice: i processi sono veloci e full-digital, adatti agli acquisti online e in agenzia o presso la struttura turistica. Non solo: è sicuro e questo grazie alle competenze fintech e alla solida esperienza Compass nel credito. Sarà possibile approfondire la conoscenza di HeyLight in occasione della BIT 2025, a Fieramilano (Rho) dal 9 all’11 febbraio 2025, occasione in cui saranno presentate le nuove soluzioni di BNPL e finanziamento digitale agli operatori del settore travel interessati a scoprire nuove soluzioni per aumentare le vendite di servizi turistici online e non solo.