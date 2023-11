Parti ora: in questi luoghi è già Natale

Il periodo più magico dell'anno sta per arrivare, ma intanto perché non raggiungere destinazioni in cui immergersi già nell'atmosfera natalizia?

Fonte: iStock Photo - foto di Serts Rovaniemi: una delle destinazioni per vivere la magia del Natale anche adesso

È il periodo dell’anno più magico, quello in cui sembra di poter tornare bambini e di riuscire a riscoprire e a tenersi stretta la meraviglia tipica dell’infanzia. E poi le luci, gli addobbi, l’attesa, la possibilità di rivedere le persone care e trascorrere del tempo in loro compagnia.

Stiamo parlando del Natale e di tutto il bagaglio di meraviglia che porta con sé. Per vivere appieno il suo fascino, ci sono luoghi da raggiungere in cui provare in anticipo quella sensazione di gioia che regala questo periodo dell’anno, posti in cui questa festività si percepisce nell’aria. Che fanno tornare bambini e provare la gioia degli affetti, delle sorprese e quella sensazione che ci fa sperare che tutto sia possibile.

Le mete da raggiungere subito se si vuole anticipare il Natale e iniziare già da ora a vivere immersi nella magia delle feste.

I luoghi più classici per vivere il Natale (già adesso)

Ci sono luoghi che da soli rievocano il Natale, sono quelli in cui sembra di poter toccare con mano la magia di questo periodo dell’anno. Posti in cui tornare bambini, lasciarsi traghettare dalla fantasia e riscoprire il piacere di osservare il mondo con meraviglia.

Uno di questi posti è, senza dubbio, Rovaniemi. Siamo in Finlandia e, più precisamente, nella regione della Lapponia vicino alla linea del circolo polare artico. A circa otto chilometri da lì, si trova il Villaggio di Babbo Natale: la sua dimora ufficiale, che aprirà i battenti in vista delle festività 2023, il 12 novembre alle 17 con una cerimonia a cui presenzierà anche lui in persona con un discorso. Oltre all’atmosfera e all’ambientazione, che sembrano usciti dalla fantasia, questo luogo è particolarmente affascinante anche per la possibilità di ammirare l’aurora boreale.

Si resta nel nord dell’Europa e si vola a Drobak in Norvegia. Si tratta di una cittadina che si trova a circa 35 chilometri da Oslo dove poter visitare la casa di Babbo Natale e l’ufficio postale. Oltre all’ambientazione, che fa subito immergere nella magia del Natale, qui si può trovare ogni tipo di decorazione per il periodo e (anche) far affrancare la propria posta con il timbro ufficiale.

In Germania, invece, a Rothenburg ob der Tauber si trova il Käthe Wohlfahrt, ovvero il villaggio di Natale aperto tutto l’anno. Luci, colori, giocattoli rendono la visita a questo luogo indimenticabile: tra uno schiaccianoci grande come un uomo e un albero di Natale imponente, alto cinque metri. Se si cerca un luogo in cui sentirsi come in una favola, allora la città tedesca è il posto giusto.

In Italia: le destinazioni natalizie da non perdere

Anche in Italia ci sono luoghi in cui si può vivere il Natale già da adesso. Uno di questi è Arezzo dove, a partire dal 18 novembre 2023, ci si può immergere in un’atmosfera da sogno arricchita da attrazioni ed eventi. Sono previsti un mercatino, la giostra dei cavalli, la pista di ghiaccio, ma anche il fascino che regalano le luci, con installazioni speciali in piazza Grande e sui principali monumenti cittadini.

Per vivere l’incanto del periodo più bello dell’anno, un’altra meta italiana da raggiungere è quella composta da tre paesi ovvero Asti, Govone e San Damiano d’Asti che si trovano nella zona del basso Piemonte. Qui va in scena la magia di questo periodo dell’anno con il Castello Reale di Govone trasformato nella residenza di Babbo Natale, San Damiano d’Asti in location perfetta per un suggestivo presepe vivente e Asti come località nella quale ospitare il mercatino. Il tutto a partire dall’11 novembre.

Ci spostiamo a Trento per immergersi ancora nell’atmosfera perfetta. Girando per la città ci si può imbattere in tanti luoghi per vivere appieno l’attesa delle festività. In piazza Fiera e piazza Mostra, ad esempio, saranno ospitati i mercatini, mentre piazza Duomo accoglierà i visitatori con il suo bellissimo albero e piazza Dante, invece, con il villaggio incantato di Babbo Natale. Queste sono solo alcune delle tante iniziative che rendono Trento la meta perfetta per anticipare la magia delle feste. Il via all’atmosfera natalizia è previsto dal 18 novembre.

Fonte: iStock Photo - foto di Flavio Vallenari

I posti del mondo in cui vivere l’atmosfera natalizia

Dall’Europa viaggiamo verso North Pole, che si trova a circa 200 chilometri da New York. Si tratta di un piccolo borgo che a Wilmington, nella contea di Essex, dove si trova il Santa’s Workshop, un parco in cui è Natale ogni giorno dell’anno. Un posto magico che, da tantissimi anni, regala momenti indimenticabili ai piccini ma anche ai più grandi.

Dai nomi delle strade (la principale si chiama Christmas Boulevard) qualcosa si dovrebbe già intuire, non dovesse bastare quello ufficiale della cittadina. Siamo in Indiana a Santa Claus e qui è difficile restare lontani dall’atmosfera del Natale. Tra decorazioni, località e vie dai nomi evocativi, si vive il 25 dicembre proprio tutto l’anno. Grazie a una visita al museo si può scoprire come mai questa cittadina abbia questo nome così speciale, inoltre i più piccoli possono scrivere una lettera e ricevere la risposta entro dicembre. Da visitare anche la grande statua dedicata a Babbo Natale e la chiesa.

E poi non possono mancare gli hotel: ci sono infatti diversi alberghi in cui è sempre Natale e che riescono a offrire ai propri ospiti esperienze indimenticabili, adatte soprattutto a coloro che apprezzano particolarmente il mese di dicembre con le sue luci, i suoi colori e i suoi sapori. Ci sono indirizzi da raggiungere in tante parti del mondo ma, se si vuole cercare una meta tutta italiana, allora perché non provare con Mirtillo Rosso, il primo Christmas hotel italiano. Si trova a Riva Valdobbia, vicino al comprensorio sciistico Monterosa Ski.

Dall’Europa, all’Italia, senza dimenticare anche mete lontane: per gli amanti del Natale, e di quell’atmosfera che solo questo periodo dell’anno sa regalare, vi sono tanti posti magici in cui replicare quelle sensazioni tanto profonde e care. Emozioni che arrivano dal passato e che si rinnovano a ogni dicembre, ricordi unici e indelebili che teniamo vivi nel nostro cuore come si fa con i momenti più belli e preziosi. A Natale sembra che ogni desiderio si possa esaudire e allora perché non provare questa emozione anche gli altri giorni dell’anno?