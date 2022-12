Dicembre a testa in su: il grande spettacolo ha inizio

Fonte: iStock Gli eventi nel cielo di dicembre

C’è qualcosa di inspiegabilmente magico che accade intorno a noi con l’arrivo del mese di dicembre. Quando il sole lascia spazio al crepuscolo, infatti, le piazze, le strade e i quartieri delle città del mondo che conosciamo si abbigliano a festa e si trasformano in cartoline scintillanti e sfavillanti che incantano e lasciano senza fiato.

È la magia del Natale che prende vita in ogni luogo e che ci invita a esplorare il mondo per perderci e immergerci in quelle atmosfere favolistiche che incantano lo sguardo, inebriano i sensi e riscaldano il cuore.

Ma non è tutto perché anche il cielo ha deciso di fare la sua parte durante lo straordinario periodo dell’Avvento trasformandosi nel palcoscenico di uno spettacolo senza uguali da ammirare esclusivamente a testa in su. Scopriamo insieme tutti gli appuntamenti imperdibili del cielo nel mese di dicembre.

Meravigliosa è la Luna di dicembre

Sono tanti, anzi tantissimi gli eventi da non perdere durante il mese di dicembre. E non parliamo solo dei magici mercatini di Natale che invadono le città, dei maestosi alberi di Natale e di tutti quegli spettacoli luminosi che si snodano tra i parchi urbani e i percorsi cittadini, ma anche e soprattutto di quello che accade sopra le nostre teste. Il cielo di dicembre, infatti, si trasforma nel palcoscenico di uno spettacolo affascinante e suggestivo che vede il nostro satellite naturale, ancora una volta, assoluto protagonista.

Bianca e candida, e più luminosa che mai, la Luna piena di dicembre è destinata a incantare tutti quanti con la sua presenza nel cielo prevista nella notte tra il 7 e l’8 dicembre. Il nome che i nativi americani hanno scelto per lei è Luna Fredda, un chiaro riferimento alle rigide temperature invernali e alle notti buie e fredde che verranno.

A dicembre, come abbiamo anticipato, la Luna piena apparirà più scintillante che mai e sarà suo il compito di illuminare d’incanto le nostre serate. Per poterla ammirare in tutto il suo splendore a occhio nudo il consiglio è sempre quello di raggiungere luoghi bui e privi di inquinamento luminoso.

L’eclissi di Marte e le ultime stelle cadenti: gli appuntamenti del cielo di dicembre

È un calendario fitto di eventi, quello creato dal cielo di dicembre, che ci permetterà di ammirare tutta una serie di spettacoli affascinanti e seducenti. Oltre alla grande Luna, che illuminerà il nostro cammino durante le fredde e buie notti che verranno, ci saranno anche le stelle cadenti.

Prima del loro arrivo, però, un altro evento ci lascerà senza fiato, si tratta dell’eclissi di Marte. L’8 dicembre, infatti, il grande e affascinante Pianeta Rosso sarà completamente oscurato dalla Luna. Questa particolare congiunzione astrale, che permetterà a tutti di assistere a uno spettacolo inedito e suggestivo, inizierà già nella prima serata del 7 dicembre, quando Marte si avvicinerà alla Luna. Poco prima dell’alba dell’8 dicembre, però, il nostro satellite naturale si posizionerà proprio davanti al Pianeta Rosso nascondendolo.

Gli appuntamenti per sussurrare i desideri, invece, saranno due: prima con l’arrivo delle Geminidi e poi con quello delle Ursidi. I due sciami meteorici di dicembre porteranno nel nostro cielo le ultime stelle cadenti di questo 2022, regalandoci momenti magici e romantici. Le date da segnare in agenda sono le notti del 13 e il 14 dicembre, durante le quali è previsto il massimo picco delle Geminidi. Toccherà poi alle Ursidi, nelle notti del 22 e del 23 dicembre, portare in scena l’ultimo e grandioso spettacolo dell’anno.