Il Natale nei Borghi più belli d’Italia è davvero magico

Accuratamente scelti per il loro incredibile valore artistico, storico e paesaggistico, i paesi appartenenti al circuito dei Borghi più belli d’Italia sono dei veri gioiellini tutti da scoprire. E il periodo natalizio è proprio quello giusto: tra alberi da record, villaggi dedicati a Babbo Natale e deliziosi mercatini, vi si respira un’atmosfera a dir poco magica. Ecco quali sono gli appuntamenti da non perdere.

Luci sul Trasimeno, a Castiglione del Lago

Impossibile elencare tutti gli eventi che si terranno in occasione del Natale tra le viuzze dei Borghi più belli d'Italia, ma ce ne sono alcuni che colpiscono per la loro originalità e meritano almeno un accenno. Partiamo da Castiglione del Lago (prov. di Perugia), splendido paesino umbro arroccato su un basso promontorio che si affaccia sulle acque del lago Trasimeno. Per festeggiare l'Avvento, anche quest'anno è stato organizzato un festival davvero spettacolare, intitolato "Luci sul Trasimeno". Di che cosa si tratta?

Nientemeno che un enorme albero di Natale costruito sull'acqua, il più grande al mondo: per realizzarlo, occorrono oltre 7mila metri di cavo, 166 pali portanti e ben 2.400 luci perimetrali (in ottica green, sono tutte alimentate da energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili). Il risultato è incredibile, un albero gigantesco che misura 1.080 metri di lunghezza e 50 metri di larghezza. Naturalmente, non è che una delle meraviglie che caratterizza il Natale a Castiglione del Lago: ci sono anche il Villaggio di Babbo Natale, per allietare i più piccini, e un mercatino natalizio con vista panoramica incredibile.

Deruta, Borgo del Natale

È sempre in provincia di Perugia che si trova il piccolo borgo di Deruta, conosciuto soprattutto per la sua antica tradizione artigianale della lavorazione della ceramica - la quale, ovviamente, diventa protagonista in occasione delle feste natalizie. Come ogni anno, si rinnova la magia in quello che è ormai noto come il Borgo del Natale, per via del suo spettacolare appuntamento con la realizzazione di un albero davvero speciale. In onore dei migliori ceramisti che qui si sono formati, il paesino ospita un'opera d'arte a forma di abete interamente realizzata in ceramica.

L'albero di Natale, alto ben 11 metri, poggia su due basamenti in ceramica e presenta 16 file da quattro rami ciascuna, su cui sono appese nientemeno che 250 palle colorate. Naturalmente, il tutto è opera di mastri ceramisti che, ogni anno, mettono a disposizione il loro incredibile talento per portare luce e allegria tra le viuzze del paese, allietando il Natale di grandi e piccini. Quest'anno, poi, c'è anche l'occasione di partecipare ad un'importante rassegna cinematografica intitolata "Ugo di Noi. I 101 anni di Ugo Tognazzi", dedicata al grande attore che ha segnato in maniera indelebile il cinema italiano.

Mondolfo, l'albero all'uncinetto

Tanti altri sono poi gli appuntamenti imperdibili in tutta Italia, per chi ama vivere la magia del Natale. Ad esempio, il piccolo borgo marchigiano di Mondolfo (prov. di Pesaro e Urbino) mette in mostra non uno, bensì due alberi di Natale realizzati in maniera davvero speciale. Grazie all'incessante lavoro di decine di donne appassionate di ricamo all'uncinetto, ormai da qualche anno il paesino è divenuto famoso per le sue opere allestite con graziosi progetti "crochet": i due grandi abeti alti 10 metri sono così addobbati con circa 8mila "mattonelle" di lana coloratissima, per un Avvento di speranza e felicità.

Gromo, la magia di Barbie

Il minuscolo centro abitato di Gromo (prov. di Bergamo), incastonato tra le Prealpi Bergamasche nell'alta Val Seriana, sembra essersi fermato al Medioevo: tra le sue strette viuzze vi sono case in pietra, antiche chiese e splendidi palazzi nobiliari. È il luogo ideale dove vivere la tradizione del Natale, che quest'anno tuttavia incontra la modernità come forse mai prima aveva fatto. Il 2023 è stato infatti l'anno di Barbie, ed è all'iconica bambola amata da milioni di bambine in tutto il mondo che è dedicata una mostra davvero speciale.

"Barbie Magia delle Feste" è un appuntamento unico, con un'esposizione di oltre 100 bambole provenienti dal Museo di Barbie ospitato nelle Marche (e più precisamente a Ripatransone). La mostra, ad accesso libero, si svolge ancora nel fine settimana del 16 e 17 dicembre, presso la Sala Consiliare in Piazza Dante, nel cuore di Gromo. E per celebrare questo evento, l'albero di Natale di quest'anno è stato realizzato interamente in deliziose sfumature di rosa, un vero sogno che incanta grandi e piccini.

Il presepe vivente di Greccio

Avete mai sentito parlare del Santuario di Greccio? Arrampicato tra le rocce dei Monti Sabini, a poca distanza dal centro storico dell'omonimo borgo (prov. di Rieti), è stato fondato da San Francesco d'Assisi e si dice che, proprio qui, quest'ultimo abbia inventato il presepe. Con una tale tradizione sulle spalle, non sorprende che ogni anno il paesino ospiti una vivace (e fedele) ricostruzione del presepe vivente, che viene vissuta come una vera e propria rievocazione storica da tutti gli abitanti di Greccio - nonché dai tantissimi turisti che vi arrivano per visitarlo.

Quest'anno, inoltre, le vie del centro storico accolgono la 25esima edizione della Mostra Mercato dell'Artigianato e dell'Oggettistica per il Presepio, un appuntamento davvero imperdibile. Ben 30 casette di legno sono state allestite per ospitare altrettanti stand dedicati a prodotti artigianali e gastronomici, dove trovare tante idee regalo e preziosi oggetti da utilizzare per ricreare in casa la magia del presepe di Greccio.

Il Natale dei bimbi a Roseto Valfortore

Che abbiate dei bimbi o semplicemente vogliate voi stessi tornare indietro alla vostra infanzia, non potete assolutamente perdervi il Natale di Roseto Valfortore (prov. di Foggia), piccolo borgo dell'entroterra pugliese. Qui, dal 2 dicembre 2023 al 20 gennaio 2024, si può visitare il Villaggio degli Elfi: è un luogo magico, perfetto per grandi e piccini, dove si respira davvero l'atmosfera natalizia. Ci sono luminarie di ogni tipo e spettacoli dedicati ad ogni fascia d'età, laboratori didattici dove imparare tante piccole attività artigianali e culinarie, concerti e appuntamenti dedicati alla magia.

Inoltre è possibile entrare nella Casa degli Elfi, per vedere i piccoli aiutanti di Babbo Natale impegnati nella realizzazione di tantissimi pacchetti regalo destinati ai bimbi di tutto il mondo. Un vero sogno che diventa realtà, nel periodo più bello dell'anno: impossibile non lasciarsi conquistare da questa incantevole magia di fine anno.