Le 10 città d’Italia con le luminarie più belle di questo Natale

L'arrivo delle festività riempie strade e piazze di luci sfavillanti e installazioni luminose, ogni anno sempre più spettacolari. Un'attrazione irresistibile per grandi e piccini. Proprio per questo, abbiamo selezionato le 10 città d'Italia con le luminarie più belle di questo Natale. Spicca senza dubbio Firenze, dove fino al 7 gennaio si tiene il festival "Green Line", che anima la città dal centro alla periferia con installazioni nei quartieri, videoproiezioni sul Ponte Vecchio e in piazza della Signoria e una speciale installazione, firmata da Nico Vascellari, all’interno della Sala D’Arme. (In foto, Firenze)