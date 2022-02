I romanzi che raccontano il volto più bello dell’Italia

Soprattutto di parole è fatta la nostra immaginazione. Di frasi, racconti e storie che leggiamo e che ascoltiamo, che ci catapultano in universi reali o surreali, in luoghi lontani o vicini che abbiamo già visitato o che non vediamo l’ora di esplorare. Così succede anche per il nostro BelPaese che non smette mai di stupirci per i suoi tesori immensi, per le tradizioni preservate dagli abitanti, per le opere create dall’uomo e quelle che portano la firma di Madre Natura.

Ed è questo, forse, il viaggio più bello che possiamo affrontare, quello che parte dalle parole, prende forma con l’immaginazione e poi diventa reale quando ci mettiamo in cammino. Abbiamo deciso di farlo con voi raccogliendo i romanzi, i libri e i testi che raccontano il volto più bello, magico e suggestivo d’Italia.

Le meraviglie d’Italia da scoprire attraverso i libri

Non solo con le guide possiamo esplorare l’Italia. Sono tanti i testi che ci permettono di scoprire i luoghi che già conosciamo con un’altra prospettiva, come succede nel libro Il giardino dell’arte. Il romanzo di un viaggio fra le meraviglie d’Italia dove il protagonista, un dottorando in Storia dell’arte all’Università di Halifax, percorre in prima persona uno straordinario Grand Tour tra le bellezze del Paese.

O come Guida filosofica dell’Italia, il testo di Giuseppe Pulina, che guarda ai monumenti artistici, storici e culturali rubando lo sguardo ai filosofi, per pensare e ripensare alla grande bellezza che già conosciamo.

Innamorarsi della natura in Valle d’Aosta

“La montagna mi ha visto nascere, mi ha nutrito, insegnato, curato” così recita Il Pastore di Stambecchi. Storia di una vita fuori traccia di Louis Oreiller con Irene Borgna che ci racconta la sua valle, che ci permette di conoscerla in tutta la sua selvaggia unicità. Nel libro sono raccontate le montagne, i boschi, i laghi alpini e i ghiacciai, tutte quelle meraviglie naturali che compongono un paesaggio unico da scoprire e riscoprire, prima attraverso le parole, poi con un viaggio.

Le Langhe di Cesare Pavese

Le Langhe sono da sempre legate al nome di Cesare Pavese e viceversa. Nel suo libro La luna e i falò, dove il protagonista dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale torna a vivere nel territorio piemontese, il dolce, sinuoso e suggestivo paesaggio delle Langhe fa da cornice a questa storia. E sembra proprio di vederle, attraverso le sue parole, quelle colline meravigliose, delicate e poi aspre, i piccoli borghi e il cielo che si perde all’orizzonte.

Riscoprire la superba Genova

Sfogliare La Superba di Ilja Leonard Pfeijffer, permette di guardare l’elegante e monumentale città ligure da un’altra prospettiva, attraverso gli occhi di un uomo del Nord Europa che si perde tra gli enigmi di una città che lo fa sentire a casa.

Lombardia: “Una vita vista Lago”

È il lago di Como, e tutte le sue naturali meraviglie, l’assoluto protagonista del romanzo di Andrea Vitali Una vita vista Lago, un libro che permette di vivere, attraverso le parole, la bellezza più autentica di un territorio che da sempre ci affascina. Ma per scoprire la Lombardia possiamo affidarci anche a un altro romanzo, il celebre Promessi Sposi di Alessandro Manzoni ambientato nella campagna lombarda e a Milano durante il dominio spagnolo.

Trentino-Alto Adige: io “Resto qui”

Resto qui è un romanzo dello scrittore Marco Balzano che incanta già dalla sua copertina nella quale figura l’iconico lago di Resia dal quale emerge dalla superficie il campanile. Ed è proprio qui, davanti a quello che resta di Curon, che si snodano i dubbi e le domande esistenziali degli abitanti altotesini.

La Verona di William Shakespeare

Quando pensiamo al Veneto non possiamo escludere Verona, quella dell’arena, quella romantica, quella dei Montecchi e i Capuleti. E sono proprio le vie di questa città, dove si snodano le vicende sentimentali e drammatiche Romeo e Giulietta, da scoprire e riscoprire attraverso la narrazione di WIlliam Shakespeare.

La Trieste di Italo Svevo

È una Trieste silenziosa e misteriosa quella che fa da sfondo alle vicende della vita di Zeno Cosino che trascorre le sue giornate tra il porto, il parco e le eleganti vie del centro. È una Trieste, quella a cavallo tra Ottocento e Novecento, che Italo Svevo conosce bene e che racconta ne la sua Coscienza di Zeno.

L’Emilia Romagna di Don Camillo

Sono tanti i riferimenti alla Bassa Emiliana che Giovannino Guareschi, autore di Don Camillo, introduce nel suo libro. E sono altrettanti i luoghi da riscoprire attraverso le vicende di due personaggi emblematici – Don Camillo e Peppone – che si snodano nell’Italia del dopo guerra

Toscana: “Camera con vista”

Non basterebbe, probabilmente, un solo libro per raccontare le meraviglie della toscana che passano dalle città d’arte, per i borghi, le campagne e le colline. Ma per iniziare possiamo affidarci ai racconti di E.M. Forster, in Camera con Vista, che celebra tutta la bellezza di Firenze e delle sue colline.

Il lago Trasimeno in “La scelta”

È un romanzo storico e intenso che narra la storia di un gruppo di ebrei che si rifugia proprio tra le isole del lago Trasimeno. Quella maggiore farà da sfondo alla resa dei conti tra gli abitanti e la propria coscienza.

“Se chiudo gli occhi”: riscoprire le Marche

Se chiudo gli occhi è un romanzo di Simona Sparaco che parla di sentimenti e di fratture, di emozioni e di ricordi che si snodano tra i Monti Sibillini e il Conero, tra i splendidi territori marchigiani da riscoprire.

La capitale eterna e fragile di Niccolò Ammaniti

Immaginate la città eterna illuminata dalla sua luce più bella. Provate a pensare i palazzi situati nelle zone più eleganti della città, quelli dove la sera si svolgono le feste e i party e si consumano i vizi e i peccati della Roma per bene. È proprio su questo sfondo che si snodano le vicende dei protagonisti di Che la festa cominci di Niccolò Ammaniti.

L’Abruzzo di Ignazio Silone

Probabilmente i nostri ricordi scolastici ci suggeriscono Ignazio Silone quando pensiamo all’Abruzzo. E in effetti, anche se Fontamara è ambientato nell’omonimo villaggio immaginario, sono molti i riferimenti alla Marsica, alle condizioni di vita e al territorio dell’entroterra abruzzese.

Riscoprire il Molise con “Tiro al piccione”

Tra i romanzi da leggere per riscoprire le bellezze del nostro Paese, e più precisamente quelle legate al territorio molisano, non possiamo che affidarci al testo di Giose Rimanelli e al suo Tiro al piccione che racconta le vicende del suo protagonista che ritorna nel suo paese di origine.

I rioni di Napoli delle amiche di Elena Ferrante

Sono molti gli itinerari da seguire per percorrere le tappe de L’Amica Geniale, alcune delle quali si sono concretizzate davanti ai nostri occhi grazie alle serie televisive tratte proprio dagli omonimi romanzi di Elena Ferrante. Ed è con quelli che possiamo riscoprire la parte più autentica di Napoli, quella del mare e dei dialetti, quella delle strade, delle viuzze e delle contraddizioni.

L'amica geniale - Elena Ferrante Inizia a leggere i romanzi più avvincenti che hanno ispirato la serie Tv

La Puglia rurale di Nicolò Ammaniti

È un thriller rurale, un romanzo intenso e drammatico quello di Niccolò Ammaniti. Sfogliando le pagine di Io non ho paura sembra proprio immaginarle le immense distese di grano dorato della campagna pugliese e i dettagli che ci fanno venire voglia di perderci proprio in quei luoghi.

“Cristo si è fermato a Eboli”

I borghi e i colori, le contradizioni e i drammi della campagna lucana prendono vita in un capolavoro letterario che ci permette di andare oltre il visibile per scoprire un pezzo di storia di questa terra.

Calabria: “Il muro dei muri”

La storia raccontata da Carmine Abate ne Il muro dei muri è una vicenda fatta di nostalgia e rimpianti, di nuove scelte e di ripensamenti, di andata e ritorno, dove al centro di tutto c’è la Calabria e la piaga vecchia e moderna dell’emigrazione.

Riscoprire la Sicilia con “Il Gattopardo”

È un viaggio nel tempo che passa per il regime borbonico e per quello del regno d’Italia quello raccontato da Giuseppe Tomasi di Lampedusa ne Il Gattopardo. Un romanzo che non solo arricchisce il bagaglio culturale ma ci permette di scoprire le trasformazioni di una regione meravigliosa.

L’isola di demoniaca tristezza

Il nostro viaggio alla scoperta della nostra meravigliosa Italia, che fa sfondo ad alcuni dei romanzi più iconici della letteratura, si conclude con Il giorno del giudizio di Salvatore Satta che racconta il cambiamento di Nuoro durante l’arrivo della modernità, con visionaria aspettativa e deludente disincanto.