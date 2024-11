Cosa fare a Natale e Capodanno in Svizzera

Consigli utili per trascorrere Natale e Capodanno da favola in Svizzera, tra mercatini, festeggiamenti in piazza e tanto alto

Fonte: iStock Fuochi d'artificio per capodanno in Svizzera

La Svizzera a Natale e a Capodanno si trasforma davvero nel winter wonderland dove la maggior parte di noi desidera trascorrere le feste. Luminarie bellissime decorano le città, profumi invitanti attirano verso le casette in legno che compongono i mercatini natalizi e tanti eventi contribuiscono a creare l’atmosfera perfetta per celebrare due delle occasioni più attese di tutto l’anno. D’altronde, quale modo migliore di cominciare il nuovo anno se non salutando quello precedente in modo unico e speciale?

Se non siete mai stati in Svizzera, le festività natalizie sono l’occasione giusta per rimediare. Qui troverete tanti consigli utili per trascorrere Natale e Capodanno tra mercatini, piste di pattinaggio, festeggiamenti in piazza e tanto altro ancora.

Cosa fare in Svizzera a Natale

Il Natale in Svizzera è particolarmente speciale grazie ai tanti eventi organizzati per la gioia sia dei residenti che dei turisti. Oltre a essere una meta molto amata dove andare a sciare, le persone che la scelgono come destinazione dove trascorrere le feste troveranno tantissime città decorate con le migliori luminarie e arricchite di mercatini. Non mancano interi eventi dedicati a uno dei cibi più amati, la fonduta, organizzati nei luoghi più diversi, come gli igloo o le funivie, oltre che spettacoli e tour speciali.

Scopriamo insieme cosa fare in Svizzera a Natale per portarvi a casa i ricordi più belli.

Passeggiare tra i mercatini natalizi

Una delle cose migliori da fare in Svizzera durante le vacanze è passeggiare tra i mercatini di Natale più belli. Le principali città, ma anche quelle più piccole, avranno i propri mercatini con programmi unici e speciali. Tra queste spiccano Zurigo, dove gli eventi organizzati sono tantissimi come Illuminarium, dove potrete assistere a spettacoli luminosi pensati per divertire adulti e bambini, o il Christkindlimarkt, uno dei più grandi mercatini di Natale al coperto d’Europa. Anche le città di Locarno, con il suo Winterland, Montreux, con il Babbo Natale volante, o Lucerna, con la più grande corona dell’Avvento della Svizzera centrale rappresentano delle tappe imperdibili da considerare durante la pianificazione del vostro viaggio.

Fonte: iStock

Pattinare sui laghi ghiacciati

La natura è una delle grandi protagoniste di qualsiasi vacanza in Svizzera, da godere anche durante l’inverno. Chi ama pattinare, ma non vuole farlo nelle piste di ghiaccio allestite in occasione dei mercatini di Natale, può raggiungere uno dei tanti laghi ghiacciati. Tra i più belli ci sono sicuramente il Lac de Joux che, proprio in questo periodo, si trasforma in un fantastico parco giochi per tutti gli appassionati di pattinaggio e di slittino a vela. Se invece state trascorrendo le feste a Montreux, a 20 minuti di distanza troverete il piccolo villaggio di Caux famoso per la sua pista di ghiaccio naturale.

Esperienze con la fonduta

La fonduta è considerato il piatto conviviale per eccellenza in Svizzera: quale periodo migliore per condividerlo con le persone che amiamo se non durante il Natale? Le esperienze offerte sono tantissime e tutte diverse. È possibile prenotare un tour a Zurigo dentro un tram storico dove, girando per la città, potrete provare menù a base di fonduta oppure, se amate le altezze, prenotare la medesima esperienza, ma dentro una funivia lungo la Grächen Hannigalp. Chi non soffre troppo il freddo può valutare un’esperienza con la fonduta dentro un igloo o, i più tradizionalisti, prenotarla al calduccio dentro uno dei tanti cottage di montagna.

Fonte: iStock

Sciare e divertirsi sulle piste

La maggior parte degli appassionati di sport invernali guarda la Svizzera come la destinazione perfetta dove sciare o usare lo snowboard. Se ai mercatini di Natale e agli altri eventi volete aggiungere qualche attività all’aria aperta, qui troverete piste adatte a tutti i livelli di preparazione e a tutte le età. La Svizzera, inoltre, ospita alcune delle più grandi stazioni sciistiche d’Europa, con funivie panoramiche, moderne seggiovie e pittoreschi treni panoramici che offrono facili collegamenti tra le montagne. Quando arriva il momento di slacciare gli scarponi e togliere gli sci, infine, ad aspettarvi troverete il divertente mondo degli après-ski, dai cocktail bar a bordo pista alle tranquille spa.