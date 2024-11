Il primo aereo passeggeri supersonico potrebbe volare nei cieli entro il 2030

Fonte: Ufficio stampa L'aereo supersonico Boom XB-1

Un piano per costruire il primo aereo passeggeri supersonico dopo il famoso Concorde ha fatto un significativo passo avanti dopo un volo di prova di successo nel deserto degli Stati Uniti. L’Overture volerà tra Londra e New York in sole 3 ore e mezzo e potrebbe essere nei cieli entro il 2030 dopo il traguardo “fondamentale” raggiunto la scorsa settimana. Un prototipo in scala ridotta, soprannominato “Baby Boom“, è decollato per la prima volta dal Mojave Air & Space Port e si dice che abbia “raggiunto tutti i suoi obiettivi di prova“.

Ufficialmente chiamato XB-1, questo jet ha raggiunto un’altitudine di oltre 2100 metri e una velocità massima di 246 nodi (455,5 km/h). La sua aerodinamica, la scocca in fibra di carbonio e la tecnologia che include un’interfaccia di realtà aumentata in stile Minority Report, hanno anch’esse superato brillantemente il test. Il breve volo subsonico sul deserto del Mojave è durato solo 12 minuti.

Il ritorno dei viaggi aerei supersonici dopo il Concorde

Il volo di prova è stato fondamentale per lo sviluppo del fratello maggiore dell’XB-1, Overture, un aereo di linea in stile Concorde che viaggerà a una velocità doppia rispetto ai velivoli subsonici convenzionali quando diventerà operativo. Boom Supersonic, la società con sede in Colorado dietro Overture e XB-1, ha salutato il volo di prova come un importante trampolino di lancio verso il ritorno dei viaggi aerei supersonici.

Blake Scholl, il suo fondatore e CEO, ha affermato: “Non vedevo l’ora di fare questo volo sin dalla fondazione di Boom nel 2014, e segna la pietra miliare più significativa nel nostro percorso per portare i viaggi supersonici ai passeggeri di tutto il mondo“. Overture è stato soprannominato “figlio del Concorde” in onore dell’ultimo aereo passeggeri supersonico che è stato messo da parte a causa di una combinazione di prezzi alti del petrolio, bassa domanda e preoccupazioni sulla sicurezza in seguito all’incidente del 2000 a Parigi in cui morirono 113 persone. L’ultimo viaggio del Concorde ebbe luogo nel 2003, dopo una traversata transatlantica tra New York JFK e Londra Heathrow.

Fonte: Ufficio stampa

Questione di velocità

L’Overture volerà a Mach 1.7, ovvero circa 1.690 km/h, un sesto più lento del Concorde, ma comunque il doppio della velocità degli aerei subsonici convenzionali. Ciò ridurrebbe i tempi di percorrenza tra Londra e New York da sei ore e mezza a tre ore e mezza. Anche un volo tra Londra e Miami verrebbe ridotto da circa nove ore e mezza a meno di cinque. Con un’autonomia di 7866 km e una capacità di 80 passeggeri, Boom Supersonic afferma che ci sono potenzialmente più di 600 “rotte redditizie” per l’Overture. Le normative contro i boom sonici implicano che tali rotte sarebbero per lo più sull’acqua, che è dove l’Overture sarebbe in grado di rompere la barriera del suono e volare a tutto gas.

I viaggi dalle città costiere degli Stati Uniti come New York, Washington DC, Miami e Seattle a Tokyo, Londra, Parigi e altre città europee probabilmente costituiranno il mercato chiave. Boom Supersonic ha già 130 ordini e impegni per i suoi aerei, inclusi accordi con United, American Airlines e Japan Airlines, e ha fissato l’obiettivo per Overture di effettuare il suo primo volo entro la fine di questo decennio.

Il prototipo in scala 1/3 di Overture, l’XB-1, ha effettuato il suo volo inaugurale nello spazio aereo sopra Air & Space Port il 21 Novembre 2024. Il sito è stato precedentemente utilizzato per testare l’SR-71 Blackbird, il velivolo a respirazione d’aria più veloce mai realizzato, e il Bell X-1, il primo aeroplano a rompere la barriera del suono. Il collaudatore Bill “Doc” Shoemaker ha detto: “Tutti nel team XB-1 dovrebbero essere incredibilmente orgogliosi di questo risultato. È stato un privilegio condividere questo viaggio con così tanti professionisti dedicati e talentuosi. L’esperienza che abbiamo maturato nel raggiungimento di questo traguardo sarà di inestimabile valore per la rinascita del viaggio supersonico da parte di Boom”.