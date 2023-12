Questo gioiello italiano ha subito l’incantesimo di Natale: è un sogno

Fonte: iStock Photo - Foto di Gun75 A Bacoli la Casina Vanvitelliana illuminata dalle luci di Natale

Le luci che si riflettono sull’acqua, trasformando un luogo già magnifico in un vero e proprio sogno a occhi aperti. Siamo a Bacoli, un comune che si trova in provincia di Napoli, dove le luci d’artista hanno fatto la magia. Un vero e proprio incantesimo di Natale, di cui è stato oggetto un gioiello italiano: la Casina Vanvitelliana.

Guardando questo scenario si viene proiettati in un luogo che ha le sembianze incantante della fiaba, con un percorso pedonale luccicante che si specchia sulle acque del lago Fusaro per raggiungere la Casina Vanvitelliana, che si accende con la magia che solo le luci sanno donare.

Ma non solo quella, infatti la cittadina di Bacoli avrà non uno, ma ben due parchi in cui immergersi per sentire appieno e godere della magia che solo questo periodo dell’anno sa donare.

Un sogno: l’incantesimo di Natale a Bacoli

Una fiaba da vivere l’ha definita il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione. Lo ha fatto con grande entusiasmo quando ha annunciato che le luci d’artista avrebbero illuminato la Casina Vanvitelliana e che il paese avrebbe avuto due parchi natalizi su altrettanti laghi flegrei.

La Casina Vanvitelliana all’interno del parco, con tutta l’area illuminata da luci e figure luminose che creano una scenografia molto suggestiva e che sembra trasportare nel mondo magico della fantasia. E poi la Villa Comunale con oltre 10mila metri quadri di addobbi lungo il lago Miseno. Luoghi da sogno, per grandi e piccini che, qui, possono vivere un’esperienza intrisa della bellezza dei sogni, ma anche prendere parte agli eventi in programma.

In merito a questa iniziativa il sindaco ha scritto in un lungo post pubblicato su Facebook, in cui si legge anche: “Ci riusciamo grazie alla sinergia tra Comune di Bacoli, Centro Ittico Campano e PLC-City. Un’intesa molto bella, che valorizza il rapporto tra pubblico e privato. Insieme, siamo più forti. Una città, due Giardini Incantati sui laghi flegrei. E due magie diverse. Villa Comunale. Parco Reale. A 5 km di distanza. A 10 minuti in auto. Ringrazio la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Area Metropolitana di Napoli. Ringrazio l’Ente Parco dei Campi Flegrei. Ringrazio quanti stanno rendendo possibile questo nuovo traguardo così atteso per la nostra terra”.

Casina Vanvitelliana, la bellezza di un luogo del passato

È un vero e proprio gioiello italiano la Casina Vanvitelliana, usata nei tempi passati come casina di caccia. L’area su cui sorge dalla metà circa del 1700 veniva utilizzata dai Borbone per la caccia e la pesca. La struttura, realizzata nel 1782 dall’architetto Carlo Vanvitelli, veniva utilizzata per ospitare personaggi di spicco e come luogo in cui rilassarsi.

La pianta dell’edificio è particolarissima e gli interni sono strutturati in maniera molto interessante: vi è una Sala Circolare al primo piano, mentre al secondo – ovvero il piano Nobile dell’edificio –vi è la Sala delle Meraviglie. Ad arricchire il tutto la location suggestiva: si trova infatti nelle acque del lago Fusaro. Ed è anche un luogo celebre, comparso in più di una pellicola cinematografica famosa (un esempio: Ferdinando e Carolina di Lina Wertmuller).

Bellissima in ogni periodo dell’anno, vero e proprio gioiello italiano, grazie alle luci che la illuminano si è trasformata anche in un luogo incantato dove vivere l’atmosfera del Natale.