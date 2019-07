Come visitare Balmoral, la dimora inglese in cui la Regina ha invitato Meghan

editato in: da

Nonostante non sia la residenza ufficiale della famiglia reale quando si reca in Scozia – questo titolo spetta al Palazzo di Holyroodhouse, ad Edimburgo – Balmoral è una delle tenute più famose di tutta l’Inghilterra. Qui infatti la Regina trascorre gran parte della sua estate, e più precisamente i mesi di agosto e settembre.

Il Castello di Balmoral è uno splendido edificio risalente al ‘300, quando venne costruito da Sir William Drummond. Finì tra le proprietà reali alla fine dello stesso secolo, quando venne acquistato da Re Roberto II di Scozia e subito dopo trasformato in tenuta di caccia, ma prima di giungere ad oggi la residenza visse vicende alterne.

Infine, nel 1848 venne acquistata dalla Regina Vittoria, che ne ordinò degli imponenti lavori di ampliamento, per poter ospitare tutta la sua famiglia. Oggi Balmoral è, assieme a Sandringham House, una delle tenute private della Regina Elisabetta II. È ormai tradizione ultracentenaria che qui la famiglia reale trascorra alcune settimane durante il periodo estivo.

Balmoral si estende su un terreno di circa 20.000 ettari, parte dei quali sono adibiti a boschi, coltivati o sfruttati per l’allevamento. Queste attività danno lavoro a molte persone, e il Castello stesso è ritenuto il principale motore economico della zona.

Ogni anno, migliaia di persone giungono in Scozia proprio per visitare Balmoral, visto che la tenuta è aperta al pubblico per alcuni mesi. Anche nel 2019 è possibile ammirare le meraviglie architettoniche del Castello e i suoi splendidi giardini retrostanti.

La residenza è aperta dal 1° aprile al 31 luglio 2019, ogni giorno a partire dalle ore 10:00 sino alle 17:00. Le visite sono consentite solo in questo periodo dell’anno, perché subito dopo il Castello di Balmoral si prepara ad accogliere la Regina Elisabetta II e suo marito, il Principe consorte Filippo. Quest’anno, è possibile che anche il principe Harry e Meghan Markle, neomamma del piccolo Archie, trascorrano alcuni giorni presso la tenuta.

I visitatori che vogliono recarsi sul posto possono ammirare molte altre bellezze del luogo, oltre al Castello. Ad esempio, da molti anni è ormai aperta un’area protetta adibita a riserva naturale, per permettere ai turisti di scoprire il patrimonio naturalistico della Scozia. Inoltre ci sono diversi sentieri montani in cui è possibile fare divertenti escursioni.