Dove sciare in Italia: le migliori località da Nord a Sud

Non importa il vostro livello di preparazione, sciare in Italia è un’esperienza che entusiasma e diverte a ogni età e capacità. Anche solo per la vista che si può ammirare dall’alto, mettere gli sci ai piedi significa andare alla scoperta di un territorio in modo unico, per poi essere premiati dalle coccole offerte dagli hotel di montagna o dai cottage che, in questo periodo, scaldano con le loro proposte deliziose e fragranti. Ma torniamo alle piste! Quali sono le migliori località sciistiche d’Italia? Qui vi consigliamo dove andare da Nord a Sud per aiutarvi a pianificare la vostra vacanza invernale.

Migliori località sciistiche del Nord Italia

La stagione invernale è ormai alle porte e le migliori località sciistiche del Nord Italia stanno per aprire per accogliere appassionati, professionisti e sciatori alle prime armi che desiderano divertirsi sulle loro piste. Sapete già dove andare? Noi di SiViaggia vi consigliamo queste!

Tre Cime/3 Zinnen Dolomiti, Trentino-Alto Adige

Dove sciare in Italia se non in una delle località sciistiche premiate dal World Ski Awards 2024? Stiamo parlando delle Tre Cime/3 Zinnen Dolomiti, un comprensorio all’avanguardia servito da ben 32 impianti di risalita che collegano aree iconiche come Monte Elmo, Orto del Toro, Croda Rossa, Monte Baranci e la Ski Area Val Comelico. Questo è considerato uno dei luoghi più suggestivi delle Alpi, con il Patrimonio UNESCO delle Tre Cime di Lavaredo a fare da sfondo.

Il comprensorio, che vanta ben 115 chilometri di piste, è aperto dal 30 novembre 2024 al 21 aprile 2025 e propone diversi ski pass acquistabili comodamente online dal sito ufficiale: quello giornaliero parte dai 70 euro, con tariffe agevolate per bambini, ragazzi e senior, mentre a chi desidera regalarsi un’intera stagione, l’impianto propone anche altri pacchetti con sconti e offerte in base alle singole esigenze. Se arrivate in auto potete prendere l’autostrada del Brennero A22 con uscita Bressanone/Varna (Val Pusteria) e proseguire lungo la Strada Statale (SS49-E66) fino alla zona delle 3 Cime/3 Zinnen nelle Dolomiti.

Comprensorio sciistico della Via Lattea, Piemonte

Andiamo in Piemonte, dove sciare in Italia diventa un’esperienza indimenticabile grazie al comprensorio della Via Lattea. Questo è uno dei più grandi a livello nazionale in quanto gli impianti contano complessivamente oltre 200 piste e coprono circa 400 chilometri totali. L’ingresso agli impianti, aperti dal 6 dicembre 2024 al 13 aprile 2025, è uguale in tutto il comprensorio della Via Lattea che comprende le località di Sestriere, Sauze d’Oulx, Oulx, Cesana, Pragelato, Claviere, Sansicario e la francese Montgenevre.

Il prezzo del giornaliero parte da 50 euro (+3.50 euro di assicurazione) in bassa stagione e da 54 euro in alta stagione, il pomeridiano, valido dalle 13:00, da 37 euro in bassa stagione e da 41 euro in bassa stagione (+3.50 euro di assicurazione). Sono disponibili anche abbonamenti per più giorni, acquistabili dal sito ufficiale. Per raggiungere la Via Lattea vi consigliamo di partire da Torino, distante solo un’ora e mezza: potete prendere l’autostrada A32 Torino-Bardonecchia con uscita “Oulx Circonvallazione” e proseguire per 20 chilometri in direzione Sestriere.

Madesimo, Lombardia

Passiamo alla Lombardia, dove una delle destinazioni sciistiche più rinomate di tutta la regione si trova a Madesimo, nella meravigliosa Valchiavenna. Qui è possibile percorrere circa 60 chilometri di piste da sci, situate a un’altitudine tra i 1550 e i 2880 metri, come la pista Canalone, considerata una delle più famose d’Italia e adatta soprattutto agli sciatori più esperti grazie alle sue pendenze e la lunghezza di 3 chilometri. All’interno dell’impianto sono presenti anche uno snowpark e percorsi dedicati allo sci di fondo

Gli impianti, aperti da fine novembre ad aprile in base alle condizioni della neve, permettono anche di sciare in notturna sulla pista illuminata Pianello/Montalto, nel fine settimana, dalle 19:00 alle 22:30. Per quanto riguarda gli ingressi, lo skipass giornaliero per gli adulti parte da 45 euro, mentre per over 65 e bambini da 35 euro. È possibile anche usufruire di alcuni sconti per famiglie e gruppi, oltre che di pacchetti settimanali di ingresso da 200 euro a 250 euro. Madesimo si raggiunge facilmente con l’auto da Milano, mentre chi viaggia in treno può scendere alla stazione di Chiavenna, dove prendere un bus navetta diretto agli impianti.

Livigno, Lombardia

Restiamo in Lombardia, dove si trova il più grande comprensorio sciistico della Valtellina, oltre che una delle località sciistiche più amate dagli italiani: Livigno. Chi trascorre qui la stagione invernale, solitamente aperta da novembre a maggio, potrà usufruire di ben 115 chilometri di piste e 31 impianti di risalita tra skilift, seggiovie e cabinovie. Inoltre, i collegamenti tra gli impianti e il servizio Skilink, che trasporta gli sciatori da un versante all’altro, vi permette di provare tutti i tracciati nel comfort più assoluto.

Dal sito ufficiale potete acquistare diversi skipass: quello giornaliero parte da 17,90 euro, mentre il plurigiornaliero varia in base alla quantità di giorni scelti e al periodo. Per arrivare all’impianto potete usare la vostra auto o scegliere una soluzione più ecologica e senza stress come quella del bus che parte quotidianamente dal centro di Livigno.

Migliori località sciistiche del Centro Italia

Non è necessario andare nel Nord Italia per trovare degli ottimi impianti sciistici, perché anche le regioni centrali vantano strutture e piste eccellenti immerse in paesaggi mozzafiato.

Frontone, Marche

Dalla località Caprile a Frontone, nella provincia di Pesaro-Urbino, parte la cabinovia che vi condurrà in uno dei luoghi più apprezzati dai marchigiani durante tutto l’anno, comprese le vacanze invernali: il Monte Catria, a 1400 metri. Qui è possibile praticare sci alpino, ciaspolate, sci con le pelli e snowboard, mentre per i più piccoli è presente un parco giochi sulla neve chiamato Kinderland, dotato di tapis roulant, varie attrazioni e un castello gonfiabile.

La zona sciabile si estende per 50 ettari e l’intera superficie comprende 13 piste per un totale di 12 chilometri. Per la stagione invernale, che inizia l’8 dicembre e termina a fine marzo, lo skipass giornaliero per gli adulti costa 30 euro, mentre per i bambini 20 euro; sono presenti anche altre opzioni, dagli ingressi stagionali ai pomeridiani. Per raggiungere l’impianto, chi arriva in auto da nord deve prendere l’uscita A14 Fano e seguire le indicazioni per Frontone, mentre da sud l’uscita è l’A14 Senigallia. Se preferite il treno, le fermate da considerare sono quelle di Fano e Senigallia.

Monte Livata, Lazio

Chiamato anche la “Montagna della Capitale”, il Monte Livata è una delle destinazioni più amate dai romani che desiderano trascorrere l’inverno sciando, oltre che l’unica stazione sciistica in provincia di Roma. L’area sciistica offre 6 piste per un totale di 8 chilometri, adatte soprattutto agli sciatori principianti. Tuttavia c’è una pista meno facile, chiamata Nordica, che parte dalla stazione di arrivo e si immette nella Pista delle Signore seguita dalla pista rossa Del Sole.

Il comprensorio, facilmente raggiungibile dalla località sciistica di Campo Staffi, offre diversi skipass con prezzi differenti come 20 euro nei fine settimana e 16 euro per le entrate pomeridiane.

Abetone, Toscana

Agli amanti degli sci e degli sport invernali che vivono in Toscana o trascorreranno qui le loro vacanze consigliamo il comprensorio dell’Abetone, tra le località sciistiche più ampie del Centro Italia. Quest’area è molto apprezzata non solo grazie alla qualità delle piste e alle tante proposte dedicate agli sport invernali, ma anche per la sua capacità di unire paesaggi naturali magnifici e puro divertimento. Le zone dotate di impianti di risalita sono Le Regine, Abetone centro, Monte Gomito, Pulicchio e Val di Luce, per un totale di 50 chilometri di piste divise in blu, rosse e nere.

Il comprensorio mette a disposizione diversi skipass, le cui tariffe variano in base all’età e alla stagione (quelli giornalieri, per esempio, partono da 30 euro per arrivare ai 50 euro per gli adulti): consigliamo di consultare il listino prezzi sul sito ufficiale, dov’è possibile anche acquistare gli skipass a prezzi scontati. Per raggiungere l’impianto con l’auto potete percorrere l’autostrada e prendere le diverse uscite, in direzione Abetone-Brennero, in base al vostro punto di partenza, mentre in treno la stazione ferroviaria più vicina è quella di Pracchia.

Migliori località sciistiche nel Sud Italia

Nel Sud Italia, invece, ci sono alcune stazioni sciistiche imperdibili sia per i principianti che per i più capaci. Noi vi consigliamo queste!

Ovindoli, Abruzzo

Situato nel cuore del Parco Regionale Velino-Sirente, tra i 1500 e 2000 metri, si trova l’impianto di Ovindoli, immerso nella caratteristica cornice offerta dalle montagne dell’Appenino Abruzzese. Si tratta di un impianto molto amato perché, grazie alla sua esposizione a nord, offre una delle stagioni sciistiche più lunghe in questa parte d’Italia, dagli inizi di dicembre ai primi di maggio. Qui troverete 21 piste che si estendono per circa 30 chilometri, adatte alla pratica dello sport alpino invernale quale sci alpino, sci nordico, telemark, snowboard, freestyle, freeride, snowkite e nordik walking. Lo skipass giornaliero costa a partire da 30 euro.

Si può raggiungere l’impianto sia con la propria auto che con un bus molto conveniente chiamato BUSFORFUN in partenza da Roma che, nel biglietto, include sia il viaggio andata e ritorno che lo skipass giornaliero.

Comprensorio Sellata-Arioso, Basilicata

Nella regione della Basilicata, invece, spicca il comprensorio della Sellata-Arioso, situato nel Parco Nazionale dell’Appenino lucano. Raggiungibile facilmente in auto da Potenza percorrendo una strada che vi porterà a oltre 1200 metri di altitudine, qui troverete 7 chilometri di piste ideali sia per praticare sci di fondo e sci alpino che per divertirsi con lo snow-tubbing, ossia le discese sulla neve con le classiche ciambelle. Se non amate sciare, ma volete comunque trascorrere qualche ora all’aria aperta immersi in questi paesaggi fiabeschi, potrete sempre percorrere i sentieri adatti alle ciaspole.

La data d’apertura prevista è il 20 dicembre, ma vi consigliamo di monitorare la situazione della neve sul sito ufficiale. Gli skipass giornalieri, invece, costano 30 euro per gli adulti e 28 euro per i ragazzi e gli sciatori senior; sono presenti anche altre opzioni consultabili sul sito.

Le migliori località sciistiche nelle Isole

E nelle Isole si può sciare? Qui una località assolutamente da non perdere per il fascino garantito dal paesaggio, tra i crateri e il mare.

Piano Provenzana, Sicilia

Dove sciare in Sicilia se non sull’Etna? Situato sul versante nord, il Piano Provenzana è il luogo più amato perché è qui che si hanno maggiori possibilità di trovare neve abbondante per sciare. La stazione sciistica, attiva dagli anni ’70 e facilmente raggiungibile da Catania e da Messina prendendo l’autostrada A18 con uscita Fiumefreddo e proseguendo verso la Strada Regionale Mareneve, conta 4 impianti da sci, tre skilift e una seggiovia. Le piste che partono dai vari impianti da sci sono in totale sei, quattro rosse e due blu. Il costo dello skipass sull’Etna dipende dalla durata e dal periodo e costano tra i 25 euro e i 35 euro per le entrate giornaliere. Lo skipass può essere acquistato direttamente alla biglietteria della seggiovia o a Monte Conca.