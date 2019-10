Ecco perché è il momento giusto per prenotare una vacanza in Sardegna

editato in: da

Quest’anno la parola d’ordine è “giocare d’anticipo”: sono partite le offerte online per raggiungere la meravigliosa Sardegna nella prossima estate, con opportunità davvero interessanti.

Partiamo dalla compagnia di navigazione Moby Lines, che ha presentato la promozione “auto a 1 euro”, valida per chi comprerà i biglietti per i viaggi dell’estate 2020. Le prenotazioni sulle linee sono già aperte e fino al 4 ottobre 2020 si possono programmare i viaggi della prossima stagione. Moby si occupa annualmente delle tratte Genova-Olbia e Livorno-Olbia; tra maggio e settembre, in aggiunta, opera anche tra Piombino e Olbia.

Anche Corsica Ferries apre le prenotazioni per la primavera e l’estate 2020 proponendo ben 5 destinazioni: Sardegna, Corsica, Isola d’Elba, Baleari e Sicilia a partire da 85 euro per 2 persone con un’auto, tasse incluse per viaggio di sola andata. Corsica Ferries opera esclusivamente sulla tratta Livorno-Golfo Aranci, offrendo almeno una partenza al giorno per tutto l’anno. Nel corso dell’estate le partenze aumentano a due e a luglio, ogni sabato, sono addirittura offerti tre viaggi. I traghetti della compagnia sono dotati di ristoranti, sale giochi e di aree pet friendly.

Si unisce al coro delle offerte anche Tirrenia: anche questa compagnia sfrutta la promozione per l’acquisto-auto a solo 1 euro, se si prenota entro fine ottobre. Grazie al calendario online, è possibile trovare facilmente le migliori tariffe confrontando i vari porti di partenza. Per aiutarvi nella scelta, il sistema applica automaticamente il prezzo più basso per la rotta selezionata. Si potranno aggiungere in seguito eventuali altri passeggeri e sistemazioni. Tirrenia svolge con regolarità la sua attività tutto l’anno sulle tratte Genova-Olbia e Porto Torres, Civitavecchia-Olbia, Arbatax e Cagliari, Napoli-Cagliari e, infine, Palermo-Cagliari. Da luglio a settembre è, inoltre, attiva la tratta Genova-Arbatax. I viaggi avvengono a bordo delle sue navi, tutte generalmente pet friendly, fornite di servizi ristorante, negozi e ogni altro comfort.

GNV non ha ancora una pagina dedicata alle offerte ma vi porta a Porto Torres con Rhapsody, la nave utilizzata da Vasco Rossi per il suo concerto di Cagliari, mentre sulla nuova linea Genova-Olbia ci sarà il nuovo traghetto della flotta GNV Allegra. I prezzi? A partire da 30 euro. Grandi Navi Veloci, a differenza delle altre compagnie, effettua solo collegamenti stagionali; opera sulla tratta Genova-Porto Torres da maggio a settembre, compiendo esclusivamente viaggi notturni per tre volte a settimana.

Non vi resta che fornirvi di un pc e prenotare ora il vostro tragitto, per raggiungere la Sardegna!