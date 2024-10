I prezzi dei voli alle stelle potrebbero avere le ore contate

Laureata in cinema, teatro e spettacolo multimediale, oggi lavora come redattrice e social media manager freelance

Fonte: iStock Una ragazza tiene in mano dei biglietti per un volo

Dopo il lockdown e la pandemia del 2020 causata dal Covid-19, i prezzi dei voli hanno subito degli incrementi progressivi, fino ad arrivare a cifre esagerate viste nell’anno in corso. Il 2024, infatti, ha visto le compagnie aeree di tutto il mondo offrire voli a cifre esorbitanti, togliendo la possibilità a molte tasche di potersi permettersi una vacanza.

Ma la situazione, forse (e per fortuna), sta per cambiare: i prezzi dei voli da capogiro potrebbero infatti essere al capolinea. Ecco il perché potrebbe arrivare, già nei prossimi giorni, un calmiere per le tariffe dei voli.

Perché i prezzi dei voli torneranno “normali”

Le recenti analisi internazionali sui prezzi dei voli mostrano un graduale ritorno alla normalità, con tariffe che si stanno avvicinando a valori più sostenibili.

A confermare questa tendenza è l’ultimo studio sui prezzi condotto da Advito, il ramo di consulenza di BCD Travel, che ha evidenziato come le tariffe intercontinentali in classe economy stiano tornando su livelli più accettabili grazie all’incremento della capacità aerea globale.

La ripresa progressiva della capacità globale sta infatti determinando una maggiore disponibilità di tariffe più basse nelle cabine di classe economica. Allo stesso tempo, le tariffe in business class stanno rallentando a causa della forte ripresa dei viaggi d’affari nel 2024, in concomitanza con la crescita della domanda per i viaggi leisure premium.

Secondo quanto riportato da Hosteltur, i recenti aumenti sono più moderati rispetto agli anni passati. Nel quarto trimestre del 2024, le tariffe a lungo raggio in classe business dall’Europa hanno registrato un incremento del 2% su base annua, mentre quelle in classe economy sono aumentate del 3% nello stesso periodo.

Per quanto riguarda i voli a corto e medio raggio in Europa, i prezzi per la business class sono cresciuti solo dell’1% su base annua. Tuttavia, le tariffe in classe economy nazionale continuano a crescere in modo significativo, con un aumento del 10% nei mercati europei regionali e nazionali. Advito attribuisce questa crescita all’aggiustamento dell’offerta di capacità, associato a una domanda che rimane elevata.

Il 2024 ha visto un aumento generalizzato delle tariffe aeree, con incrementi particolarmente accentuati durante la stagione estiva. Questo fenomeno ha suscitato molto interesse sia tra i viaggiatori che tra gli esperti del settore, che hanno condotto diverse ricerche per comprenderne le cause e le tendenze future. In particolare, è stato osservato un aumento medio dei prezzi del 32% nel 2023 rispetto all’anno precedente, e i rincari sono continuati anche nei primi mesi del 2024.

Alcune destinazioni hanno subito incrementi di prezzo più rilevanti, come le località balneari e le isole nel Mediterraneo, tra cui Spagna, Grecia e Italia, oltre a destinazioni esotiche come Maldive, Caraibi e Seychelles. Anche le città d’arte europee come Parigi, Roma, Londra e Amsterdam hanno registrato forti aumenti, soprattutto durante i fine settimana e le festività.

Le destinazioni esotiche come le Maldive, le Mauritius e le Hawaii, già note per essere mete costose, hanno visto ulteriori aumenti, rendendo i voli ancora meno accessibili per molti viaggiatori.

Come risparmiare sui biglietti aerei: suggerimenti utili

Se ti stai chiedendo come contrastare questa tendenza, ci sono alcuni accorgimenti che puoi adottare per cercare di contenere i costi. Uno dei metodi meno noti, ma efficaci, è quello di utilizzare una VPN. Questo strumento, oltre a proteggere la tua privacy online, nasconde le informazioni che le compagnie aeree utilizzano per personalizzare le tariffe. In questo modo, le tue ricerche non influenzeranno i prezzi che ti vengono mostrati.

Utilizzare una VPN in Italia, ad esempio, permette di navigare in modo anonimo, evitando che i siti delle compagnie aeree monitorino il tuo comportamento e modifichino le offerte in base alla tua cronologia di ricerca. Spesso ci si chiede se questo metodo sia legale: la risposta è sì, poiché non viola alcuna norma legale. Oltre alla VPN, è consigliabile cancellare i cookie dal browser dopo ogni ricerca, poiché anch’essi possono influenzare i prezzi proposti.

Un altro suggerimento per ridurre i costi è essere flessibili sulle date di viaggio. Pianificare i voli in bassa stagione o nei giorni feriali può portare a risparmi significativi. Inoltre, è sempre utile confrontare le tariffe su diversi motori di ricerca, come Skyscanner, Kayak o Google Flights, e considerare aeroporti alternativi, dove spesso si trovano voli a prezzi più bassi.