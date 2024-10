Giornate Medioevali a Brindisi Montagna: fascino e storia

Brindisi Montagna, situato tra le incantevoli montagne lucane, in provincia di Potenza, e a pochi chilometri da Matera, è un borgo storico che ogni anno cattura l’attenzione di migliaia di visitatori grazie a un evento straordinario: le Giornate Medioevali – Alla Corte di Guidone. Questa manifestazione trasforma il paese in un vero e proprio palcoscenico medievale all’aperto, permettendo ai partecipanti di immergersi completamente nel passato. La sua posizione privilegiata e il fascino incontaminato del paesaggio rendono Brindisi Montagna una meta imperdibile per chi desidera scoprire non solo la storia, ma anche le tradizioni culinarie e culturali di un angolo unico della Basilicata.

Un evento straordinario

Le Giornate Medioevali rappresentano il cuore pulsante delle tradizioni di Brindisi Montagna. Durante il weekend dedicato a questa rievocazione storica, le strade del borgo si animano con mercati medievali, artisti di strada e spettacoli che rievocano un passato lontano. Figuranti in costumi d’epoca sfilano lungo le vie, creando un’atmosfera unica e suggestiva. Tra gli eventi più attesi ci sono i tornei di cavalieri, che offrono al pubblico uno spettacolo entusiasmante, fatto di duelli e gare di abilità.

L’evento non è solo uno spettacolo, ma un’esperienza immersiva. Visitatori di tutte le età possono prendere parte a laboratori artigianali, dove è possibile scoprire le antiche tecniche di lavorazione dei metalli e delle stoffe, oppure partecipare a giochi medievali e tornei sportivi. Un’attenzione speciale è riservata anche ai più piccoli, con spazi dedicati a loro dove possono divertirsi imparando la storia attraverso il gioco. La manifestazione coinvolge ogni angolo del borgo, e offre la possibilità di vivere la storia in modo interattivo, rendendo questa esperienza adatta a famiglie, appassionati di storia e turisti curiosi.

Non solo rievocazione storica

Ma Brindisi Montagna non è solo rievocazione storica. Il borgo è ricco di bellezze naturali e architettoniche. Il Castello Normanno, costruito nel XII secolo, si erge maestoso su un promontorio, offrendo una vista mozzafiato sulla valle circostante. Questo monumento rappresenta uno dei simboli del potere medievale della zona, e durante le Giornate Medioevali diventa il fulcro di molte attività. La sua imponenza e la sua storia attirano turisti e studiosi, affascinati dal suo ruolo nella difesa del territorio e dal panorama straordinario che offre.

Il paesaggio circostante, dominato dalle montagne, è un invito a scoprire la natura incontaminata. Gli amanti delle escursioni e delle passeggiate possono seguire i numerosi sentieri che attraversano boschi secolari, offrendo scorci incantevoli e un’occasione per rigenerarsi lontano dal caos cittadino. Brindisi Montagna è un luogo perfetto per chi cerca una fuga dalla vita frenetica delle grandi città, grazie al suo clima fresco e salubre e alla tranquillità che solo i borghi storici possono offrire.

Fonte: Comune di Brindisi Montagna

Sapori autentici

La gastronomia locale è un altro elemento che rende la visita a Brindisi Montagna speciale. Durante le Giornate Medioevali, i visitatori hanno l’opportunità di gustare piatti tipici della tradizione lucana, come la pasta con i peperoni cruschi e il formaggio pecorino. L’evento diventa un’occasione unica per assaporare le specialità del posto, frutto di un’agricoltura sostenibile e di tradizioni gastronomiche che si tramandano da generazioni. I sapori autentici e genuini della cucina lucana arricchiscono l’esperienza culturale, rendendola completa dal punto di vista sensoriale.

Tra i prodotti tipici da assaggiare troviamo:

Manate : una pasta simile agli spaghetti ma lunghi circa 50cm, preparati con ragù e formaggio o legumi. Si ottengono avvolgendo intorno ad una mano un bastoncino di pasta; quindi strofinando avanti e dietro le mani, si affina la pasta allungandola e avvolgendola sempre più intorno alla mano fino alla grossezza di uno spaghetto.

Lahene : ricavate tagliando a strisce di 5 mm la sfoglia di pasta piegata. Cucinate con mollica, brodo o legumi.

Scarcedde : si tratta di una pasta lievitata che contiene misto di ove scaverate, sabbressate, tuma e uova sode, soppressata e formaggio pecorino fresco. Chiusa lungo l’orlo, forata nella parte superiore con forchetta, cosparsa di bianco d’uovo e infornata.

Agnello e patate

Manate con mollica : pasta fresca in agrodolce, preparata con mollica di pane e uvetta. Condita con zucchero.

Caciocavallo podolico

Pasta di casa con sugo di pezzente

Brindisi Montagna è un vero e proprio gioiello medievale. Oltre al castello, il patrimonio storico del borgo comprende diverse chiese, come la Chiesa Madre di San Nicola Vescovo e la Chiesa Maria S.S. delle Grazie, che custodiscono opere d’arte e affreschi di grande valore storico e religioso. Questi luoghi sacri sono testimonianza di una fede antica e di una storia ricca di eventi, che si intreccia profondamente con le tradizioni religiose del territorio.

Le Giornate Medioevali – Alla Corte di Guidone sono l’evento clou dell’anno per Brindisi Montagna. Oltre a richiamare un gran numero di turisti e appassionati, offrono un’occasione unica per riscoprire la storia, la cultura e le tradizioni di un borgo che ha saputo mantenere intatte le sue radici. Tra spettacoli, rievocazioni e sapori antichi, ogni visitatore può vivere un’esperienza indimenticabile, in un luogo dove il tempo sembra essersi fermato. Brindisi Montagna è il perfetto connubio tra arte, natura e tradizione, una meta da non perdere per chi desidera scoprire la Basilicata in una luce completamente nuova.