10 posti imperdibili delle Dolomiti: “Le montagne più belle della Terra”

In Italia abbiamo uno dei gruppi montuosi più spettacolari del mondo. Patrimonio UNESCO dal 2009 e di una monumentale e incredibile bellezza: sono le Dolomiti , gruppi di montagne emersi dal mare tropicale che un volta si estendeva tra le province di Trento Bolzano . Un vero e proprio capolavoro raffinato della natura, per i loro profili incantevoli, l'imponenza, le conformazioni straordinarie e la caratteristica colorazione rossastra. Sì, sono un paradiso in terra, e oggi lo andremo a scoprire insieme.