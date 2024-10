Vacanza da sogno in montagna, l’unico Premium All Inclusive è firmato Club Med

Sci e sport invernali, relax e divertimento, ottima cucina e benessere: in una vacanza in famiglia sulla neve firmata Club Med ognuno trova il suo ritmo e anche gli skipass e le lezioni di sci e snowboard sono incluse nel pacchetto

Fonte: Maud Delaflotte Resort Serre Chevalier di Club Med, in Francia

Le montagne innevate e i paesaggi da cartolina, che fanno da sfondo a momenti emozionanti in alta quota, sono il racconto perfetto della prossima vacanza sulla neve grazie ai vantaggi esclusivi offerti dall’unico vero Premium All Inclusive firmato Club Med: l’unico pacchetto ad includere anche skipass e lezioni di sci.

Le location da sogno sono gli spettacolari resort di montagna immersi tra le Alpi italiane, francesi e svizzere, con accesso diretto ai più importanti comprensori sciistici. E con l‘offerta Black Friday, con sconti fino al 20%, il sogno è ad un passo dal diventare realtà: l’occasione perfetta per una settimana bianca o per viaggiare a Pasqua e nei ponti di Aprile.

In montagna con il Premium All Inclusive: esperienze da sogno sulla neve

Il Premium All Inclusive di Club Med include davvero tutto, anche gli skipass e fino a 25 ore di lezioni di sci (dai 4 anni) e di snowboard (dagli 8 anni) alla settimana per tutti i livelli, e permette di trascorrere i più bei momenti sulla neve, in coppia, in famiglia o tra amici, senza preoccuparsi di nulla. Le lezioni sono tenute dai maestri delle scuole di sci nazionali, perché la qualità per Club Med è fondamentale. La scelta è ampia, con 13 Resort Club Med tra cui scegliere, situati direttamente sulle piste.

Agli amanti degli sport sulla neve sono dedicate numerose attività: ciaspole, passeggiate sulla neve, sport indoor e outdoor, tour in motoslitta e corsi in piscina. Tutto questo è ambientato in comprensori sciistici che coprono ben 3.340 ettari di percorsi, con 196 piste verdi, 635 piste blu, 520 piste rosse e 244 piste nere, oltre a 480 impianti di risalita adatti a tutti i livelli.

Fonte: François Peyranne

E se la neve non dovesse esserci c’è la Garanzia Neve Club Med. Se nei 5 giorni precedenti alla partenza, o durante il soggiorno stesso, il 50% degli impianti sciistici rimangono chiusi a causa della mancanza di neve, si può richiedere di essere ospitati in uno degli altri resort Club Med sulle Alpi, senza costi aggiuntivi, ad eccezione delle spese di trasporto.

Grazie alla Garanzia Neve non serve più aspettare l’ultimo momento per prenotare. E quale momento migliore per aggiudicarsi la prossima avventura sulle montagne innevate, se non in occasione del Black Friday? Dal 19 Novembre al 2 dicembre è attiva l’offerta che permette di risparmiare fino al 20% sulle vacanze nei resort Club Med. Un’occasione per vivere pienamente la prossima avventurosa settimana bianca, oppure per una vacanza a Carnevale, Pasqua o per i ponti di Aprile.

I bambini sono i veri protagonisti: avventure per tutta la famiglia

Viaggiare con i bambini non è mai stato così semplice. Per loro attenzioni dedicate, così anche mamma e papà possono godersi davvero la vacanza.

Andare a sciare con i bambini può trasformarsi in un’attività impegnativa ed è per questo che Club Med rende disponibili i Kids Club inclusi dai 4 ai 17 anni (ricordiamo che fino ai 4 anni i bambini soggiornano gratuitamente). Nei Mini Club, i team dedicati aiutano i bambini a indossare gli sci e a prepararsi per le lezioni. É prevista anche un’area sci dedicata ai bambini principianti: un modo per imparare a sciare in sicurezza in zone con dolci pendii e una passerella automatica che li aiuta nella risalita.

Fonte: Maud Delaflotte

Oltre alle avventure sulla neve, i bambini troveranno giochi, laboratori creativi e spettacoli. Dai 4 mesi ai 3 anni, Baby Club e Petit Club accoglieranno i bambini con supplemento e su richiesta. Viaggiare con i figli più piccoli è più facile anche grazie ai Baby-Corner nei ristoranti, con il cibo più amato dai bambini, oltre all’attrezzatura in camera compresa nel servizio Baby Welcome.

Se i bambini sono felici e accuditi in totale sicurezza, anche i genitori possono godersi i più rigeneranti momenti di relax e divertimento in montagna, tra piste da sci, cene gourmet e momenti di tranquillità.

Fonte: Mélanie Rodriguez

Coccole ad alta quota: momenti imperdibili per rigenerarsi

I resort Club Med tra le Alpi innevate riservano moltissimi vantaggi dedicati anche agli adulti. Cosa c’è di meglio, dopo una mattinata sugli sci, di rigeneranti momenti di relax coccolati dai servizi dell’hotel? Ecco allora che splendide piscine al coperto ed esterne, hammam, saune e Spa realizzano ogni desiderio degli ospiti.

Non mancano anche le esperienze gourmet nei ristoranti, con gustose specialità culinarie realizzare dai migliori chef. Una su tutte? La tradizionale fondue, oppure la raclette.

Grazie all’Après-ski, poi, la montagna indossa il suo abito da festa: gli ospiti possono rilassarsi con musica dal vivo, vin brulè, aperitivi, degustazioni e cocktail, accompagnati da musica dal vivo, DJ set e spettacoli.

Fonte: François Peyranne

I Resort Club Med sulle Alpi, tra divertimento e relax

Tutto il meglio della montagna è racchiuso nelle esperienze offerte dai resort Club Med, che offrono l’unico vero Premium All Inclusive sulla neve.

Alcuni esempi tra cui poter scegliere? In Italia, a solo 1,5 ore da Torino e 3 da Milano, si può raggiungere facilmente Club Med Pragelato Sestriere, un Resort incantevole le cui camere si trovano in chalet caratteristici a 1.600 metri di altitudine, con accesso diretto al secondo comprensorio sciistico più grande d’Europa, quello della Vialattea. Oltre allo sci e ai momenti di relax nella sauna finlandese, qui ci si può deliziare con dell’ottima cucina italiana e internazionale adatta a tutti i gusti.

Fonte: Charlotte Navio

A solo un’ora d’auto dal Pragelato Sestriere, attraversando il confine francese, si raggiunge il resort appena rinnovato Club Med Serre Chevalier: sorge nella valle di Briançon, vicino alle famose terme di Monêtier, ed è il luogo ideale per chi viaggia con i più piccoli, con Kids Club dai 4 mesi d’età e con piste da sci adatte ai principianti grazie ai pendii dolci.

Restando in Francia, a poco più di 3 ore da Torino, spicca a 2.100 metri di altitudine il Club Med Tignes, in un’ambientazione suggestiva tra laghi e ghiacciai in cui si può godere della stagione sciistica più lunga delle Alpi francesi, che dura fino a 7 mesi. Il comprensorio è quello dell’Espace Kelly Tignes – Val d’Isère., uno dei più famosi. Tra le altre incredibili esperienze, questo resort organizza anche immersioni nel lago ghiacciato di Tignes e voli in parapendio sulle vette.

Club Med Grand Massif & gli Chalet di Grand Massif, in cima all’altopiano di Saix, regalano una vista panoramica a 360 gradi sulla valle del Giffre. È ideale per momenti di puro relax grazie alle piscine (sia interne che esterne) e al Club Med Spa by Sothys, che offre trattamenti personalizzati, sauna e hammam. Inoltre, negli chalet privati è disponibile un maître de chalet dedicato alla preparazione di ottime colazioni e cene direttamente in chalet.

Nella celebre destinazione omonima, Club Med Val d’Isère è l’unico Resort della gamma Exclusive Collection sulle Alpi con servizi esclusivi, come i calici di champagne illimitati a partire dalle 18.00. Chic e raffinato, offre agli ospiti un nuovo concetto di ristorazione, con un buffet concepito come una tradizionale sala da mercato e un bellissimo barbecue per tutta la famiglia sulla splendida terrazza baciata dal sole.